Il conto online Crédit Agricole propone una nuova promozione dedicata ai correntisti che aprono un rapporto bancario digitale e utilizzano la carta Visa.

L’iniziativa di Crédit Agricole consente di ottenere fino a 800 euro in Buoni Regalo Amazon.it, grazie agli acquisti effettuati, all’accredito di stipendio o pensione e al programma di invito degli amici.

L’offerta Crédit Agricole comprende anche un welcome bonus da 50 euro e un conto deposito con rendimento lordo del 4% per quattro mesi.

Per aderire occorre presentare la richiesta entro il 12 gennaio 2027, mentre alcune condizioni economiche agevolate prevedono una scadenza anticipata.

Conto online Crédit Agricole: apertura digitale e operatività bancaria

L’apertura del conto Crédit Agricole richiede circa cinque minuti e si completa online attraverso videoselfie e firma digitale. Il conto permette di gestire le principali operazioni bancarie tramite app e Home Banking, senza doversi recare in filiale.

Tra i servizi gratuiti figurano i bonifici SEPA ordinari, istantanei, ricorrenti e programmati. Dall’app si possono inoltre pagare PagoPA, bollettini, CBILL, MAV/RAV, F24 e bollo auto e moto.

Sono disponibili il trasferimento gratuito del conto da un’altra banca, il collegamento di rapporti esterni e la gestione delle domiciliazioni. L’assistenza Chiedilo a noi risponde 24 ore su 24. La presenza sul territorio comprende oltre 1.000 filiali e più di 12.000 consulenti e collaboratori.

Carta Visa e pagamenti digitali sono inclusi

Il conto comprende una carta di debito Visa utilizzabile per acquisti online, nei negozi e all’estero. Supporta Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per i pagamenti tramite smartphone.

L’app permette di modificare i limiti di spesa giornalieri e mensili, bloccare la carta oppure sospenderla temporaneamente. Il canone della carta è gratuito per i primi 24 mesi, poi diventa a pagamento.

Come ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon

La promozione Crédit Agricole ti premia con VISA – Novembre 2026 riconosce diversi incentivi. La richiesta del conto Crédit Agricole deve arrivare entro il 12 gennaio 2027, mentre le operazioni necessarie per maturare i premi devono concludersi entro il 14 marzo 2027.

Il primo incentivo vale 50 euro. Per ottenerlo bisogna inserire il codice VISA e completare almeno una transazione con la carta entro 60 giorni. Gli acquisti consentono di accumulare ulteriori premi:

50 euro con una spesa da 1.000 a 1.999,99 euro;

100 euro con una spesa da 2.000 a 2.999,99 euro;

150 euro con una spesa pari o superiore a 3.000 euro.

L’accredito di stipendio o pensione aggiunge altri 100 euro. Il programma Invita un amico riconosce 50 euro per ogni nuovo correntista e altri 50 euro se l’invitato accredita stipendio o pensione. Ogni cliente può invitare fino a cinque amici. Anche i nuovi correntisti invitati possono beneficiare dei bonus previsti.

Costi e condizioni del conto corrente

Il canone del conto è gratuito per le richieste presentate entro il 30 novembre 2026. Anche l’app, l’Home Banking e numerose operazioni online non prevedono commissioni. Restano invece alcuni costi per le operazioni effettuate allo sportello o presso ATM di altre banche.

La tabella riepiloga le principali condizioni economiche comunicate per il conto.

Operazione Costo Apertura e canone entro il 30/11/2026 0 € App e Home Banking Gratuiti Bonifici SEPA online Gratuiti Bonifici istantanei online Gratuiti Bonifici SEPA allo sportello 8 € Domiciliazioni bancarie Gratuite Estratto conto online Gratuito Estratto conto cartaceo 0,85 € Prelievi ATM Crédit Agricole Gratuiti Prelievi ATM altre banche 2,10 €

Come funziona il conto deposito al 4%

L’offerta include un conto deposito con rendimento annuo lordo del 4% per quattro mesi. Per accedere alla remunerazione occorre vincolare almeno 5.000 euro. L’apertura e la gestione non comportano costi.

La promozione è riservata ai nuovi clienti e ai correntisti che trasferiscono nuova liquidità da altri istituti. È inoltre necessario possedere un conto corrente ordinario. La banca può interrompere anticipatamente l’iniziativa in caso di variazioni dei tassi di riferimento.