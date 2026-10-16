Banca Mediolanum propone fino al 30 ottobre 2026 una promozione che riconosce il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi, con importi compresi tra 100 e 500.000 euro. L’offerta legata a SelfyConto è il Time Deposit.

La promozione di SelfyConto i rivolge ai nuovi clienti che aprono un conto corrente online e attivano il deposito entro il 6 novembre 2026.

Per ottenere il rendimento promozionale, SelfyConto richiede anche l’accredito dello stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito. La formula consente di conoscere in anticipo il tasso applicato e di richiedere lo svincolo anticipato senza perdere gli interessi maturati.

Come funziona il Time Deposit al 4% legato a SelfyConto

Il deposito a tempo prevede un tasso annuo lordo fisso del 4% per sei mesi. Il rendimento si applica alle somme vincolate, entro il limite massimo previsto per cliente sul primo conto aperto durante il periodo promozionale.

La banca consente di svincolare le somme prima della scadenza senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento. Le richieste di estinzione anticipata presentate dopo le 19 oppure nei giorni non lavorativi vengono eseguite il primo giorno lavorativo utile.

Quali sono i requisiti per ottenere il rendimento

La promozione, valida fino al 30 ottobre 2026, prevede tre passaggi:

Aprire un nuovo SelfyConto entro il 30 ottobre 2026.

Attivare il Time Deposit a sei mesi entro il 6 novembre 2026.

Accreditare lo stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito.

Le condizioni si applicano ai nuovi clienti che rispettano i requisiti indicati nel documento promozionale. Sono previste esclusioni per chi possiede già determinati prodotti bancari Mediolanum o ne è stato titolare nei sei mesi precedenti.

Quanto costa il conto corrente SelfyConto

Il canone di SelfyConto dipende dall’età del titolare e dalle condizioni di utilizzo.

Per gli under 30 il conto è gratuito, mentre per gli over 30 il primo anno non prevede costi di tenuta.

Successivamente, il canone è pari a 3,75 euro al mese, ma può essere azzerato accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro mensili, fino al 31 dicembre 2027.

Bonifici SEPA ordinari e istantanei in euro e prelievi presso gli ATM in area Euro sono gratuiti. Anche la carta di debito digitale non prevede un canone; la versione fisica è gratuita per il primo anno.

Voce Costo o condizione Rendimento Time Deposit 4% annuo lordo Durata del deposito 6 mesi Importo minimo 100 euro Importo massimo 500.000 euro per cliente Canone conto under 30 Gratuito Canone conto over 30 Gratis il primo anno, poi 3,75 euro al mese Bonifici SEPA ordinari e istantanei Gratuiti Prelievi ATM in area Euro Gratuiti Carta di debito digitale Gratuita Carta di debito fisica Gratuita il primo anno Svincolo anticipato Senza perdita degli interessi maturati

Conviene davvero la promozione?

Il tasso fisso del 4% lordo offre un rendimento definito fin dall’attivazione, mentre la possibilità di svincolo anticipato garantisce flessibilità nella gestione della liquidità. La convenienza effettiva dipende però dall’importo depositato, dalla durata dell’investimento e dal rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il tasso promozionale.

Il rendimento indicato è lordo: non coincide quindi con l’importo netto che il cliente incassa.