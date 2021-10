E-commerce: cresce anche nel travel, sì ai pagamenti con carta e bonifico

L’abitudine ad acquistare online, per molti scelta forzata nei mesi di lockdown, si sta consolidando sempre di più in Italia, anche nel settore dei trasporti e dei servizi di viaggio. Guardando all’estate appena passata, le vendite online in questi due ambiti sono aumentate del 57% con i viaggiatori italiani che hanno pianificato online le vacanze in Italia e all’estero o acquistato titoli di viaggio per muoversi su brevi tratte regionali.

HiPay Italia, il Gruppo Fintech specializzato in digital payment, ha evidenziato un aumento del +150% di transazioni da giugno ad agosto 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Luglio è stato il mese che ha incassato in assoluto più transazioni negli ultimi due anni ed è in questo mese che è stata realizzata la transazione, relativamente al settore travel, con l’importo più alto, pari a 2.820 Euro.

“Nonostante il periodo storico così delicato, la crescita del commercio elettronico sta aumentando anche nel nostro Paese – commenta Paola Trecarichi, General Manager di HiPay Italia – Il settore dei trasporti e dei servizi ha visto uno sviluppo significativo nell’ultimo anno, grazie all’effort di molte aziende che hanno adattato il loro business tradizionalmente offline alle dinamiche del digitale, garantendo una customer journey fluida e ottimale”.

Il commercio elettronico va su, è merito delle aziende che hanno scelto il digitale

Lo testimonia l’ultimo report rilasciato da Casaleggio che segnala come il 37% delle aziende italiane con una piattaforma e-commerce abbia iniziato a sviluppare una strategia omnicanale, in concomitanza con la crisi sanitaria. Un passo decisivo per la crescita dei brand e il processo di digitalizzazione che sta coinvolgendo il nostro Paese su più fronti.

La voglia di viaggiare continua ad esserci e lo dimostra la scelta degli italiani di utilizzare il canale digitale per muoversi sui mezzi di trasporto, ma allo stesso tempo, sono più cauti, tanto che il valore del carrello medio rivela un calo pari al -26%. Per gli acquisti online del settore Travel, gli italiani prediligono acquistare con le carte di credito, con in testa MasterCard (+150% vs 2020), VISA (+151% vs 2020), Maestro (+139% vs 2020) e a seguire American Express (+60% vs 2020). Cresce decisamente l’utilizzo del bonifico istantaneo MyBank (+314% vs 2020), così come il pagamento in contanti in ricevitoria offerto da SisalPay/Mooney (+338% vs 2020).