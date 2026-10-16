Ultimi articoli Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

NEWS

SelfyConto e Time Deposit Mediolanum: tasso fisso al 4% lordo sui depositi a 6 mesi e svincolabile senza penali

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

Banca Mediolanum propone un tasso annuo lordo del 4% sui depositi a sei mesi, da 100 a 500.000 euro. La promozione richiede l’apertura di un nuovo conto, l’attivazione del deposito e l’accredito dello stipendio

Pubblicato il 16 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
SelfyConto Time Deposit
Aggiungi tra i preferiti su Google

SelfyConto e Time Deposit: i 3 punti chiave

  • Promozione Banca Mediolanum: 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi (100–500.000€) per nuovi clienti che aprono SelfyConto e attivano Time Deposit.
  • Requisiti: aprire un nuovo SelfyConto entro il 30/10/2026, attivare il Time Deposit entro il 06/11/2026 e accreditare lo stipendio entro sette giorni dalla scadenza; ci sono esclusioni.
  • Costi e flessibilità: under 30 conto gratuito, poi primo anno gratuito e successivamente 3,75 euro al mese salvo sconti; è previsto lo svincolo anticipato senza perdita degli interessi; il rendimento è lordo.
Riassunto generato con AI

Banca Mediolanum propone fino al 30 ottobre 2026 una promozione che riconosce il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi, con importi compresi tra 100 e 500.000 euro. L’offerta legata a SelfyConto è il Time Deposit.

La promozione di SelfyConto i rivolge ai nuovi clienti che aprono un conto corrente online e attivano il deposito entro il 6 novembre 2026.

Per ottenere il rendimento promozionale, SelfyConto richiede anche l’accredito dello stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito. La formula consente di conoscere in anticipo il tasso applicato e di richiedere lo svincolo anticipato senza perdere gli interessi maturati.

Apri il conto SelfyConto e attiva Time Deposit

Come funziona il Time Deposit al 4% legato a SelfyConto

Il deposito a tempo prevede un tasso annuo lordo fisso del 4% per sei mesi. Il rendimento si applica alle somme vincolate, entro il limite massimo previsto per cliente sul primo conto aperto durante il periodo promozionale.

La banca consente di svincolare le somme prima della scadenza senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento. Le richieste di estinzione anticipata presentate dopo le 19 oppure nei giorni non lavorativi vengono eseguite il primo giorno lavorativo utile.

Quali sono i requisiti per ottenere il rendimento

La promozione, valida fino al 30 ottobre 2026, prevede tre passaggi:

  • Aprire un nuovo SelfyConto entro il 30 ottobre 2026.
  • Attivare il Time Deposit a sei mesi entro il 6 novembre 2026.
  • Accreditare lo stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito.

Le condizioni si applicano ai nuovi clienti che rispettano i requisiti indicati nel documento promozionale. Sono previste esclusioni per chi possiede già determinati prodotti bancari Mediolanum o ne è stato titolare nei sei mesi precedenti.

Quanto costa il conto corrente SelfyConto

Il canone di SelfyConto dipende dall’età del titolare e dalle condizioni di utilizzo.

Per gli under 30 il conto è gratuito, mentre per gli over 30 il primo anno non prevede costi di tenuta.

Successivamente, il canone è pari a 3,75 euro al mese, ma può essere azzerato accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro mensili, fino al 31 dicembre 2027.

Bonifici SEPA ordinari e istantanei in euro e prelievi presso gli ATM in area Euro sono gratuiti. Anche la carta di debito digitale non prevede un canone; la versione fisica è gratuita per il primo anno.

VoceCosto o condizione
Rendimento Time Deposit4% annuo lordo
Durata del deposito6 mesi
Importo minimo100 euro
Importo massimo500.000 euro per cliente
Canone conto under 30Gratuito
Canone conto over 30Gratis il primo anno, poi 3,75 euro al mese
Bonifici SEPA ordinari e istantaneiGratuiti
Prelievi ATM in area EuroGratuiti
Carta di debito digitaleGratuita
Carta di debito fisicaGratuita il primo anno
Svincolo anticipatoSenza perdita degli interessi maturati

Conviene davvero la promozione?

Il tasso fisso del 4% lordo offre un rendimento definito fin dall’attivazione, mentre la possibilità di svincolo anticipato garantisce flessibilità nella gestione della liquidità. La convenienza effettiva dipende però dall’importo depositato, dalla durata dell’investimento e dal rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il tasso promozionale.

Il rendimento indicato è lordo: non coincide quindi con l’importo netto che il cliente incassa.

Apri il conto SelfyConto e attiva Time Deposit
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest
0 Commenti
Più recenti
Le più votate
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Pagare a rate con BBVA

  • News

    BBVA Pay&Plan: pagare a rate con la carta di debito

    03 Set 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Conto corrente zero spese BBVA

  • News

    Digital banking e remunerazione della liquidità: l'evoluzione della strategia di BBVA per i depositi a vista

    12 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Revolut ChartGPT Go integrato nelle carte a pagamento

  • News

    Come attivare ChatGPT Go gratis con le carte Revolut Premium, Metal e Ultra

    30 Lug 2026

    di Marina Perotta

    Condividi
  • conto interessi Vivid Money

  • NEWS

    Addio fondi vincolati: come far fruttare la liquidità d'impresa al 5% con la libertà di prelevare in qualsiasi momento

    12 Ott 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi