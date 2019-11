Qonto e BorsadelCredito.it insieme per sostenere l’accesso al credito delle piccole imprese italiane

Claudia Costa

n nuovo accordo nel fintech italiano sempre più a sostegno dei bisogni delle imprese a 360 gradi. BorsadelCredito.it, il pioniere italiano del marketplace lending per le PMI, insieme a Qonto, neo-banca per le PMI e Professionisti leader in Europa, siglano un accordo per sostenere la crescita di un bacino iniziale di oltre 30.000 imprese e volto a rispondere in maniera integrata alle esigenze delle PMI in termini di accesso al credito e necessità di un sistema di banking dedicato e digitale.

Grazie a questa intesa, si rende disponibile per le aziende italiane la possibilità di usufruire di un servizio integrato che permette di rivolgersi ad una delle due realtà e automaticamente godere di un ingresso preferenziale alle soluzioni dell’altra, a costi agevolati. La collaborazione risponde ad un’esigenza reale del mercato e sempre più consistente anche in quello italiano: sono sempre di più le imprese e i professionisti che cercano una soluzione alternativa alla banca tradizionale per le proprie necessità in termini di attività finanziarie quotidiane e di accesso al credito, trovando nei servizi digitali più flessibilità, possibilità di personalizzazione e rapidità.

“Questa partnership rappresenta un importante passo nel percorso di Qonto perché ci permette di offrire ai nostri clienti un ulteriore servizio nell’ambito della gestione finanziaria d’impresa, a supporto del loro business. Siamo molto attenti e ricettivi rispetto alle richieste dei nostri clienti e la possibilità di ottenere dei finanziamenti si è confermata essere un’opzione importante per chi fa business. In particolare, tra i nostri clienti che vorrebbero delle feature aggiuntive, il 50% ha richiesto proprio il servizio di credito. Abbiamo scelto BorsadelCredito.it in quanto è uno dei protagonisti principali nel panorama italiano in ambito di digital lending e in quanto condividiamo i valori principali di semplicità, efficienza e trasparenza” commenta Mariano Spalletti, Country Manager Italia di Qonto.

Il Fintech prende sempre più piede in Italia

Secondo la ricerca European Digital Banking 2019 di Mastercard, il 30% degli italiani si affida a istituti che operano solo via web. Inoltre, l’Italia svetta tra i paesi europei nei quali i consumatori usano più frequentemente le soluzioni digitali bancarie, con il 59% almeno una volta ogni due settimane. Infine, secondo i quasi due terzi degli italiani (62%), sarà proprio la domanda di soluzioni finanziarie da mobile a crescere esponenzialmente nei prossimi anni in quanto semplificano e rendono più conveniente la payment experience. Gli italiani si mostrano fiduciosi e positivi verso queste nuove tecnologie per una gestione a 360° della propria routine finanziaria.

Anche la seconda edizione dell’Osservatorio realizzato da PwC in collaborazione con NetConsulting cube evidenzia una forte crescita della Fintech in Italia: nel 2018 si contano 199 fintech (+27% rispetto al 2017) con un fatturato di 266 milioni di euro (dato aggiornato al 2017). A dimostrazione di questo forte trend di sviluppo, secondo le stime di P2P lending Italia tutti i sotto-segmenti del fintech hanno segnato crescite importanti, in particolare il segmento dei prestiti alle imprese continua a dominare il mercato, segnando un nuovo record nel secondo trimestre 2019: 30 milioni di euro i nuovi prestiti, con un aumento del 133,7% rispetto al trimestre precedente e del 133,3% in confronto al secondo trimestre 2018.