Ecommerce, Italiaonline integra XPay di Nexi

L'iniziativa è rivolta soprattutto alle piccole imprese, che per la maggioranza in Italia ancora non dispongono di un sito per l'e-commerce [...]

Importante partnership nel mondo dell’e-commerce italiano: è stata infatti annunciata una partnership tra Nexi e la Internet Company Italiaonline. Più nel dettaglio, l’accordo prevede che XPay, il gateway di pagamento di Nexi, sia integrato nella piattaforma e-commerce di Italiaonline, così da mettere a disposizione dei merchant una soluzione che permetta di accettare pagamenti in modo facile, veloce, sicuro. L’obiettivo è agevolare soprattutto le piccole imprese a entrare nel mondo del commercio elettronico con un pacchetto chiavi in mano, comprensivo di sito, ottimizzazione sui motori di ricerca, logistica e naturalmente pagamento.

“Le potenzialità dei canali online sono enormi, ma ancora poco sfruttate dalle piccole e medie imprese italiane, che, rappresentando il 92% delle aziende sul territorio1, sono il motore dell’economia italiana – dichiara Andrea Chiapponi, Chief Marketing Officer di Italiaonline –. Di esse, tuttavia, solo il 10% dispone oggi di un sito di e-commerce. Italiaonline è da tempo partner del percorso di digitalizzazione delle imprese del nostro Paese e l’alleanza con Nexi è un ulteriore importante passo in questa direzione. L’integrazione di un sistema di pagamento semplice ma soprattutto sicuro come quello di Nexi nei nostri siti di e-commerce dimostra, ancora una volta, il nostro impegno a supportare le imprese nella crescita digitale, imprescindibile per rispondere ai bisogni dei loro clienti, soprattutto in uno scenario come quello odierno”