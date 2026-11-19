Il conto online Crédit Agricole propone una nuova promozione dedicata ai correntisti che aprono un rapporto bancario digitale e utilizzano la carta Visa.
L’iniziativa di Crédit Agricole consente di ottenere fino a 800 euro in Buoni Regalo Amazon.it, grazie agli acquisti effettuati, all’accredito di stipendio o pensione e al programma di invito degli amici.
L’offerta Crédit Agricole comprende anche un welcome bonus da 50 euro e un conto deposito con rendimento lordo del 4% per quattro mesi.
Per aderire occorre presentare la richiesta entro il 12 gennaio 2027, mentre alcune condizioni economiche agevolate prevedono una scadenza anticipata.
Indice degli argomenti
Conto online Crédit Agricole: apertura digitale e operatività bancaria
L’apertura del conto Crédit Agricole richiede circa cinque minuti e si completa online attraverso videoselfie e firma digitale. Il conto permette di gestire le principali operazioni bancarie tramite app e Home Banking, senza doversi recare in filiale.
Tra i servizi gratuiti figurano i bonifici SEPA ordinari, istantanei, ricorrenti e programmati. Dall’app si possono inoltre pagare PagoPA, bollettini, CBILL, MAV/RAV, F24 e bollo auto e moto.
Sono disponibili il trasferimento gratuito del conto da un’altra banca, il collegamento di rapporti esterni e la gestione delle domiciliazioni. L’assistenza Chiedilo a noi risponde 24 ore su 24. La presenza sul territorio comprende oltre 1.000 filiali e più di 12.000 consulenti e collaboratori.
Carta Visa e pagamenti digitali sono inclusi
Il conto comprende una carta di debito Visa utilizzabile per acquisti online, nei negozi e all’estero. Supporta Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per i pagamenti tramite smartphone.
L’app permette di modificare i limiti di spesa giornalieri e mensili, bloccare la carta oppure sospenderla temporaneamente. Il canone della carta è gratuito per i primi 24 mesi, poi diventa a pagamento.
Come ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon
La promozione Crédit Agricole ti premia con VISA – Novembre 2026 riconosce diversi incentivi. La richiesta del conto Crédit Agricole deve arrivare entro il 12 gennaio 2027, mentre le operazioni necessarie per maturare i premi devono concludersi entro il 14 marzo 2027.
Il primo incentivo vale 50 euro. Per ottenerlo bisogna inserire il codice VISA e completare almeno una transazione con la carta entro 60 giorni. Gli acquisti consentono di accumulare ulteriori premi:
- 50 euro con una spesa da 1.000 a 1.999,99 euro;
- 100 euro con una spesa da 2.000 a 2.999,99 euro;
- 150 euro con una spesa pari o superiore a 3.000 euro.
L’accredito di stipendio o pensione aggiunge altri 100 euro. Il programma Invita un amico riconosce 50 euro per ogni nuovo correntista e altri 50 euro se l’invitato accredita stipendio o pensione. Ogni cliente può invitare fino a cinque amici. Anche i nuovi correntisti invitati possono beneficiare dei bonus previsti.
Costi e condizioni del conto corrente
Il canone del conto è gratuito per le richieste presentate entro il 30 novembre 2026. Anche l’app, l’Home Banking e numerose operazioni online non prevedono commissioni. Restano invece alcuni costi per le operazioni effettuate allo sportello o presso ATM di altre banche.
La tabella riepiloga le principali condizioni economiche comunicate per il conto.
|Operazione
|Costo
|Apertura e canone entro il 30/11/2026
|0 €
|App e Home Banking
|Gratuiti
|Bonifici SEPA online
|Gratuiti
|Bonifici istantanei online
|Gratuiti
|Bonifici SEPA allo sportello
|8 €
|Domiciliazioni bancarie
|Gratuite
|Estratto conto online
|Gratuito
|Estratto conto cartaceo
|0,85 €
|Prelievi ATM Crédit Agricole
|Gratuiti
|Prelievi ATM altre banche
|2,10 €
Come funziona il conto deposito al 4%
L’offerta include un conto deposito con rendimento annuo lordo del 4% per quattro mesi. Per accedere alla remunerazione occorre vincolare almeno 5.000 euro. L’apertura e la gestione non comportano costi.
La promozione è riservata ai nuovi clienti e ai correntisti che trasferiscono nuova liquidità da altri istituti. È inoltre necessario possedere un conto corrente ordinario. La banca può interrompere anticipatamente l’iniziativa in caso di variazioni dei tassi di riferimento.
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