Psd2, Fabrick mette in pista le “fallback solution” chiavi in mano

Antonello Salerno

Una serie di soluzioni “chiavi in mano” per l’implementazione della “fallback solution”, l’interfaccia d’emergenza che interviene nel caso in cui si verifichino problemi tecnici nell’accesso ai dati tramite Api da parte di terze parti. A implementarle per prima in Italia è Fabrick, società che ha nella propria mission l’obiettivo di favorire l’open banking definendo nuovi modelli di business e di servizi bancari.

Grazie alla fallback solution sarà possibile accedere ai conti in alternativa all’Api, come prevede l’ultima parte dei requisiti per l’adeguamento delle banche, degli istituti di pagamento e di moneta elettronica stabiliti dalla direttiva Psd2, che entrerà in vigore in tutta Europa il 14 settembre.

La fallback solution può essere definita come un “sistema paracadute”, una soluzione di backup che consente agli utenti di accedere ai dati per tutto il tempo in cui gli accessi tramite Api non dovessero essere disponibili o non fossero conformi ai livelli qualitativi attesi dagli operatori finanziari.

“Siamo in un momento di grande cambiamento: il mondo bancario sta entrando in una nuova era – afferma Paolo Zaccardi, Ceo di Fabrick – Informazioni relative ai clienti saranno messe a disposizione di terze parti e si apriranno nuove sfide competitive che porteranno valore aggiunto all’utente finale e grandi opportunità per quegli operatori che decideranno di cavalcare il cambiamento con un approccio attivo nell’identificare nuovi partner e servizi. Per fare ciò serve visione strategica, ma anche grande agilità e immediatezza per rispondere concretamente alle richieste della normativa. In questo quadro – conclude Zaccardi – i nostri servizi per la fallback solution rappresentano un elemento vincente per gli operatori per far fronte alle esigenze di sviluppo di una interfaccia di backup, riducendo la complessità di adeguamento ai requisiti normativi. La nostra missione è supportare, incoraggiare e agevolare tutte le realtà Europee coinvolte dalla Psd2, sia da un punto di vista tecnologico che culturale, affinché possano cogliere tutte le opportunità offerte dall’open banking”.

In sintesi le due soluzioni proposte da Fabrick sono Tpp Directory API, pensata per le banche che vogliono implementare una fall-back solution in house, e Tpp Gate, che consente di affidare in toto i processi di identificazione e autorizzazione direttamente a Fabrick.