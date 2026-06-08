Essere clienti SelfyConto significa poter avere accesso a esclusive, come l’acquisto a rate con TAN 0 e TAEG 0 di un iPhone 17.
I clienti SelfyConto di Banca Mediolanum possono infatti ottenere l’accesso a SelfyShop, lo store digitale che consente di acquistare prodotti selezionati Apple, tra cui l’iPhone 17, senza vincoli con operatori telefonici e senza costi aggiuntivi.
Indice degli argomenti
Come acquistare un iPhone 17 a rate con SelfyConto
L’offerta per ottenere un iPhone 17 a rate è disponibile attraverso SelfyShop, il marketplace dedicato ai clienti SelfyConto. Una volta aperto il conto SlefyConto e trascorsi almeno 30 giorni dall’attivazione, è possibile richiedere il finanziamento direttamente dall’app o dall’area riservata.
Il prestito finalizzato prevede condizioni particolarmente competitive:
|Caratteristica
|Dettaglio
|TAN
|0,00%
|TAEG
|0,00%
|Costi di istruttoria
|Gratuiti
|Imposta sostitutiva
|Non prevista
|Anticipo richiesto
|Nessuno
|Spedizione prodotti
|Gratuita
|Durata finanziamento
|Da 6 a 48 mesi
|Importo finanziabile
|Da 1.500 a 20.000 euro*
*In base alla valutazione del merito creditizio del cliente.
I bonus per aprire SelfyConto: Buono Amazon da 150 euro e iPhone 17e in regalo
Alla promozione sul finanziamento per l’acquisto di un iPhone17 si aggiunge un ulteriore incentivo per chi apre SelfyConto entro il 12 giugno 2026: si può, infatti, ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro. Per averlo occorre soddisfare alcuni dei requisiti previsti per avere l’iPhone:
- completare l’apertura di SelfyConto entro il 12 giugno 2026 (con perfezionamento e rilascio della carta di debito entro il 19 giugno 2026);
- effettuare almeno un movimento con la carta di debito e accreditare stipendio o pensione, oppure spendere almeno 500 euro al mese entro il 30 ottobre 2026.
Chi soddisfa questi requisiti e sottoscrive anche un prodotto di risparmio gestito con versamenti programmati di almeno 1.800 euro annui, oppure un Piano Individuale Pensionistico Tax Benefit New, può ricevere un iPhone 17e da 256 GB secondo le modalità previste dal regolamento della promozione.
Quanto costa aprire un conto SelfyConto
SelfyConto prevede condizioni differenti in base all’età del cliente:
|Servizio
|Under 30
|Over 30
|Canone conto
|Gratuito fino a 30 anni
|Gratuito il primo anno
|Canone successivo
|Sempre gratuito fino a 30 anni
|3,75 euro/mese
|Azzeramento canone
|Non necessario
|Con accredito stipendio o spese da almeno 500 euro/mese
|Bonifici SEPA e istantanei
|Gratuiti
|Gratuiti
|Prelievi ATM area euro
|Gratuiti e illimitati
|Gratuiti e illimitati
|Carta di debito digitale
|Gratuita
|Gratuita
Il conto può inoltre essere cointestato e gestito da entrambi gli intestatari con accessi indipendenti.