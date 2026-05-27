Sempre più famiglie cercano strumenti digitali per accompagnare i ragazzi nella gestione del denaro, e ecco che Hype risponde a questa richiesta con la versione base del conto (a canone zero) accessibile ai minori a partire dai 12 anni di età.
L’offerta di Hype punta a unire semplicità d’uso, controllo delle spese e strumenti di educazione finanziaria, mantenendo costi contenuti e specifiche limitazioni operative. Queste le specifiche di Hype per il conto per i minorenni.
Indice degli argomenti
Come funziona il conto HYPE per minorenni
Il conto HYPE <18 è un conto con IBAN dedicato ai minorenni. L’apertura richiede l’autorizzazione di un genitore o tutore, che sottoscrive il contratto per conto del ragazzo.
Una volta completata la registrazione e verificati i documenti, il conto diventa operativo tramite app. La carta virtuale è disponibile subito e consente pagamenti online e nei negozi. Se desiderata, è possibile richiedere anche la carta fisica.
Carta, pagamenti e gestione del conto Hype per minorenni tramite app
L’offerta di Hype per i minorenni include diversi strumenti per la gestione quotidiana del denaro:
- carta virtuale immediata;
- bonifici ordinari e istantanei gratuiti;
- scambio di denaro con altri utenti HYPE;
- pagamenti contactless e tramite smartphone;
- utilizzo anche all’estero, in euro e valuta estera.
Sono inoltre previste restrizioni sugli acquisti presso categorie considerate sensibili, come tabacchi e scommesse, bloccate fino alla maggiore età.
Quali sono i costi e le tariffe del conto per minorenni Hype<18
Uno dei principali punti di forza del conto corrente HYPE per i minorenni è la struttura dei costi. L’attivazione è infatti gratuita, così come lo sono il canone mensile e la carta virtuale. Per chi, invece, vuole una carta fisica, il costo è comunque contenuto: 9,90 Euro una tantum.
|Voce
|HYPE <18
|Spese di attivazione
|0 €
|Canone mensile
|0 €
|Carta virtuale
|0 €
|Carta fisica
|9,90 € una tantum
|Bonifici ordinari
|Gratuiti
|Bonifici istantanei
|Gratuiti
|Prelievi
|Gratuiti fino a 250 € al mese
Limiti, sicurezza e controllo del genitore sul conto per minorenni di Hype
La componente di sicurezza rappresenta un elemento centrale dell’offerta di Hype per i minorenni. Il genitore o tutore riceve aggiornamenti mensili via email con il riepilogo delle entrate e delle uscite e può richiedere estratti conto, movimenti e dettagli operativi.
È inoltre possibile sospendere la carta direttamente dall’app e chiudere il conto in qualsiasi momento.
|Caratteristica
|HYPE <18
|HYPE standard
|Limite avvaloramento annuo
|7.500 €
|Illimitato
|Prelievo giornaliero
|250 €
|500 €
|Box di risparmio
|Incluso
|Incluso
|Cashback
|Incluso
|Incluso
|Sospensione carta
|Inclusa
|Inclusa
HYPE <18 consente anche di creare fino a due Box di risparmio per mettere da parte denaro destinato a obiettivi specifici o spese future.
Al compimento dei 18 anni, il conto può evolvere nella versione Hype standard, mantenendo lo stesso IBAN e gli stessi dati carta dopo la compilazione del questionario antiriciclaggio.