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Conto Hype Business: 50 euro di bonus con codice promo, cashback dell’1% e gestione F24 per partite IVA

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HYPE Business propone un conto per ditte individuali e professionisti con partita IVA a 2,90 euro al mese. Il codice HEYBIZ50 consente di ottenere 50 euro di rimborso, mentre il cashback può arrivare all’1%. Inclusi anche Tax Manager e pagamenti F24

Pubblicato il 9 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Conto Hype Business
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Conto Hype Business: i 3 punti chiave

  • Promozione: il codice HEYBIZ50 offre un bonus di 50 euro aprendo un conto HYPE Business; serve ≥100€ di spesa con carta entro 30 giorni; bonus accreditato entro 14 gg.
  • Cashback: 1% ordinario con max 5€ mensili; la Iniziativa Cashback Pro (dal 03/08/2026) riconosce 1% senza limiti per 12 mesi se gli incassi POS Sella sono accreditati.
  • Costi e servizi: canone €2,90/mese (34,80€/anno); Tax Manager stima e accantona imposte, pagamento F24 gratuito, servizio I24, World Mastercard, assistenza 7/7 e assicurazione fino a €3.000/mese.
Riassunto generato con AI

Il codice HEYBIZ50 consente di ottenere 50 euro di bonus aprendo un conto Hype Business entro il 31 dicembre 2026.

La promozione di Hype riguarda nuovi clienti e richiede almeno 100 euro di transazioni con carta nei primi 30 giorni.

Hype propone inoltre servizi fiscali, cashback e strumenti digitali per la gestione dell’attività.

Apri il conto Hype Business

Come funziona il bonus da 50 euro

Il meccanismo della promozione di Hype è legato all’utilizzo della carta fisica o virtuale. Dopo l’apertura del conto occorre raggiungere almeno 100 euro di spesa cumulativa entro 30 giorni.

Il rimborso ammonta a 50 euro e viene riconosciuto entro 14 giorni lavorativi successivi alle transazioni previste dal regolamento. Il codice deve essere inserito durante la registrazione.

Il bonus HEYBIZ50 è valido fino al 31 dicembre 2026. Non è cumulabile con altri bonus d’ingresso e non spetta a chi ne ha già ottenuto uno.

Come ottenere il cashback dell’1% e gli altri servizi per la partita IVA

Hype Business prevede anche un’iniziativa cashback che riconosce l’1% sulle spese valide effettuate con la carta associata al conto. L’iniziativa ordinaria prevede un massimo di 5 euro per ogni periodo mensile.

Esiste inoltre la specifica Iniziativa Cashback Pro, attiva dal 3 agosto 2026. In questo caso l’1% viene riconosciuto senza limite massimo per 12 mesi, a partire dal mese successivo all’apertura. La condizione è l’accredito sul conto degli incassi POS Sella.

Hype include Tax Manager e pagamenti F24

Per i titolari in regime forfetario, Tax Manager consente di stimare imposte e contributi e di accantonare automaticamente la somma stimata.

L’app permette anche di compilare e pagare gratuitamente i modelli F24 semplificati. È disponibile inoltre il servizio I24 per tutte le tipologie di F24.

Quanto costa HYPE Business

Il canone ordinario del conto business di Hype è di 2,90 euro al mese, pari a 34,80 euro all’anno. L’attivazione non prevede costi.

Alcune operazioni quotidiane, come bonifici SEPA e prelievi ATM, risultano gratuite.

OperazioneCosto
Canone2,90 €/mese
Canone annuo34,80 €
Attivazione0 €
Bonifici SEPAGratuito
Bonifici istantaneiGratuito
Invio denaro ai contattiGratuito
Apple Pay/Google PayGratuito
Prelievi ATMGratuito
Ricarica con bonificoGratuita
Ricarica in contanti2 €
Cambio valuta1,5%
Carta fisica: produzione e riemissioneGratuito

A chi è rivolto il conto Hype Business

Hype Business è destinato a ditte individuali e liberi professionisti con partita IVA e residenza fiscale in Italia. L’apertura avviene online tramite app, con due documenti di identificazione, inserimento dei dati dell’attività e verifica dell’identità.

La carta offerta insieme al conto è una World Mastercard. Sono inoltre disponibili:

  • assistenza 7 giorni su 7 tramite WhatsApp, email e chat
  • una copertura assicurativa per infortunio e malattia fino a 3.000 euro al mese, per un massimo di 12 mesi, in caso di inabilità temporanea
Apri il conto Hype Business
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