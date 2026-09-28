Il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi rappresenta il fulcro della nuova promozione SelfyConto.

La formula offerta da SelfyConto consente di depositare da 100 a 500.000 euro con un tasso fisso, purché il cliente apra il conto entro il 30 ottobre 2026 e accrediti lo stipendio.

Il rendimento proposto da SelfyConto riguarda il Time Deposit di Banca Mediolanum, attivabile entro il 6 novembre 2026 secondo le condizioni previste dalla promozione.

Come funziona il Time Deposit al 4%

Il deposito ha una durata di sei mesi e applica un tasso annuo lordo del 4%. La remunerazione è definita al momento dell’attivazione e resta fissa per l’intero periodo.

La somma minima depositabile è 100 euro, mentre il limite massimo raggiunge 500.000 euro per cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Il vincolo non impedisce di accedere anticipatamente al capitale: le somme possono essere svincolate prima della scadenza, mantenendo gli interessi maturati fino a quel momento.

Per ottenere il tasso promozionale è però necessario accreditare lo stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito. La promozione è valida per i nuovi clienti dal 1° settembre al 30 ottobre 2026.

Quanto costa SelfyConto

SelfyConto prevede condizioni differenziate in base all’età.

Per gli under 30 il canone resta gratuito.

il canone resta gratuito. Per gli over 30 è gratuito il primo anno e può essere azzerato successivamente con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese, fino al 31 dicembre 2027.

Prima di valutare l’offerta, è quindi utile considerare anche i principali costi operativi.

Servizio Condizione Canone under 30 0 € Canone primo anno over 30 0 € Canone successivo over 30 3,75 €/mese, azzerabile alle condizioni previste Bonifici SEPA ordinari 0 € Bonifici SEPA istantanei 0 € Prelievi ATM area Euro 0 € Carta di debito digitale 0 € Assistenza via chat 0 €

Come funzionano la carta digitale e la gestione del conto

SelfyConto include una carta di debito digitale gratuita, disponibile da smartphone. La versione fisica è gratuita per il primo anno. La carta utilizza il circuito Mastercard e supporta pagamenti tramite smartphone e smartwatch.

Sul fronte della sicurezza sono disponibili Spending Control, blocco digitale in tempo reale e gestione delle impostazioni direttamente da app e sito. Il conto può inoltre essere aperto anche in forma cointestata.

Come aprire il conto e come ricevere assistenza

L’apertura può avvenire online tramite SPID. Il supporto comprende live chat, videochiamata dall’home banking e assistenza telefonica su appuntamento.

È inoltre disponibile un Selfy Assistant dedicato al supporto dei clienti.