Ultimi articoli Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

News

Axerve, POS con canone da 17 euro al mese: zero commissioni fino a 10.000 euro di incassi annui

Home Digital banking
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

L’offerta Axerve per avere un POS con canone propone uno Smart POS Android con connettività 4G e Wi-Fi, zero commissioni entro le soglie previste e un canone mensile da 17 euro più IVA. Gli accrediti arrivano sul conto corrente entro il giorno lavorativo successivo, senza obbligo di aprire un conto dedicato

Pubblicato il 28 lug 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

POS a canone Axerve
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

POS a canone di Axerve: i 3 punti chiave

  • Canone mensile da 17 euro+IVA per esercenti fino a 10.000 euro/anno; Axerve offre zero commissioni entro soglie e il noleggio dello Smart POS incluso.
  • Il Smart POS include SIM dati; si collega in 4G o Wi‑Fi, usa Android, ha stampante per scontrini e traffico dati incluso per vendite in sede o in mobilità.
  • Accrediti tramite bonifico sul proprio conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo; dashboard per monitorare incassi; imposta bollo 16 euro, fee 2% su Discover, bonus fiscale 30% applicabile.
Riassunto generato con AI

L’offerta per avere un POS a canone con Axerve è disponibile con un canone mensile a partire da 17 euro più IVA per gli esercenti che incassano fino a 10.000 euro all’anno tramite terminale.

Axerve propone una formula con zero commissioni sulle transazioni entro i limiti previsti e include il noleggio dello Smart POS.

Inoltre, Axerve consente di ricevere gli accrediti su qualsiasi conto corrente italiano già esistente, senza richiedere l’apertura di un nuovo conto dedicato.

Attiva un POS a canone con Axerve

Come funziona l’offerta POS Easy a canone di Axerve

La formula di Axerve prevede un costo fisso mensile che comprende il noleggio del terminale e l’assenza di commissioni sulle transazioni, entro le soglie di fatturato indicate dal piano scelto.

Lo Smart POS integra una SIM dati già inclusa. Il dispositivo si collega automaticamente alla rete 4G con la migliore copertura disponibile nella zona e può utilizzare anche la connessione Wi-Fi. Il traffico dati rientra nel canone e non genera costi aggiuntivi.

Il terminale utilizza il sistema operativo Android, dispone della stampante per gli scontrini e offre una soluzione utilizzabile sia nei punti vendita sia durante attività in mobilità.

Gli accrediti e la gestione dei pagamenti con Axerve

Gli importi incassati tramite il POS Axerve vengono accreditati tramite bonifico bancario su qualsiasi conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo all’incasso.

Questa modalità elimina la necessità di aprire un conto dedicato esclusivamente al POS. L’esercente può quindi mantenere il rapporto bancario già utilizzato per la propria attività.

L’utilità della dashboard online per monitorare gli incassi

La piattaforma online di Axerve consente di controllare tutte le operazioni da un’unica interfaccia.

Tra le principali funzionalità disponibili figurano:

  • monitoraggio delle transazioni in tempo reale;
  • gestione dei pagamenti;
  • visualizzazione e download delle fatture;
  • integrazione con altri prodotti della piattaforma.

Questi strumenti permettono di seguire l’andamento degli incassi e di accedere rapidamente alla documentazione amministrativa.

Quanto costa il POS Easy a canone di Axerve

L’offerta di Axerve distingue il canone mensile in base al volume di incassi annuali. Bisogna tenere in considerazione che all’attivazione si applica un’imposta di bollo pari a 16 euro.

PianoCanone mensileSoglia di incassi annuiCommissioni
POS Easy17 € + IVAFino a 10.000 €Zero commissioni
POS Easy22 € + IVAFino a 30.000 €Zero commissioni
Oltre 30.000 €22 € + IVAImporto eccedente1% + IVA sulla quota oltre 30.000 €

L’offerta risulta inoltre conforme al bonus fiscale del 30% previsto per questa tipologia di prodotto.

È prevista una commissione fissa del 2% sulle transazioni effettuate con il circuito Discover, secondo le condizioni contrattuali dell’offerta.

Attiva un POS a canone con Axerve
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest
0 Commenti
Più recenti
Le più votate
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • nexi-mobile-pos-commissioni-gratis-sotto-per-transazioni-sotto-i-10-euro

  • NEWS

    Nexi Mobile POS: commissioni gratis sotto i 10 Euro

    24 Giu 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi