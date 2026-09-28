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SelfyConto: rendimento del 4% a 6 mesi sui risparmi e somme sempre svincolabili

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La promozione Mediolanum Time Deposit riconosce un tasso annuo lordo del 4% sulle somme depositate per 6 mesi. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che aprono SelfyConto e accreditano lo stipendio

Pubblicato il 28 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Rendimento SelfyConto
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Rendimento di SelfyConto: i 3 punti chiave

  • Promozione: SelfyConto offre 4% annuo lordo sul Time Deposit di Banca Mediolanum per 6 mesi, da 100 a 500.000 euro; attivazione entro 6/11/2026 e accredito stipendio.
  • Costi: canone gratuito per under 30; over 30 gratis primo anno, poi azzerabile con accredito dello stipendio o spesa ≥500€/mese fino al 31/12/2027.
  • Funzioni e apertura: carta di debito digitale gratuita (fisica gratis primo anno), circuito Mastercard, controlli e blocco in app; apertura online con SPID e assistenza via chat, videochiamata e Selfy Assistant.
Riassunto generato con AI

Il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi rappresenta il fulcro della nuova promozione SelfyConto.

La formula offerta da SelfyConto consente di depositare da 100 a 500.000 euro con un tasso fisso, purché il cliente apra il conto entro il 30 ottobre 2026 e accrediti lo stipendio.

Il rendimento proposto da SelfyConto riguarda il Time Deposit di Banca Mediolanum, attivabile entro il 6 novembre 2026 secondo le condizioni previste dalla promozione.

Apri il conto corrente SelfyConto di Banca Mediolanum

Come funziona il Time Deposit al 4%

Il deposito ha una durata di sei mesi e applica un tasso annuo lordo del 4%. La remunerazione è definita al momento dell’attivazione e resta fissa per l’intero periodo.

La somma minima depositabile è 100 euro, mentre il limite massimo raggiunge 500.000 euro per cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Il vincolo non impedisce di accedere anticipatamente al capitale: le somme possono essere svincolate prima della scadenza, mantenendo gli interessi maturati fino a quel momento.

Per ottenere il tasso promozionale è però necessario accreditare lo stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito. La promozione è valida per i nuovi clienti dal 1° settembre al 30 ottobre 2026.

Quanto costa SelfyConto

SelfyConto prevede condizioni differenziate in base all’età.

  • Per gli under 30 il canone resta gratuito.
  • Per gli over 30 è gratuito il primo anno e può essere azzerato successivamente con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese, fino al 31 dicembre 2027.

Prima di valutare l’offerta, è quindi utile considerare anche i principali costi operativi.

ServizioCondizione
Canone under 300 €
Canone primo anno over 300 €
Canone successivo over 303,75 €/mese, azzerabile alle condizioni previste
Bonifici SEPA ordinari0 €
Bonifici SEPA istantanei0 €
Prelievi ATM area Euro0 €
Carta di debito digitale0 €
Assistenza via chat0 €

Come funzionano la carta digitale e la gestione del conto

SelfyConto include una carta di debito digitale gratuita, disponibile da smartphone. La versione fisica è gratuita per il primo anno. La carta utilizza il circuito Mastercard e supporta pagamenti tramite smartphone e smartwatch.

Sul fronte della sicurezza sono disponibili Spending Control, blocco digitale in tempo reale e gestione delle impostazioni direttamente da app e sito. Il conto può inoltre essere aperto anche in forma cointestata.

Come aprire il conto e come ricevere assistenza

L’apertura può avvenire online tramite SPID. Il supporto comprende live chat, videochiamata dall’home banking e assistenza telefonica su appuntamento.

È inoltre disponibile un Selfy Assistant dedicato al supporto dei clienti.

Apri il conto corrente SelfyConto di Banca Mediolanum
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