Chi sta valutando l’apertura di un nuovo conto corrente online ha tempo fino al 30 giugno 2026 per aderire alla promozione di Crédit Agricole dedicata ai nuovi correntisti.

L’iniziativa consente di ottenere un bonus in Buoni Regalo Amazon.it, a fronte dell’apertura del conto online e del rispetto di specifiche condizioni. L’operazione di Crédit Agricole è valida fino al 31 agosto 2026, mentre la richiesta del conto deve essere completata entro fine giugno.

Come ottenere il bonus fino a 600 Euro di Crédit Agricole

L’offerta si rivolge ai nuovi clienti del gruppo bancario che aprono il conto online dal sito Crédit Agricole, richiedono la carta di debito Visa e inseriscono il codice promozionale “VISA” durante la procedura di apertura. Il bonus complessivo si costruisce attraverso più iniziative.

Welcome bonus di Crédit Agricole da 50 euro

Il primo premio del gruppo bancario prevede un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro. Per ottenerlo è necessario:

aprire il Conto Online Crédit Agricole;

inserire il codice promo “VISA”;

richiedere la carta di debito Crédit Agricole Visa;

effettuare almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni.

Bonus Crédit Agricole da 150 euro con carta e accredito

A questo bonus iniziale di benvenuto offerto da Crédit Agricole si aggiungono ulteriori incentivi:

50 euro per accredito di stipendio o pensione;

fino a 100 euro in base alla spesa effettuata con carta Visa, inclusi acquisti online, POS e pagamenti tramite wallet digitali.

I Buoni Regalo Amazon.it vengono inviati entro 120 giorni dalla verifica dei requisiti all’indirizzo email comunicato in fase di apertura del conto.

Il bonus cresce con l’iniziativa “Invita un amico”

Il tetto massimo di 600 euro deriva anche dalla promozione referral di Crédit Agricole. Chi è già cliente può invitare amici e ricevere 50 euro per ogni nuovo correntista che apre il conto, attiva la carta Visa e completa almeno una transazione.

Il premio arriva fino a 400 euro, pari a otto inviti validi. Anche il nuovo cliente invitato riceve un bonus dedicato.

Quanto costa il conto online Crédit Agricole

Il conto online è un prodotto 100% digitale, apribile in pochi minuti tramite videoselfie e firma elettronica. Il canone è gratuito per le richieste presentate entro il 30 giugno 2026.

Servizio Costi e condizioni Canone conto Gratuito entro 30 giugno 2026 App e home banking Gratuiti Bonifici SEPA online Gratuiti Bonifici istantanei Nessun costo aggiuntivo Carta di debito Visa Gratis 24 mesi, poi 2 euro al mese Prelievi ATM Crédit Agricole Gratuiti Prelievi presso altre banche 2,10 euro

Oltre alla gestione da app, il conto include assistenza h24, notifiche in tempo reale, collegamento ai wallet digitali e accesso alla rete di oltre 1.000 filiali del gruppo.