Afone integra Soisy: al via la rateizzazione nell'e-commerce - Pagamenti Digitali

Una partnership che consentirà l’introduzione sul mercato nazionale di sistemi di pagamenti digitali innovativi, tra cui quello rateale: è questo il senso dell’accordo che è stato recentemente annunciato tra Afone Participations – operatore di pagamenti elettronici – e Soisy, istituto di pagamento italiano specializzato nel marketplace lending.

La particolarità di Soisy è quella di permettere ai clienti di e-commerce e negozi partner di pagare a rate gli acquisti, finanziandoli tramite il prestito tra privati, che sarà dunque integrato nella piattaforma Afone, andando sempre più incontro alle esigenze dei consumatori.

Come ha messo in luce Roberto Galati, Country Manager Italia di Afone, “Il mondo dei pagamenti è in continua evoluzione proprio perché i consumatori finali sono sempre più smart e alla ricerca di metodi sicuri e di semplice utilizzo. In Afone lavoriamo per differenza e questo per noi significa cercare di guardare sempre oltre rispetto al day-by-day. Per questo motivo siamo stati i primi in Italia ad aver scelto di integrare nella nostra piattaforma Soisy, che negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente – un vero caso di successo orgogliosamente tutto italiano – che al tempo stesso, attraverso il suo business model, offre una soluzione win-win per utenti e merchant. I consumatori usufruiscono di una nuova modalità di pagamento, aumentando così il tasso di conversione e il ticket medio del carrello mentre i merchant potranno ottenere, in un’unica integrazione, un pacchetto completo di soluzioni e strumenti di pagamento innovativi e certificati da Banca d’Italia”.