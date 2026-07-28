L’offerta per avere un POS a canone con Axerve è disponibile con un canone mensile a partire da 17 euro più IVA per gli esercenti che incassano fino a 10.000 euro all’anno tramite terminale.
Axerve propone una formula con zero commissioni sulle transazioni entro i limiti previsti e include il noleggio dello Smart POS.
Inoltre, Axerve consente di ricevere gli accrediti su qualsiasi conto corrente italiano già esistente, senza richiedere l’apertura di un nuovo conto dedicato.
Indice degli argomenti
Come funziona l’offerta POS Easy a canone di Axerve
La formula di Axerve prevede un costo fisso mensile che comprende il noleggio del terminale e l’assenza di commissioni sulle transazioni, entro le soglie di fatturato indicate dal piano scelto.
Lo Smart POS integra una SIM dati già inclusa. Il dispositivo si collega automaticamente alla rete 4G con la migliore copertura disponibile nella zona e può utilizzare anche la connessione Wi-Fi. Il traffico dati rientra nel canone e non genera costi aggiuntivi.
Il terminale utilizza il sistema operativo Android, dispone della stampante per gli scontrini e offre una soluzione utilizzabile sia nei punti vendita sia durante attività in mobilità.
Gli accrediti e la gestione dei pagamenti con Axerve
Gli importi incassati tramite il POS Axerve vengono accreditati tramite bonifico bancario su qualsiasi conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo all’incasso.
Questa modalità elimina la necessità di aprire un conto dedicato esclusivamente al POS. L’esercente può quindi mantenere il rapporto bancario già utilizzato per la propria attività.
L’utilità della dashboard online per monitorare gli incassi
La piattaforma online di Axerve consente di controllare tutte le operazioni da un’unica interfaccia.
Tra le principali funzionalità disponibili figurano:
- monitoraggio delle transazioni in tempo reale;
- gestione dei pagamenti;
- visualizzazione e download delle fatture;
- integrazione con altri prodotti della piattaforma.
Questi strumenti permettono di seguire l’andamento degli incassi e di accedere rapidamente alla documentazione amministrativa.
Quanto costa il POS Easy a canone di Axerve
L’offerta di Axerve distingue il canone mensile in base al volume di incassi annuali. Bisogna tenere in considerazione che all’attivazione si applica un’imposta di bollo pari a 16 euro.
|Piano
|Canone mensile
|Soglia di incassi annui
|Commissioni
|POS Easy
|17 € + IVA
|Fino a 10.000 €
|Zero commissioni
|POS Easy
|22 € + IVA
|Fino a 30.000 €
|Zero commissioni
|Oltre 30.000 €
|22 € + IVA
|Importo eccedente
|1% + IVA sulla quota oltre 30.000 €
L’offerta risulta inoltre conforme al bonus fiscale del 30% previsto per questa tipologia di prodotto.
È prevista una commissione fissa del 2% sulle transazioni effettuate con il circuito Discover, secondo le condizioni contrattuali dell’offerta.
Partecipa alla community