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Offerta POS Nexi per esercenti: SoftPOS a 15 euro, SmartPOS Mini a 129 euro e installazione gratuita sui modelli professionali

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Nuove promozioni sui terminali POS per esercenti: SoftPOS scende a 15 euro e SmartPOS Mini a 129 euro, entrambi senza canone mensile. Previsti anche canoni agevolati e installazione gratuita su diversi modelli professionali

Pubblicato il 13 nov 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Offerta POS Nexi: i 3 punti chiave

  • Offerta Nexi: prezzi promozionali per SoftPOS a 15€ e SmartPOS Mini a 129€, sconti validi fino al 30/11/2026 per esercenti con partita IVA o codice fiscale.
  • Soluzioni senza canone: SoftPOS trasforma lo smartphone in POS; SmartPOS Mini portatile con Wi‑Fi e 4G, SIM inclusa; commissione pubblicizzata all’1,89%.
  • Formule con canone e installazione gratuita: terminali professionali da 17,50€/mese a 49€/mese (SmartPOS Cassa+); servizi: Pay-by-Link, cashback, credito d’imposta.
Riassunto generato con AI

L’offerta POS di Nexi per esercenti introduce nuove condizioni promozionali sui terminali dedicati all’accettazione dei pagamenti elettronici. Le proposte comprendono SoftPOS a 15 euro, contro il precedente prezzo di 19 euro, e SmartPOS Mini a 129 euro, anziché 169 euro.

Nexi applica gli sconti fino al 30 novembre 2026 e affianca alle soluzioni senza canone alcune formule mensili con installazione gratuita.

L’iniziativa di Nexi riguarda commercianti, professionisti e attività con partita IVA o codice fiscale, interessati a contenere i costi iniziali e gestire gli incassi attraverso dispositivi fissi o mobili.

Nexi prevede inoltre commissioni differenziate in base al prodotto scelto e ai circuiti di pagamento.

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SoftPOS e SmartPOS Mini di Nexi: le soluzioni senza canone

Le due offerte con pagamento iniziale rappresentano le alternative con il costo fisso più contenuto. Entrambe prevedono canone mensile zero e una commissione unica pubblicizzata all’1,89% per sempre, con condizioni specifiche per alcuni circuiti.

  • SoftPOS trasforma uno smartphone compatibile in un terminale di pagamento, senza richiedere hardware aggiuntivo. Costa 15 euro IVA inclusa, anziché 19 euro, ed è attivabile in pochi minuti. Consente di accettare pagamenti e inviare ricevute tramite email, SMS e WhatsApp.
  • SmartPOS Mini costa invece 129 euro IVA inclusa, rispetto al prezzo ordinario di 169 euro. Il dispositivo è portatile e integra connessione Wi-Fi e 4G, con traffico SIM incluso. Supporta diversi metodi di pagamento, ricevute digitali e firma elettronica. Permette inoltre di inviare i corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Entrambe le promozioni terminano il 30 novembre 2026.

POS professionali: canoni mensili e installazione gratuita

Per le attività che necessitano di funzionalità aggiuntive sono disponibili terminali con canone mensile. SmartPOS, SmartPOS Mini con stampante e Cordless+ prevedono installazione gratuita nelle rispettive offerte promozionali.

I canoni partono da 17,50 euro mensili per Cordless+, dotato di tastiera e stampante integrata. SmartPOS costa 29 euro al mese e offre doppio schermo, stampante e connettività Wi-Fi e 4G. SmartPOS Mini con stampante richiede 22,50 euro mensili.

La gamma comprende anche SmartPOS Cassa+, che integra un registratore telematico omologato e fatturazione elettronica. Il canone promozionale è di 49 euro mensili, anziché 59 euro, fino al 31 gennaio 2027.

Quanto costano i POS e a quanto ammontano le commissioni

Il confronto evidenzia le differenze tra acquisto iniziale e formule con canone. I prezzi indicati rispettano le condizioni pubblicizzate, mentre le commissioni dipendono dalla tipologia di terminale.

ModelloCostoCanone mensileInstallazione
SoftPOS15 €ZeroNon prevista
SmartPOS Mini129 €ZeroNon indicata
Mobile POS29 €ZeroNon indicata
Cordless+17,50 €Gratuita
SmartPOS Mini con stampante22,50 €Gratuita
SmartPOS29 €Gratuita
SmartPOS Cassa+49 €Gratuita

Per le soluzioni senza canone, la commissione pubblicizzata è dell’1,89%. Per i modelli professionali con canone mensile, la tariffa di riferimento è invece dello 0,99%. Le condizioni variano per circuito e tipologia di carta.

I pagamenti a distanza tramite Pay-by-Link prevedono una maggiorazione dello 0,95% e un costo aggiuntivo di 0,30 euro per transazione.

Come funzionano i servizi aggiuntivi, gli accrediti e il credito d’imposta

Tutte le soluzioni supportano pagamenti contactless, Chip & PIN e mobile payment. L’accredito degli incassi arriva entro un giorno lavorativo. Il servizio Pay-by-Link permette inoltre di inviare richieste di pagamento tramite SMS, email e social.

Per i prodotti della gamma SmartPOS e Cordless+ è previsto un cashback di 100 euro al raggiungimento di 50.000 euro di transato complessivo in 12 mesi. Gli esercenti possono inoltre beneficiare, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, del credito d’imposta del 30% sulle commissioni.

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