Digital Banking, è alleanza strategica Gft-Thought Machine

Al via l’alleanza strategica tra Gft, fornitore globale di servizi It e di ingegneria del software impegnata nella digital transformation di aziende globali specializzate in servizi finanziari, assicurazioni e manufacturing, e Thought Machine, che punta su tecnologie cloud native specializzate per il banking. A mettere le basi per il decollo della partnership è stato un progetto a cui le due realtà hanno collaborato e che ha evidenziato le potenzialità di una possibile alleanza, con l’implementazione di un progetto di integrazione altamente collaborativo con Vault, piattaforma di core banking di nuova generazione di Thought Machine, su Aws. Un progetto in cui il ruolo di Gft è stato centrale, realizzato per una grande banca globale e attualmente in fase di implementazione. Vault, nello specifico, è una piattaforma di nuova generazione che non contiene alcuna tecnologia legacy o pre-cloud, ma è stata costruita da zero attorno alle Api utilizzando un’architettura di microservizi.

“Il desiderio di accelerare l’adozione del cloud e i programmi di trasformazione necessari è diventato evidente ed è qui che le soluzioni moderne, come Vault, entrano davvero in gioco – afferma Christopher Ortiz, Gft Member of the Group Executive Board and UK Country Manager – La nostra esperienza nella trasformazione e nell’ingegneria del software combinata con la tecnologia di base di Thought Machine garantirà che le banche di tutto il mondo dispongano degli strumenti necessari per competere in un’era cloud native. Questa è stata una vera convergenza di idee in termini di due aziende molto innovative che si uniscono per offrire competenze ed esperienze uniche ma altamente complementari per fornire con successo un’implementazione rivoluzionaria e nuova per il cliente”.

“Basato sulla tecnologia cloud native, Vault consente una velocità di sviluppo senza precedenti e permette già alle banche di innovare a un ritmo rapido – aggiunge Steve Hoy, director of Partnerships di Thought Machine – La nostra esperienza con Gft come partner di integrazione è stata eccezionale. Il team di Gft è composto da persone fantastiche con cui lavorare e le loro capacità ingegneristiche, sostenute da una comprensione insolitamente profonda dell’implementazione e delivery dei sistemi, non sono seconde a nessuno”.