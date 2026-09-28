Il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi rappresenta il fulcro della nuova promozione SelfyConto.
La formula offerta da SelfyConto consente di depositare da 100 a 500.000 euro con un tasso fisso, purché il cliente apra il conto entro il 30 ottobre 2026 e accrediti lo stipendio.
Il rendimento proposto da SelfyConto riguarda il Time Deposit di Banca Mediolanum, attivabile entro il 6 novembre 2026 secondo le condizioni previste dalla promozione.
Indice degli argomenti
Come funziona il Time Deposit al 4%
Il deposito ha una durata di sei mesi e applica un tasso annuo lordo del 4%. La remunerazione è definita al momento dell’attivazione e resta fissa per l’intero periodo.
La somma minima depositabile è 100 euro, mentre il limite massimo raggiunge 500.000 euro per cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Il vincolo non impedisce di accedere anticipatamente al capitale: le somme possono essere svincolate prima della scadenza, mantenendo gli interessi maturati fino a quel momento.
Per ottenere il tasso promozionale è però necessario accreditare lo stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito. La promozione è valida per i nuovi clienti dal 1° settembre al 30 ottobre 2026.
Quanto costa SelfyConto
SelfyConto prevede condizioni differenziate in base all’età.
- Per gli under 30 il canone resta gratuito.
- Per gli over 30 è gratuito il primo anno e può essere azzerato successivamente con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese, fino al 31 dicembre 2027.
Prima di valutare l’offerta, è quindi utile considerare anche i principali costi operativi.
|Servizio
|Condizione
|Canone under 30
|0 €
|Canone primo anno over 30
|0 €
|Canone successivo over 30
|3,75 €/mese, azzerabile alle condizioni previste
|Bonifici SEPA ordinari
|0 €
|Bonifici SEPA istantanei
|0 €
|Prelievi ATM area Euro
|0 €
|Carta di debito digitale
|0 €
|Assistenza via chat
|0 €
Come funzionano la carta digitale e la gestione del conto
SelfyConto include una carta di debito digitale gratuita, disponibile da smartphone. La versione fisica è gratuita per il primo anno. La carta utilizza il circuito Mastercard e supporta pagamenti tramite smartphone e smartwatch.
Sul fronte della sicurezza sono disponibili Spending Control, blocco digitale in tempo reale e gestione delle impostazioni direttamente da app e sito. Il conto può inoltre essere aperto anche in forma cointestata.
Come aprire il conto e come ricevere assistenza
L’apertura può avvenire online tramite SPID. Il supporto comprende live chat, videochiamata dall’home banking e assistenza telefonica su appuntamento.
È inoltre disponibile un Selfy Assistant dedicato al supporto dei clienti.
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