Il codice HEYBIZ50 consente di ottenere 50 euro di bonus aprendo un conto Hype Business entro il 31 dicembre 2026.

La promozione di Hype riguarda nuovi clienti e richiede almeno 100 euro di transazioni con carta nei primi 30 giorni.

Hype propone inoltre servizi fiscali, cashback e strumenti digitali per la gestione dell’attività.

Come funziona il bonus da 50 euro

Il meccanismo della promozione di Hype è legato all’utilizzo della carta fisica o virtuale. Dopo l’apertura del conto occorre raggiungere almeno 100 euro di spesa cumulativa entro 30 giorni.

Il rimborso ammonta a 50 euro e viene riconosciuto entro 14 giorni lavorativi successivi alle transazioni previste dal regolamento. Il codice deve essere inserito durante la registrazione.

Il bonus HEYBIZ50 è valido fino al 31 dicembre 2026. Non è cumulabile con altri bonus d’ingresso e non spetta a chi ne ha già ottenuto uno.

Come ottenere il cashback dell’1% e gli altri servizi per la partita IVA

Hype Business prevede anche un’iniziativa cashback che riconosce l’1% sulle spese valide effettuate con la carta associata al conto. L’iniziativa ordinaria prevede un massimo di 5 euro per ogni periodo mensile.

Esiste inoltre la specifica Iniziativa Cashback Pro, attiva dal 3 agosto 2026. In questo caso l’1% viene riconosciuto senza limite massimo per 12 mesi, a partire dal mese successivo all’apertura. La condizione è l’accredito sul conto degli incassi POS Sella.

Hype include Tax Manager e pagamenti F24

Per i titolari in regime forfetario, Tax Manager consente di stimare imposte e contributi e di accantonare automaticamente la somma stimata.

L’app permette anche di compilare e pagare gratuitamente i modelli F24 semplificati. È disponibile inoltre il servizio I24 per tutte le tipologie di F24.

Quanto costa HYPE Business

Il canone ordinario del conto business di Hype è di 2,90 euro al mese, pari a 34,80 euro all’anno. L’attivazione non prevede costi.

Alcune operazioni quotidiane, come bonifici SEPA e prelievi ATM, risultano gratuite.

Operazione Costo Canone 2,90 €/mese Canone annuo 34,80 € Attivazione 0 € Bonifici SEPA Gratuito Bonifici istantanei Gratuito Invio denaro ai contatti Gratuito Apple Pay/Google Pay Gratuito Prelievi ATM Gratuito Ricarica con bonifico Gratuita Ricarica in contanti 2 € Cambio valuta 1,5% Carta fisica: produzione e riemissione Gratuito

A chi è rivolto il conto Hype Business

Hype Business è destinato a ditte individuali e liberi professionisti con partita IVA e residenza fiscale in Italia. L’apertura avviene online tramite app, con due documenti di identificazione, inserimento dei dati dell’attività e verifica dell’identità.

La carta offerta insieme al conto è una World Mastercard. Sono inoltre disponibili: