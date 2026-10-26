Il conto multivaluta di Revolut Business consente a PMI e professionisti di gestire saldi in diverse divise, ricevere e inviare pagamenti internazionali e utilizzare coordinate bancarie locali e internazionali da un’unica piattaforma.
L’offerta di Revolut Business mette a disposizione conti aziendali con funzionalità variabili in base al piano sottoscritto.
Con Revolut Business, le imprese possono detenere fino a 30 valute, automatizzare i trasferimenti interni e controllare i flussi finanziari, riducendo le conversioni non necessarie e semplificando la gestione delle transazioni estere.
Indice degli argomenti
Come funziona il conto multivaluta Revolut Business
Il servizio di Revolut Business consente di detenere saldi in più divise, ricevere bonifici e pagare fornitori senza convertire automaticamente ogni incasso. Revolut Business indica oltre 30 valute per inviare e ricevere denaro, mentre i bonifici in entrata in GBP, EUR, USD e CHF sono illimitati e senza costi aggiuntivi.
Le coordinate locali e internazionali facilitano le transazioni con controparti estere. Le imprese possono inoltre suddividere i conti per team, sede o progetto, impostare trasferimenti automatici e analizzare le spese attraverso filtri e report sul flusso di cassa.
Come funziona il cambio valuta: soglie e commissioni
Il vantaggio economico dell’offerta di Revolut Business dipende soprattutto dal volume mensile delle conversioni e dall’orario delle operazioni. Entro il limite previsto dal piano, il cambio avviene al tasso interbancario durante l’orario di mercato. Oltre la soglia gratuita si applica una commissione dello 0,6%, che sale all’1% fuori dall’orario di mercato, compresi fine settimana e giorni festivi.
Un’impresa che utilizza il piano Grow può convertire fino a 15.000 euro al mese senza commissioni di cambio durante l’orario di mercato. Per valutare la convenienza, occorre quindi confrontare i volumi effettivi con i limiti disponibili.
Quali sono i costi e le tariffe dei piani aziendali di Revolut Business
Revolut Business mette a disposizione 4 piani, con costi e funzionalità diverse: Base, a 10 euro al mese, Grow, a 35 euro al mese, Scale, a 125 euro al mese, ed Enterprises che prevede piani personalizzati.
Le commissioni aggiuntive dipendono dall’utilizzo dei servizi e dai limiti del piano sottoscritto.
|Caratteristica
|Base
|Grow
|Scale
|Enterprise
|Canone mensile
|10 €
|35 €
|125 €
|Personalizzato
|Cambio mensile senza commissioni
|1.000 €
|15.000 €
|60.000 €
|Personalizzato
|Bonifici internazionali inclusi
|5
|25
|25
|Personalizzato
|Bonifici nazionali inclusi
|10
|100
|1.000
|Personalizzato
|Cambio oltre soglia
|0,6%
|0,6%
|0,6%
|Secondo condizioni
|Cambio fuori orario di mercato
|1%
|1%
|1%
|Secondo condizioni
Oltre i limiti inclusi, i bonifici internazionali prevedono una commissione di 5 euro ciascuno, mentre quelli nazionali costano 0,20 euro per operazione. I pagamenti SWIFT OUR possono comportare ulteriori commissioni specifiche.
Automazione e controllo finanziario
Il conto integra regole per trasferire denaro tra saldi aziendali in date programmate o quando una disponibilità scende sotto una soglia stabilita. Le autorizzazioni permettono di assegnare accessi differenti ai collaboratori, con alcune funzionalità legate al piano scelto.
I pagamenti con carta utilizzano automaticamente il saldo nella valuta della transazione, se sufficiente. In caso contrario, il sistema può convertire la valuta di base, applicando le condizioni previste dal piano e dall’orario.
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