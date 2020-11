Banco BPM rinnova l’app di Mobile banking

E’ grazie al continuo confronto con i clienti e al coinvolgimento diretto dei dipendenti Brand Ambassador della banca, che Banco BPM introduce la nuova app per i servizi di mobile Banking, completamente rivista nella grafica, nella navigazione e arricchita di nuove funzioni. In corso di rilascio graduale ai clienti privati, entro fine novembre sarà gratuitamente a disposizione di tutta la clientela del Gruppo. L’intento di Banco BPM è non solo migliorare la user experience, ma anche sposare la logica del “Mobile First”, consapevole dell’utilizzo sempre più diffuso di smartphone e tablet anche da parte della clientela bancaria e soprattutto durante il “contesto Covid”.

“Ad oggi oltre l’80% delle operazioni dei nostri clienti privati è effettuato sui canali remoti e, nell’ambito di questo trend, proprio il canale mobile pesa ormai il 50% circa del totale online” dichiara Luca Vanetti, Responsabile Marketing e Omnicanalità di Banco BPM che aggiunge “Le novità introdotte con la nuova app estendono a tutta la clientela l’esperienza digitale e le funzionalità più avanzate fino ad oggi riservate alle soluzioni Webank, e ci permettono di creare un vero e proprio anello di congiunzione tra la rete di filiali, i gestori e la clientela, in logica di piena omnicanalità”.

Una nuova app all’insegna di mobile first e omnicanalità

La navigazione e l’operatività sono state semplificate con un accorpamento del Menu per aree tematiche e un unico punto di accesso per tutte le operazioni dispositive. La nuova Home page abilita un’immediata overview della propria situazione finanziaria con una vista su conti, carte, investimenti e finanziamenti in essere. Una revisione dell’Area dei prodotti di investimento prevede ora la piena operatività in fondi e sicav anche da mobile e la presenza di schede complete e di dettaglio sui prodotti di risparmio gestito.

Compaiono due nuove sezioni: in “Spese” i clienti possono tenere sotto controllo tutti gli addebiti ricorrenti sul conto corrente; in “Filiali” si può prenotare un appuntamento con il proprio gestore e sincronizzare lo stesso sul calendario del device. Infine, un servizio di assistenza integrata nell’app abilita l’assistente virtuale, su richiesta dei clienti, alla disposizione di pagamenti, alla consultazione dei movimenti del conto e alla ricerca dell’agenzia più vicina anche attraverso l’utilizzo di comandi vocali, in linea con i più recenti trend tecnologici.

Immagine fornita da Shutterstock.