Fabrick compie un importante passo avanti nel panorama dei pagamenti digitali italiani annunciando il proprio ingresso nell’ecosistema pagoPA come Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP). L’azienda, specializzata nello sviluppo di soluzioni Open Finance, introduce contestualmente Pay by Bank, un nuovo servizio che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione direttamente dal proprio conto corrente.
open banking
Fabrick porta Pay by Bank su pagoPA per la PA
Fabrick entra ufficialmente nell’ecosistema pagoPA come Prestatore di Servizi di Pagamento con una soluzione che permette a cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione direttamente dal conto corrente. Un passo importante per l’innovazione dei pagamenti digitali e dell’Open Finance in Italia
Argomenti
Canali