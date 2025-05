Apple Watch è uno smartwatch sviluppato da Apple. È molto più di un semplice orologio poiché si integra strettamente con l’ecosistema iOS come l’iPhone e offre una vasta gamma di funzionalità direttamente da polso. Il dispositivo è anche tracker di fitness e salute, strumento di comunicazione e piattaforma per una miriade di app.

Che cos’è Apple Watch

Apple watch è un dispositivo indossabile, cioè un weareable device, progettato per essere indossato al polso e offre una serie di funzionalità:

Notifiche: Riceve notifiche da app, chiamate, messaggi, email e altre applicazioni direttamente dall’iPhone, permettendo di rimanere aggiornato senza doverlo estrarre;

Come pagare con Apple Watch

Tra le tante funzionalità disponibili con Apple Watch è incluso anche un sistema di pagamento contactless. Infatti, pagare con Apple Watch è un processo semplice e sicuro grazie alla tecnologia NFC (Near-Field Communication) e ad Apple Pay. Per pagare con Apple Watch basta una doppia pressione del tasto laterale e avvicinare l’orologio al terminale.

Prerequisiti: configurare l’app Apple Pay su Apple Watch

Prerequisiti: configurare l'app Apple Pay su Apple Watch

Configurazione di Apple Pay: Assicurati di aver già aggiunto le tue carte di credito, debito o prepagate all'app Wallet sul tuo iPhone abbinato all'Apple Watch;

Come pagare

Come pagare

Attiva Apple Pay: Premi due volte rapidamente il tasto laterale (il tasto allungato sotto la Digital Crown) del tuo Apple Watch;

Vantaggi del pagamento con Apple Watch

Vantaggi del pagamento con Apple Watch

Nessuna app da aprire: Non è necessario avviare un'app specifica per pagare con Apple Watch nei negozi. La doppia pressione del tasto laterale attiva direttamente Apple Pay;

Configurare Apple Pay su Apple Watch

Configurare Apple Pay su Apple Watch è un processo semplice che avviene tramite l’app Watch sul tuo iPhone abbinato.

Prerequisiti

Prerequisiti

iPhone abbinato: Devi avere un iPhone compatibile con Apple Pay e abbinato al tuo Apple Watch;

Passaggi per la configurazione

Passaggi per la configurazione

Apri l'app Watch sul tuo iPhone: Trova l'icona dell'app Watch (solitamente grigia con un disegno stilizzato di un Apple Watch) sulla schermata Home del tuo iPhone e toccala per aprirla;

Istruzioni per configurare Apple Pay su Apple Watch

Istruzioni per configurare Apple Pay su Apple Watch

Aggiungi una carta esistente: Se hai già carte in Wallet sul tuo iPhone, potresti vedere l'opzione per aggiungerle anche all'Apple Watch. Seleziona la carta che desideri aggiungere e segui le istruzioni sullo schermo. Potrebbe essere necessario inserire il codice di sicurezza (CVV) della carta per verificarla;

Per pagare con il tuo Apple Watch nei negozi e nelle app che supportano Apple Pay bisogna premere due volte rapidamente il tasto laterale per attivare Apple Pay al momento del pagamento.

Come aggiungere una carta all’Apple Watch

Aggiungere una carta al tuo Apple Watch per utilizzare Apple Pay è un processo che si gestisce interamente tramite l’app Watch sul tuo iPhone abbinato.

Apri l'app Watch sul tuo iPhone: Localizza l'icona dell'app Watch (solitamente grigia con un disegno stilizzato di un Apple Watch) sulla schermata Home del tuo iPhone e toccala per aprirla;

Verificare la transazione su Apple Watch

Apple Watch consente di verificare una transazione e avere certezza dei pagamenti effettuati in tempo reale.

Subito dopo il pagamento:

Subito dopo il pagamento:

Feedback aptico e sonoro: Immediatamente dopo aver avvicinato l'Apple Watch al terminale di pagamento contactless, sentirai una vibrazione sul polso e potresti udire un breve suono proveniente dall'orologio. Questi sono i primi segnali che la transazione è stata completata con successo;

Per una verifica più dettagliata e successiva

Tramite l’app della tua banca

Quali sono le migliori carte compatibili con Apple Pay

Oggi sono disponibili diverse carte compatibili con Apple Pay. Molte offrono vantaggi in termini di costi e soluzioni avanzate per la sicurezza.

SelfyConto di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum, un conto corrente online con diversi vantaggi e servizi.

Zero spese: Nessuna spesa di tenuta conto fino a 30 anni e per tutti il primo anno, azzerabile fino al 31/12/2027 accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese.

Nessuna spesa di tenuta conto fino a 30 anni e per tutti il primo anno, azzerabile fino al 31/12/2027 accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. Bonus di benvenuto: Un buono regalo Amazon.it* da 100 euro aprendo il conto e accreditando mensilmente lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese.

Un buono regalo Amazon.it* da 100 euro aprendo il conto e accreditando mensilmente lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. Carte associate: Carta di debito Mediolanum Card, carta di credito Mediolanum Credit Card e carta prepagata Mediolanum Prepaid Card, con tecnologia contactless, personalizzazione e assicurazioni incluse.

Carta di debito Mediolanum Card, carta di credito Mediolanum Credit Card e carta prepagata Mediolanum Prepaid Card, con tecnologia contactless, personalizzazione e assicurazioni incluse. App Mediolanum: Per la gestione del conto e vari servizi come pagamenti CBILL e PagoPA, trading online e assicurazioni.

Per la gestione del conto e vari servizi come pagamenti CBILL e PagoPA, trading online e assicurazioni. Apertura conto: Facile e veloce, anche da smartphone.

Carta You di Advanzia Bank

CartaYou è la carta di Advanzia Bank senza commissioni annuali, senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo e senza necessità di cambiare banca.

La caratteristica più vantaggiosa è proprio la gratuita per sempre: Non ci sono commissioni annuali e i prelievi di contante sono gratuiti in tutto il mondo.

Caratteristiche e vantaggi

Nessuna commissione per l’utilizzo all’estero: Non ci sono commissioni per acquisti o prelievi in valuta estera;

Pagamenti contactless: Supporta pagamenti contactless;

Assicurazione di viaggio gratuita: Include un’assicurazione di viaggio gratuita;

Flessibilità di pagamento: Offre opzioni di pagamento a saldo o rateale;

App mobile: Disponibile un’app per gestire la carta in tempo reale;

Funzionalità di pagamento mobile: Compatibile con i pagamenti tramite smartphone.

Carta di debito Crèdit Agricole

Crédit Agricole propone conto e carta a canone zero con 50 euro di Welcome Bonus in Buoni Regalo Amazon.it, gestisci completa da App, consulente dedicato in filiale e a distanza e canone gratuito per i conti.

Caratteristiche di Conti Crédit Agricole

Conto corrente online : Offre un canone zero e spesso include bonus di benvenuto in buoni regalo Amazon.it;

: Offre un canone zero e spesso include bonus di benvenuto in buoni regalo Amazon.it; Vantaggi : Apertura completamente online, gestione tramite app, consulente dedicato, possibilità di accreditare stipendio/pensione;

: Apertura completamente online, gestione tramite app, consulente dedicato, possibilità di accreditare stipendio/pensione; Costi : L’assenza di un canone mensile è un vantaggio significativo, soprattutto per i giovani. Alcune offerte includono carte di debito Visa gratuite per i primi due anni;

: L’assenza di un canone mensile è un vantaggio significativo, soprattutto per i giovani. Alcune offerte includono carte di debito Visa gratuite per i primi due anni; Promozioni : sono disponibili promozioni con buoni regalo per l’apertura del conto o per l’invito di amici. Tutti i servizi di Crédit Agricole possono essere gestiti in un’unica App

: sono disponibili promozioni con buoni regalo per l’apertura del conto o per l’invito di amici. Tutti i servizi di Crédit Agricole possono essere gestiti in un’unica App Trasferimento conto : diventa cliente e trasferisci il tuo conto presso altre banche;

: diventa cliente e trasferisci il tuo conto presso altre banche; Conto deposito : Con il Conto Deposito ottieni il 2,25% annuo lordo per 3 mesi;

: Con il Conto Deposito ottieni il 2,25% annuo lordo per 3 mesi; Mutuo : Lo richiedi dall’App, firmi la domanda di Mutuo e carichi i documenti dove e quando vuoi;

: Lo richiedi dall’App, firmi la domanda di Mutuo e carichi i documenti dove e quando vuoi; Prestito : Per i tuoi progetti, calcola la rata e richiedi un prestito Agos in 5 minuti direttamente dall’App;

: Per i tuoi progetti, calcola la rata e richiedi un prestito Agos in 5 minuti direttamente dall’App; Assicurazioni : Tutte le assicurazioni per te, la tua casa e la tua famiglia;

: Tutte le assicurazioni per te, la tua casa e la tua famiglia; Investimenti: Verifica l’andamento dei tuoi titoli e mercati preferiti grazie alla sezione investimenti

Carte di credito compatibili Apple Pay per aziende

Ecco alcune carte di credito compatibili con Apple Pay e rivolte, in particole, alle aziende.



Carta aziendale Vivid Money

Vivid Italia offre carte aziendali gratuite illimitate, cashback fino al 10% e limiti di spesa fino a 200.000 euro. Tra i vantaggi la gestione intelligente delle carte che consente agli utenti di assegnare ruoli, impostare limiti di spesa e automatizzare i promemoria delle ricevute tramite un’app mobile o web.

Le carte virtuali sicure e in metallo premium danno la possibilità di guadagnare il 3 per cento di interessi annui sui depositi per i primi due mesi e solide misure di sicurezza dei pagamenti tra cui l’autenticazione a due fattori e la conformità al GDPR.

Vivid si integra con vari software di contabilità come Lexware Office e DATEV e offre diversi piani aziendali (Free start, Basic, Pro) con caratteristiche variabili come il numero di conti e membri del team inclusi, i tassi di cashback e i limiti di transazione.

Carta aziendale Blank di Crèdit Agricole

Il conto aziendale online di Blank, una società del Gruppo Crédit Agricole, è rivolto a ditte individuali e piccole imprese. Il conto include bonifici SEPA, una carta aziendale Visa Business, assicurazioni e strumenti di gestione contabile semplificata.

Blank offre tre piani tariffari (Essenziale, Comfort e Completa) con diversi livelli di servizi inclusi. L’apertura del conto è rapida e semplice e i depositi sono garantiti fino a 100.000 euro.

Caratteristiche e vantaggi

Depositi garantiti : I tuoi depositi sono garantiti fino a 100.000 € dal Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR);

: I tuoi depositi sono garantiti fino a 100.000 € dal Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR); Istituto autorizzato : Blank è un istituto riconosciuto dall’Autorité Prudentiel et de Résolution (ACPR), l’autorità che vigila e regolamenta le attività bancarie e assicurative in Francia;

: Blank è un istituto riconosciuto dall’Autorité Prudentiel et de Résolution (ACPR), l’autorità che vigila e regolamenta le attività bancarie e assicurative in Francia; Massima sicurezza : Con il sistema 3D Secure, Blank garantisce la protezione delle tue transazioni con un’autenticazione rafforzata. Amministra le tue finanze in tutta tranquillità;

: Con il sistema 3D Secure, Blank garantisce la protezione delle tue transazioni con un’autenticazione rafforzata. Amministra le tue finanze in tutta tranquillità; Blank è parte del Gruppo Crédit Agricole: In quanto società del Gruppo Crédit Agricole Blank è un’app con elevati standard di sicurezza che include un conto aziendale e strumenti contabili integrati.

Blank fornisce assistenza clienti tramite telefono, email e WhatsApp.

Carte prepagate per un controllo maggiore

Le carte prepagate consentono un maggiore controllo del proprio budget e una maggiore sicurezza e tracciabilità delle transazioni.

Caratteristiche e vantaggi

Budget predefinito: La caratteristica fondamentale è la possibilità di caricare sulla carta solo un importo specifico. Questo impedisce di spendere più del previsto e aiuta a rispettare un budget;

La caratteristica fondamentale è la possibilità di caricare sulla carta solo un importo specifico. Questo impedisce di spendere più del previsto e aiuta a rispettare un budget; Consapevolezza delle uscite: Poiché la disponibilità è limitata al saldo caricato, ogni transazione è una sottrazione diretta da quel budget, rendendo più tangibile la gestione del denaro;

Poiché la disponibilità è limitata al saldo caricato, ogni transazione è una sottrazione diretta da quel budget, rendendo più tangibile la gestione del denaro; Niente sorprese: A differenza delle carte di credito, non c’è il rischio di accumulare debiti o di ricevere estratti conto con spese inaspettate. Si spende solo ciò che è stato caricato.

A differenza delle carte di credito, non c’è il rischio di accumulare debiti o di ricevere estratti conto con spese inaspettate. Si spende solo ciò che è stato caricato. Riduzione del rischio di frodi: Caricando solo l’importo necessario, si limita l’esposizione in caso di furto dei dati della carta, soprattutto per gli acquisti online. Le carte senza IBAN offrono un ulteriore livello di protezione non essendo direttamente collegate a un conto principale;

Caricando solo l’importo necessario, si limita l’esposizione in caso di furto dei dati della carta, soprattutto per gli acquisti online. Le carte senza IBAN offrono un ulteriore livello di protezione non essendo direttamente collegate a un conto principale; Tracciabilità delle transazioni: Ogni operazione è registrata e consultabile, fornendo una cronologia chiara delle entrate e delle uscite. Questo è utile sia per i titolari adulti che per i genitori che monitorano le spese dei figli;

Ogni operazione è registrata e consultabile, fornendo una cronologia chiara delle entrate e delle uscite. Questo è utile sia per i titolari adulti che per i genitori che monitorano le spese dei figli; Utilizzo sicuro online: Le carte prepagate possono essere utilizzate per acquisti online senza dover condividere i dati della propria carta di credito principale. Inoltre, le carte usa e getta offrono un livello di sicurezza ancora maggiore per transazioni singole.

Come scegliere la carta di default su Apple Watch

Quando effettuerai un pagamento con Apple Watch premendo due volte rapidamente il tasto laterale la carta che hai appena impostato come predefinita sarà quella che apparirà sullo schermo, pronta per essere utilizzata. Se desideri utilizzare un’altra carta tra quelle che hai aggiunto potrai comunque farlo scorrendo verso l’alto o verso il basso sul display dell’Apple Watch dopo aver attivato Apple Pay.

Scegliere la carta predefinita per Apple Pay su Apple Watch è un processo semplice e veloce, gestito tramite l’app Watch sul tuo iPhone abbinato.

Apri l'app Watch sul tuo iPhone: Trova l'icona dell'app Watch (solitamente grigia con un disegno stilizzato di un Apple Watch) sulla schermata Home del tuo iPhone e toccala per aprirla;

Gestire le carte e le transazioni su Apple Watch

L’Apple Watch consente di gestire carte e transazioni in modo pratico e sicuro attraverso le funzionalità di Apple Pay. Ecco come funziona.

Modificare l’ordine delle carte di pagamento

Apple Watch dà la possibilità di scegliere un particolare ordine alle carte inserite per i pagamenti. La prima carta nell’elenco sarà la tua carta predefinita. È sempre possibile modificare l’ordine delle carte di pagamento visualizzate su Apple Watch

Apri l'app Watch sul tuo iPhone: Trova l'icona dell'app Watch (solitamente grigia con un disegno stilizzato di un Apple Watch) sulla schermata Home del tuo iPhone e toccala per aprirla;

Rimuovere una carta da Apple Pay

Potrai sempre rimuovere le tue carte da Apple Pay sia dal tuo iPhone che dal tuo Apple Watch. Tale processo si gestisce tramite l’app Wallet sul tuo iPhone abbinato

Rimuovere una carta da Apple Pay (rimuove la carta sia dall’iPhone che dall’Apple Watch)

Apri l’app Wallet sul tuo iPhone: Trova l’icona dell’app Wallet (solitamente bianca con delle carte sovrapposte) sulla schermata Home del tuo iPhone e toccala per aprirla;

Rimuovere una carta solo dall’Apple Watch

Se hai più Apple Watch abbinati al tuo iPhone e desideri rimuovere una carta solo da uno specifico smartwatch:

Apri l'app Watch sul tuo iPhone: Trova l'icona dell'app Watch (solitamente grigia con un disegno stilizzato di un Apple Watch) sulla schermata Home del tuo iPhone e toccala per aprirla;

Come proteggere i dati della carta in caso di smarrimento

In caso di smarrimento Apple offre diverse misure di sicurezza da seguire per prevenire danni a se stessi e al proprio patrimonio. Questa la procedura:

Imposta un codice di blocco robusto: La prima linea di difesa è un codice di blocco sicuro per il tuo Apple Watch. Assicurati di utilizzare un codice complesso e non facilmente intuibile. Puoi configurarlo o modificarlo tramite l'app Watch sul tuo iPhone in "Codice". Attiva anche l'opzione "Rilevamento del polso": in questo modo, l'Apple Watch si bloccherà automaticamente quando lo toglierai dal polso;

Verificare il numero identificativo della carta

Ogni carta che sia di credito, debito o prepagata è contraddistinta da un numero identificativo. È possibile trovarlo sulla carta fisica. In particolare, sul fronte della carta: Il numero identificativo principale della carta (PAN – Primary Account Number) è solitamente un numero di 15 o 16 cifre stampato in rilievo o inciso sulla parte anteriore della carta. Questo è il numero che utilizzi per gli acquisti online e per molte altre transazioni. È disponibile anche tramite l’app della tua banca o dell’emittente della carta nella sezione “Carte” o “Conti”. La maggior parte delle banche e degli emittenti di carte offre un’app mobile dove puoi visualizzare i dettagli delle tue carte. Accedi all’app, naviga alla sezione dedicata alle tue carte o al conto collegato, e dovresti trovare il numero identificativo della carta visualizzato. Per motivi di sicurezza, potrebbe essere mostrato parzialmente (ad esempio, solo le ultime quattro cifre) o potresti dover autenticarti ulteriormente per visualizzarlo completo.

Altro metodo per identificarlo è tramite il sito web della banca o dell’emittente della carta: solitamente, nella sezione relativa alle tue carte o al conto, potrai visualizzare il numero identificativo della carta. Anche in questo caso, potrebbe essere mostrato parzialmente per sicurezza.

Inoltre tale informazione è disponibile sull’estratto conto cartaceo o digitale: Il numero identificativo completo della tua carta è generalmente riportato sugli estratti conto che ricevi periodicamente dalla tua banca o dall’emittente della carta. Controlla l’ultima pagina o le informazioni relative alla tua carta.

Altra possibilità è contattare il servizio clienti telefonando o tramite chat: se non riesci a trovare il numero identificativo della tua carta tramite i metodi precedenti, puoi contattare il servizio clienti della tua banca o dell’emittente della carta. Saranno in grado di fornirti il numero dopo aver verificato la tua identità per motivi di sicurezza.

Per motivi di sicurezza in alcuni casi troverai visibili soltanto le ultime cifre. Ad esempio nell’app Wallet sul tuo iPhone (e a volte sull’Apple Watch) potresti visualizzare le ultime quattro cifre del numero della tua carta per aiutarti a identificarla. Per proteggere te stesso e i tuoi risparmi non condividere mai il numero completo della tua carta con persone o siti web non affidabili. Tieni nascosto anche il codice CVV/CVC, altro numero importante, solitamente di 3 cifre (o 4 per American Express) che si trova sul retro della carta e viene utilizzato per verificare le transazioni online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.