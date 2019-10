Qonto lancia la Carta Plus per PMI e professionisti

Claudia Costa

Nei primi quattro mesi di presenza diretta in Italia, la neo-banca francese Qonto ha gestito un volume di transazioni pari a 40 milioni di euro, grazie a un conto corrente business 100% online che semplifica le attività legate alla gestione bancaria e amministrativa, offre un’interfaccia semplice e intuitiva, un servizio clienti iper efficiente e tariffe trasparenti.

In questi giorni, Qonto lancia la nuova Carta Plus, pensata per i clienti business che richiedono maggiore libertà e più flessibilità nella gestione della carta, sia per l’amministrazione diretta del conto e dei fondi dell’impresa che per la gestione delle spese aziendali da parte dei singoli dipendenti del team. I servizi di Carta Plus sono stati sviluppati sulla base degli input ricevuti dai clienti, con i quali Qonto è costantemente in contatto attraverso il lavoro del suo customer service e survey di gradimento.

“L’ascolto della nostra base clienti è fondamentale per noi per poter sviluppare un prodotto sempre in linea con le aspettative del mercato” ha dichiarato Mariano Spalletti, Country Manager per l’Italia di Qonto “La Carta Plus risponde ai clienti che negli ultimi mesi ci hanno chiesto di evolvere il servizio verso una maggiore libertà di spesa e flessibilità per sé e i propri team; tra questi, troviamo non solo aziende che si trovano oggi ad avere questo tipo di necessità, ma anche imprese che, consapevoli di trovarsi in un momento di accelerazione del business, desiderano un servizio di banking flessibile con strumenti che si adattino alla propria crescita”.

Maggiore libertà di spesa e flessibilità per PMI e professionisti

La Carta Plus di Qonto offre ai clienti la possibilità di scegliere i metodi di pagamento che meglio si adattano alle proprie esigenze e di affrontare eventuali imprevisti con tranquillità: raddoppia i limiti mensili di prelievo e di spesa, sia online che offline, rispetto alla Carta One, la prima ad essere lanciata da Qonto, e offre 5 prelievi gratuiti al mese. Inoltre, per venire incontro ai clienti che utilizzano la carta anche all’estero e sostenere il processo di internazionalizzazione delle PMI, Qonto ha dimezzato il costo dei pagamenti in valuta estera, bloccando le commissioni all’’1%. Sempre nell’ottica di assicurare ai clienti il massimo focus sulla propria azienda, la Carta Plus di Qonto offre un’assicurazione di tipo premium che raddoppia i massimali relativi ad alcuni eventi, come il ritardo del volo aereo, la perdita o il danneggiamento del bagaglio.

Immutate le funzionalità di conto corrente previste da ogni piano Qonto, che può essere attivato online in pochi secondi. Tra queste le più apprezzate dai clienti sono l’addebito diretto, che garantisce risparmio di tempo, semplicità e velocità nei pagamenti, e l’auto-categorizzazione delle transazioni effettuate con carta, che si traduce nella possibilità di tenere traccia e analizzare più facilmente le proprie spese. Non cambia neanche il servizio di supporto offerto, di cui i clienti attuali riconoscono come elemento distintivo il tempo di risposta medio di 15 minuti.

Immagine fornita da Shutterstock.