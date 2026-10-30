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Carta di credito TF Mastercard Gold: richiesta online in 3 minuti, zero canone e 55 giorni senza interessi

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La TF Mastercard Gold offre una linea di credito senza canone annuale, acquisti fino a 55 giorni senza interessi e pagamenti rateali. La richiesta si completa online in pochi minuti. Inclusi anche assicurazione viaggio e pagamenti senza commissioni in valuta estera

Pubblicato il 30 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Carta di credito TF Mastercard Gold
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Carta di credito TF Mastercard Gold: i 3 punti chiave

  • Offerta: TF Mastercard Gold di TF Bank, richiesta online in 3 min, senza canone; linea di credito, fino a 55 giorni senza interessi, assicurazione di viaggio, supporta Apple Pay e Google Pay, nessuna commissione valuta.
  • Costi e rimborso: credito personalizzato senza nuovo conto; pagamento in unica soluzione o rate (min 3% mensile, min 30€); esempio TAN 21%, TAEG 23,14%; prelievi con commissione 3,90 € e interessi dal giorno.
  • Procedura e gestione: domanda digitale con documento e video selfie, firma elettronica e valutazione del merito; gestione via TF Card App per spese, blocco/sblocco, estratti e Mastercard ID Check; aggiungibile al portafoglio digitale.
Riassunto generato con AI

La carta di credito TF Mastercard Gold consente di richiedere online una linea di credito personale in circa 3 minuti, senza cambiare banca e senza pagare un canone annuale.

L’offerta di TF Bank combina pagamenti flessibili, fino a 55 giorni senza interessi sugli acquisti e un’assicurazione di viaggio inclusa.

La proposta di TF Bank comprende anche prelievi di contante, pagamenti digitali tramite Apple Pay e Google Pay e nessuna commissione sui cambi valuta.

Con la TF Mastercard Gold, TF Bank punta quindi su una carta utilizzabile quotidianamente, ma con funzionalità dedicate anche a chi viaggia frequentemente.

Richiedi la carta di credito TF Mastercard Gold

Come funziona la carta di credito TF Mastercard Gold

La carta di TF Bank mette a disposizione una linea di credito personale, con un plafond definito individualmente sulla base delle informazioni fornite durante la richiesta. Non occorre aprire un nuovo conto corrente: la carta può affiancare il rapporto bancario già esistente.

Gli acquisti possono essere rimborsati in un’unica soluzione il mese successivo oppure attraverso pagamenti rateali. Se il titolare salda l’intero importo entro la scadenza indicata nell’estratto conto, non paga interessi sugli acquisti. Il periodo senza interessi può raggiungere 55 giorni, in base alla data della transazione.

Pagamenti digitali e gestione tramite app

La TF Card App permette di controllare le spese in tempo reale, consultare le transazioni e scaricare gli estratti conto. Attraverso l’app è inoltre possibile bloccare o sbloccare immediatamente la carta e autenticare gli acquisti online.

La carta supporta Apple Pay e Google Pay, oltre al sistema Mastercard ID Check per la verifica degli acquisti su Internet.

Assicurazione viaggio e pagamenti all’estero sono inclusi

Tra le caratteristiche dell’offerta di TF Bank rientra un’assicurazione di viaggio gratuita, con copertura internazionale. Comprende la protezione dagli infortuni, il rimborso dei bagagli smarriti fino a 2.500 euro e la copertura per annullamento del viaggio fino a 3.000 euro. È prevista anche una copertura per malattia.

Per usufruire delle coperture assicurative occorre pagare almeno il 50% del viaggio con la carta. Un altro vantaggio riguarda i pagamenti in valuta estera: non sono previste commissioni per l’utilizzo all’estero o per la conversione monetaria.

Quanto costa la carta di credito di TF Bank

L’assenza di canone non significa che ogni operazione sia gratuita. La carta applica una commissione sui prelievi e interessi per alcune tipologie di utilizzo.

Operazione o condizioneCosto
Canone annuale0 €
Apertura e manutenzione0 €
Estratto conto e fattura0 €
Utilizzo all’estero e cambio valuta0 €
Spedizione di carta e fatture0 €
Blocco della carta0 €
Carta sostitutiva0 €
Assicurazione viaggio0 €
Prelievo di contante3,90 €
Trasferimento Quasicash3,90 €
TAN21,00%
TAEG23,14%

Quanto costano i pagamenti rateali

Il rimborso minimo mensile corrisponde al 3% del credito utilizzato, con una soglia minima di 30 euro. Questa modalità comporta l’applicazione degli interessi previsti dal contratto.

L’esempio rappresentativo indica un credito di 1.000 euro rimborsato in 12 mesi: con TAN del 21% e TAEG del 23,14%, il totale dovuto ammonta a 1.117,37 euro, con 117,37 euro di interessi.

Attenzione anche ai prelievi: oltre alla commissione di 3,90 euro, gli interessi decorrono dalla data dell’operazione. Lo stesso principio vale per i trasferimenti Quasicash.

Come richiedere la TF Mastercard Gold

La procedura è interamente digitale. Dopo aver compilato la domanda online, occorre identificarsi tramite documento e video selfie, quindi firmare il contratto digitalmente. L’identificazione richiede meno di 5 minuti.

L’approvazione arriva in pochi minuti, ma resta subordinata alla valutazione del merito creditizio. Una volta ricevuta e attivata, la carta può essere collegata all’app e aggiunta al portafoglio digitale.

Richiedi la carta di credito TF Mastercard Gold
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