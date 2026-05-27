Sempre più famiglie cercano strumenti digitali per accompagnare i ragazzi nella gestione del denaro, e ecco che Hype risponde a questa richiesta con la versione base del conto (a canone zero) accessibile ai minori a partire dai 12 anni di età.

L’offerta di Hype punta a unire semplicità d’uso, controllo delle spese e strumenti di educazione finanziaria, mantenendo costi contenuti e specifiche limitazioni operative. Queste le specifiche di Hype per il conto per i minorenni.

Come funziona il conto HYPE per minorenni

Il conto HYPE <18 è un conto con IBAN dedicato ai minorenni. L’apertura richiede l’autorizzazione di un genitore o tutore, che sottoscrive il contratto per conto del ragazzo.

Una volta completata la registrazione e verificati i documenti, il conto diventa operativo tramite app. La carta virtuale è disponibile subito e consente pagamenti online e nei negozi. Se desiderata, è possibile richiedere anche la carta fisica.

Carta, pagamenti e gestione del conto Hype per minorenni tramite app

L’offerta di Hype per i minorenni include diversi strumenti per la gestione quotidiana del denaro:

carta virtuale immediata;

bonifici ordinari e istantanei gratuiti;

scambio di denaro con altri utenti HYPE;

pagamenti contactless e tramite smartphone;

utilizzo anche all’estero, in euro e valuta estera.

Sono inoltre previste restrizioni sugli acquisti presso categorie considerate sensibili, come tabacchi e scommesse, bloccate fino alla maggiore età.

Quali sono i costi e le tariffe del conto per minorenni Hype<18

Uno dei principali punti di forza del conto corrente HYPE per i minorenni è la struttura dei costi. L’attivazione è infatti gratuita, così come lo sono il canone mensile e la carta virtuale. Per chi, invece, vuole una carta fisica, il costo è comunque contenuto: 9,90 Euro una tantum.

Voce HYPE <18 Spese di attivazione 0 € Canone mensile 0 € Carta virtuale 0 € Carta fisica 9,90 € una tantum Bonifici ordinari Gratuiti Bonifici istantanei Gratuiti Prelievi Gratuiti fino a 250 € al mese

Limiti, sicurezza e controllo del genitore sul conto per minorenni di Hype

La componente di sicurezza rappresenta un elemento centrale dell’offerta di Hype per i minorenni. Il genitore o tutore riceve aggiornamenti mensili via email con il riepilogo delle entrate e delle uscite e può richiedere estratti conto, movimenti e dettagli operativi.

È inoltre possibile sospendere la carta direttamente dall’app e chiudere il conto in qualsiasi momento.

Caratteristica HYPE <18 HYPE standard Limite avvaloramento annuo 7.500 € Illimitato Prelievo giornaliero 250 € 500 € Box di risparmio Incluso Incluso Cashback Incluso Incluso Sospensione carta Inclusa Inclusa

HYPE <18 consente anche di creare fino a due Box di risparmio per mettere da parte denaro destinato a obiettivi specifici o spese future.

Al compimento dei 18 anni, il conto può evolvere nella versione Hype standard, mantenendo lo stesso IBAN e gli stessi dati carta dopo la compilazione del questionario antiriciclaggio.