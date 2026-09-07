Il conto multivaluta di Revolut Business consente alle aziende di gestire pagamenti internazionali in oltre 150 Paesi e più di 35 valute.
L’offerta Revolut Business prevede quattro piani, da Basic a Enterprise, con soglie differenti per bonifici esteri e cambio.
Revolut Business applica il tasso interbancario entro i limiti mensili gratuiti, integrando anche strumenti per pagamenti multipli, stipendi e gestione delle fatture.
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Revolut Business offre quattro piani con soglie diverse
Il costo dell’abbonamento parte da 10 euro mensili con il piano Basic di Revolut Business. Grow sale a 35 euro, mentre Scale arriva a 125 euro. Enterprise prevede una tariffazione personalizzata.
La convenienza dipende soprattutto dai volumi. Restare entro le soglie consente di evitare le commissioni sulle operazioni comprese nel piano.
Prima di scegliere, quindi, occorre confrontare costo fisso e operatività prevista. La struttura è pensata per adattare il servizio alle diverse esigenze aziendali.
Il conto include bonifici esteri e cambio valuta
I piani di Revolut Business includono un numero mensile di bonifici esteri senza commissioni. Basic ne comprende cinque, mentre Grow e Scale arrivano a 25 operazioni.
Superata la soglia, ogni bonifico estero costa 5 euro. Per il cambio valuta, il tasso interbancario si applica entro il limite mensile previsto.
La soglia sale da 1.000 euro con Basic a 15.000 euro con Grow e 60.000 euro con Scale. Oltre questi importi, si applica una commissione dello 0,6%.
Fuori dall’orario di mercato può inoltre applicarsi una commissione dell’1%.
Come funzionano i pagamenti internazionali e la gestione B2B
Revolut Business supporta bonifici SEPA istantanei in euro fino a 100.000 euro nei Paesi idonei. I trasferimenti internazionali possono raggiungere oltre 150 Paesi entro due giorni lavorativi.
I pagamenti P2P verso altri conti Revolut sono gratuiti. Per i trasferimenti SWIFT sono disponibili le modalità OUR e SHA, con una diversa ripartizione delle commissioni bancarie.
L’offerta comprende inoltre pagamenti multipli fino a 1.000 beneficiari e trasferimenti programmati. Gli strumenti per gli stipendi consentono di elaborare fino a 1.000 paghe tramite CSV o API.
Revolut BillPay utilizza l’OCR per estrarre i dati dalle fatture dei fornitori. Il conto prevede un abbonamento mensile e non comporta costi aggiuntivi per la gestione. Il piano può essere modificato in qualsiasi momento.
Quanto costano i piani Revolut Business
Il confronto evidenzia il rapporto tra canone, bonifici inclusi e volume di cambio effettuabile al tasso interbancario.
|Piano
|Costo mensile
|Bonifici esteri senza commissioni
|Cambio al tasso interbancario
|Basic
|10 €
|5
|1.000 €
|Grow
|35 €
|25
|15.000 €
|Scale
|125 €
|25
|60.000 €
|Enterprise
|Personalizzato
|Personalizzato
|Personalizzato
Il punto di equilibrio varia quindi in base all’operatività. Per una PMI con frequenti pagamenti internazionali, il livello delle soglie diventa il principale parametro economico da valutare.
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