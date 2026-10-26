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Conto multivaluta Revolut Business: gestione flessibile fino a 30 valute e coordinate internazionali per PMI e professionisti

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Revolut propone conti aziendali multivaluta con saldi in diverse divise, coordinate locali e internazionali e strumenti per automatizzare i pagamenti. I costi dipendono dal piano: si parte da 10 euro al mese, con soglie di cambio e bonifici inclusi differenti

Pubblicato il 26 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Conto multivaluta Revolut Business
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Conto multivaluta Revolut Business: i 3 punti chiave

  • Piattaforma unica per PMI e professionisti: il conto multivaluta di Revolut Business gestisce saldi in 30 valute, riceve/invia pagamenti e offre coordinate locali e internazionali.
  • Cambio al tasso interbancario entro la soglia del piano; oltre si applica commissione dello 0,6% (e l’1% fuori orario). Il piano Grow include 15.000€ mensili.
  • Regole di automazione, conti per team e autorizzazioni differenziate; oltre i limiti i bonifici internazionali costano 5 € cad., quelli nazionali 0,20 €; verificare le condizioni.
Riassunto generato con AI

Il conto multivaluta di Revolut Business consente a PMI e professionisti di gestire saldi in diverse divise, ricevere e inviare pagamenti internazionali e utilizzare coordinate bancarie locali e internazionali da un’unica piattaforma.

L’offerta di Revolut Business mette a disposizione conti aziendali con funzionalità variabili in base al piano sottoscritto.

Con Revolut Business, le imprese possono detenere fino a 30 valute, automatizzare i trasferimenti interni e controllare i flussi finanziari, riducendo le conversioni non necessarie e semplificando la gestione delle transazioni estere.

Apri il conto multivaluta Revolut Business

Come funziona il conto multivaluta Revolut Business

Il servizio di Revolut Business consente di detenere saldi in più divise, ricevere bonifici e pagare fornitori senza convertire automaticamente ogni incasso. Revolut Business indica oltre 30 valute per inviare e ricevere denaro, mentre i bonifici in entrata in GBP, EUR, USD e CHF sono illimitati e senza costi aggiuntivi.

Le coordinate locali e internazionali facilitano le transazioni con controparti estere. Le imprese possono inoltre suddividere i conti per team, sede o progetto, impostare trasferimenti automatici e analizzare le spese attraverso filtri e report sul flusso di cassa.

Come funziona il cambio valuta: soglie e commissioni

Il vantaggio economico dell’offerta di Revolut Business dipende soprattutto dal volume mensile delle conversioni e dall’orario delle operazioni. Entro il limite previsto dal piano, il cambio avviene al tasso interbancario durante l’orario di mercato. Oltre la soglia gratuita si applica una commissione dello 0,6%, che sale all’1% fuori dall’orario di mercato, compresi fine settimana e giorni festivi.

Un’impresa che utilizza il piano Grow può convertire fino a 15.000 euro al mese senza commissioni di cambio durante l’orario di mercato. Per valutare la convenienza, occorre quindi confrontare i volumi effettivi con i limiti disponibili.

Quali sono i costi e le tariffe dei piani aziendali di Revolut Business

Revolut Business mette a disposizione 4 piani, con costi e funzionalità diverse: Base, a 10 euro al mese, Grow, a 35 euro al mese, Scale, a 125 euro al mese, ed Enterprises che prevede piani personalizzati.

Le commissioni aggiuntive dipendono dall’utilizzo dei servizi e dai limiti del piano sottoscritto.

CaratteristicaBaseGrowScaleEnterprise
Canone mensile10 €35 €125 €Personalizzato
Cambio mensile senza commissioni1.000 €15.000 €60.000 €Personalizzato
Bonifici internazionali inclusi52525Personalizzato
Bonifici nazionali inclusi101001.000Personalizzato
Cambio oltre soglia0,6%0,6%0,6%Secondo condizioni
Cambio fuori orario di mercato1%1%1%Secondo condizioni

Oltre i limiti inclusi, i bonifici internazionali prevedono una commissione di 5 euro ciascuno, mentre quelli nazionali costano 0,20 euro per operazione. I pagamenti SWIFT OUR possono comportare ulteriori commissioni specifiche.

Automazione e controllo finanziario

Il conto integra regole per trasferire denaro tra saldi aziendali in date programmate o quando una disponibilità scende sotto una soglia stabilita. Le autorizzazioni permettono di assegnare accessi differenti ai collaboratori, con alcune funzionalità legate al piano scelto.

I pagamenti con carta utilizzano automaticamente il saldo nella valuta della transazione, se sufficiente. In caso contrario, il sistema può convertire la valuta di base, applicando le condizioni previste dal piano e dall’orario.

Apri il conto multivaluta Revolut Business
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