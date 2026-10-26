Il conto multivaluta di Revolut Business consente a PMI e professionisti di gestire saldi in diverse divise, ricevere e inviare pagamenti internazionali e utilizzare coordinate bancarie locali e internazionali da un’unica piattaforma.

L’offerta di Revolut Business mette a disposizione conti aziendali con funzionalità variabili in base al piano sottoscritto.

Con Revolut Business, le imprese possono detenere fino a 30 valute, automatizzare i trasferimenti interni e controllare i flussi finanziari, riducendo le conversioni non necessarie e semplificando la gestione delle transazioni estere.

Come funziona il conto multivaluta Revolut Business

Il servizio di Revolut Business consente di detenere saldi in più divise, ricevere bonifici e pagare fornitori senza convertire automaticamente ogni incasso. Revolut Business indica oltre 30 valute per inviare e ricevere denaro, mentre i bonifici in entrata in GBP, EUR, USD e CHF sono illimitati e senza costi aggiuntivi.

Le coordinate locali e internazionali facilitano le transazioni con controparti estere. Le imprese possono inoltre suddividere i conti per team, sede o progetto, impostare trasferimenti automatici e analizzare le spese attraverso filtri e report sul flusso di cassa.

Come funziona il cambio valuta: soglie e commissioni

Il vantaggio economico dell’offerta di Revolut Business dipende soprattutto dal volume mensile delle conversioni e dall’orario delle operazioni. Entro il limite previsto dal piano, il cambio avviene al tasso interbancario durante l’orario di mercato. Oltre la soglia gratuita si applica una commissione dello 0,6%, che sale all’1% fuori dall’orario di mercato, compresi fine settimana e giorni festivi.

Un’impresa che utilizza il piano Grow può convertire fino a 15.000 euro al mese senza commissioni di cambio durante l’orario di mercato. Per valutare la convenienza, occorre quindi confrontare i volumi effettivi con i limiti disponibili.

Quali sono i costi e le tariffe dei piani aziendali di Revolut Business

Revolut Business mette a disposizione 4 piani, con costi e funzionalità diverse: Base, a 10 euro al mese, Grow, a 35 euro al mese, Scale, a 125 euro al mese, ed Enterprises che prevede piani personalizzati.

Le commissioni aggiuntive dipendono dall’utilizzo dei servizi e dai limiti del piano sottoscritto.

Caratteristica Base Grow Scale Enterprise Canone mensile 10 € 35 € 125 € Personalizzato Cambio mensile senza commissioni 1.000 € 15.000 € 60.000 € Personalizzato Bonifici internazionali inclusi 5 25 25 Personalizzato Bonifici nazionali inclusi 10 100 1.000 Personalizzato Cambio oltre soglia 0,6% 0,6% 0,6% Secondo condizioni Cambio fuori orario di mercato 1% 1% 1% Secondo condizioni

Oltre i limiti inclusi, i bonifici internazionali prevedono una commissione di 5 euro ciascuno, mentre quelli nazionali costano 0,20 euro per operazione. I pagamenti SWIFT OUR possono comportare ulteriori commissioni specifiche.

Automazione e controllo finanziario

Il conto integra regole per trasferire denaro tra saldi aziendali in date programmate o quando una disponibilità scende sotto una soglia stabilita. Le autorizzazioni permettono di assegnare accessi differenti ai collaboratori, con alcune funzionalità legate al piano scelto.

I pagamenti con carta utilizzano automaticamente il saldo nella valuta della transazione, se sufficiente. In caso contrario, il sistema può convertire la valuta di base, applicando le condizioni previste dal piano e dall’orario.