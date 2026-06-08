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iPhone 17 a rate TAN e TAEG 0con SelfyConto: come funziona l’offerta senza costi aggiuntivi

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I clienti SelfyConto possono acquistare un iPhone 17 a rate tramite SelfyShop con finanziamento a TAN 0% e TAEG 0%, senza costi di istruttoria né spese accessorie. L’iniziativa si affianca alla promozione per chi apre SelfyConto che prevede un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro e, a determinate condizioni, anche un iPhone 17e 256 GB

Pubblicato il 8 giu 2026
iPhone 17 a rate con Tan 0 e Taeg 0
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iPhone 17 a rate con SelfyConto in 3 punti chiave

  • Esclusiva: clienti SelfyConto accedono a SelfyShop per comprare l’iPhone 17 a rate con TAN 0 e TAEG 0, senza vincoli o costi aggiuntivi.
  • Apertura e finanziamento: apri SelfyConto, attendi 30 giorni e richiedi il finanziamento dall’app o area riservata; condizioni soggette a merito creditizio.
  • Bonus e requisiti: apri entro il 12/06/2026 per ottenere il Buono Regalo Amazon.it da 150 euro; con versamenti programmati o il Piano Individuale Pensionistico Tax Benefit New puoi ricevere l’iPhone 17e da 256 GB.
Riassunto generato con AI

Essere clienti SelfyConto significa poter avere accesso a esclusive, come l’acquisto a rate con TAN 0 e TAEG 0 di un iPhone 17.

I clienti SelfyConto di Banca Mediolanum possono infatti ottenere l’accesso a SelfyShop, lo store digitale che consente di acquistare prodotti selezionati Apple, tra cui l’iPhone 17, senza vincoli con operatori telefonici e senza costi aggiuntivi.

Ottieni un iPhone 17 a rate con SelfyConto

Come acquistare un iPhone 17 a rate con SelfyConto

L’offerta per ottenere un iPhone 17 a rate è disponibile attraverso SelfyShop, il marketplace dedicato ai clienti SelfyConto. Una volta aperto il conto SlefyConto e trascorsi almeno 30 giorni dall’attivazione, è possibile richiedere il finanziamento direttamente dall’app o dall’area riservata.

Il prestito finalizzato prevede condizioni particolarmente competitive:

CaratteristicaDettaglio
TAN0,00%
TAEG0,00%
Costi di istruttoriaGratuiti
Imposta sostitutivaNon prevista
Anticipo richiestoNessuno
Spedizione prodottiGratuita
Durata finanziamentoDa 6 a 48 mesi
Importo finanziabileDa 1.500 a 20.000 euro*

*In base alla valutazione del merito creditizio del cliente.

I bonus per aprire SelfyConto: Buono Amazon da 150 euro e iPhone 17e in regalo

Alla promozione sul finanziamento per l’acquisto di un iPhone17 si aggiunge un ulteriore incentivo per chi apre SelfyConto entro il 12 giugno 2026: si può, infatti, ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro. Per averlo occorre soddisfare alcuni dei requisiti previsti per avere l’iPhone:

  • completare l’apertura di SelfyConto entro il 12 giugno 2026 (con perfezionamento e rilascio della carta di debito entro il 19 giugno 2026);
  • effettuare almeno un movimento con la carta di debito e accreditare stipendio o pensione, oppure spendere almeno 500 euro al mese entro il 30 ottobre 2026.

Chi soddisfa questi requisiti e sottoscrive anche un prodotto di risparmio gestito con versamenti programmati di almeno 1.800 euro annui, oppure un Piano Individuale Pensionistico Tax Benefit New, può ricevere un iPhone 17e da 256 GB secondo le modalità previste dal regolamento della promozione.

Quanto costa aprire un conto SelfyConto

SelfyConto prevede condizioni differenti in base all’età del cliente:

ServizioUnder 30Over 30
Canone contoGratuito fino a 30 anniGratuito il primo anno
Canone successivoSempre gratuito fino a 30 anni3,75 euro/mese
Azzeramento canoneNon necessarioCon accredito stipendio o spese da almeno 500 euro/mese
Bonifici SEPA e istantaneiGratuitiGratuiti
Prelievi ATM area euroGratuiti e illimitatiGratuiti e illimitati
Carta di debito digitaleGratuitaGratuita

Il conto può inoltre essere cointestato e gestito da entrambi gli intestatari con accessi indipendenti.

Ottieni un iPhone 17 a rate con SelfyConto
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Patrizia Chimera
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