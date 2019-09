Freddy sceglie le soluzioni di pagamento di HiPay

Il settore moda continua a essere un bacino di importanti clienti per la Fintech francese HiPay: è stata infatti ufficializzata la collaborazione con il marchio Freddy, brand italiano e specializzato nell’abbigliamento sportivo, con un fatturato pari a 50 milioni di euro nel 2018. Il nocciolo dell’intesa riguarda l’e-commerce, che attualmente vale circa il 6,7% del gruppo italiano, percentuale peraltro in costante crescita. Freddy ha perciò deciso di adottare le soluzioni tecnologiche HiPay e il tool antifrode HiPay Sentinel, con l’obiettivo di garantire ai propri e-shopper maggiore sicurezza durante le transazioni in ogni Paese, nonchè una user experience ottimale e un’ampia scelta di metodi di pagamento internazionali, tra cui SisalPay, Sofort e i prodotti dei circuiti Visa e Mastercard.

“Abbiamo scelto HiPay per l’ampliamento del nostro business online, soprattutto per penetrare al meglio i mercati cross-borders. In vista del potenziamento di vendite online nei Paesi extraeuropei eravamo alla ricerca di un payment provider con alte competenze e in grado di soddisfare le richieste dell’utente finale, offrendo loro una User Experience che garantisca sicurezza e rapidità. Siamo certi del successo della collaborazione anche grazie all’integrazione del tool antifrode HiPay Sentinel, uno strumento indispensabile che integra algoritmi di Machine Learning e permette l’analisi automatica delle transazioni a rischio frode” ha commentato Alessandro Costa, CMO di Freddy. Secondo HiPay un altro elemento che ha pesato sull’accordo è l’importanza riconosciuta alla pagina di check-out, un passaggio su cui HiPay sta insistendo molto con i suoi clienti retail.