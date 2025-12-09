Aprire un conto corrente estero è un processo relativamente semplice anche se può variare a seconda del Paese e delle normative specifiche. Tuttavia, i passaggi generali per aprire un conto corrente all’estero sono i seguenti:

-Passaporto o carta d’identità valida

-Prova di indirizzo (come bollette o contratto d’affitto)

-Codice fiscale o equivalente nel paese di destinazione

-Referenze bancarie o prova di attività finanziarie, se richiesto

Migliori conti correnti esteri del momento

Scegliere i conti correnti esteri è complesso perché dipende molto dalle specifiche esigenze (residenza, valute utilizzate, frequenza di viaggio, eccetera). Tuttavia proviamo a indicare alcune tipologie di conti e piattaforme che spesso offrono buone condizioni soprattutto in termini di basse commissioni e facilità d’uso internazionale.

Crédit Agricole, fino a 800 Euro di Bonus e Buoni Amazon

Crédit Agricole Smart 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 7€ (riducibile a 3€), gratuito per under 30 Costo Prelievo ATM: GRATIS, 30 gratis su ATM extra gruppo (poi 2,10 €) Costo Bonifici: 0,75€ Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

L’offerta conto Online di Crédit Agricole è un pacchetto promozionale per nuovi clienti che combina il vantaggio del canone gratuito a tempo limitato con un ricco programma di cashback e referral (invito amici) erogato in Buoni Regalo e Welcome Bonus.

Quanto costa il conto corrente Online Crédit Agricole

Canone: gratuito (canone zero) . Questa condizione è valida per le richieste di apertura effettuate entro il 31 dicembre 2025 .

. Questa condizione è valida per le richieste di apertura effettuate entro il . La carta di debito Visa associata è inclusa e a canone zero .

associata è inclusa e a . Costi di operatività: Bonifici SEPA online: gratuiti. Bonifico istantaneo (Instant SEPA): Non prevede costi aggiuntivi rispetto al bonifico ordinario. Domiciliazioni bancarie: Gratuite. Invio estratto conto online: Gratuito.



Programma Bonus con Crédit Agricole: fino a 850 Euro

L’offerta di Crédit Agricole è strutturata in quattro diverse iniziative che, sommate, consentono di ottenere un valore totale potenziale massimo di 850 € tra Welcome Bonus e Buoni Regalo Amazon.it:

Bonus Importo Requisiti di Sblocco Welcome Bonus

(In Conto) 50 € Aprire il conto online con il codice promozionale “VISA“, richiedere gratuitamente la carta di debito Visa ed effettuare almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni dall’apertura. Bonus Stipendio/Pensione 50 € (in Buoni Regalo Amazon.it) Accreditare lo stipendio o la pensione sul nuovo conto. Bonus Spesa (Black Friday) Fino a 200 € (in Buoni Regalo Amazon.it) Utilizzare la carta di debito per acquisti (online, POS, wallet digitali) e raggiungere soglie di spesa cumulative, con un massimo di 200 € per una spesa pari o superiore a 2.000,00 €. Bonus Invita Amici Fino a 500 € (in Buoni Regalo Amazon.it) Invitare amici ad aprire il Conto Online. Si ottengono 50 € per ogni amico invitato, fino a un massimo di 10 amici (totale massimo 500 €).

Servizi e gestione del conto con Crédit Agricole

Gestione: Il conto è 100% digitale, gestibile interamente tramite App. L’App consente anche di monitorare i conti di altre banche (servizio di aggregazione).

Il conto è 100% digitale, gestibile interamente tramite App. L’App consente anche di monitorare i conti di altre banche (servizio di aggregazione). Assistenza: È garantita la presenza di un gestore dedicato in filiale e accessibile anche a distanza tramite l’App.

È garantita la presenza di un in filiale e accessibile anche a distanza tramite l’App. Carta di debito Visa: È una carta evoluta che permette prelievi in Italia e all’estero, pagamenti contactless e online, con possibilità di personalizzare il PIN e gestire autonomamente le impostazioni (es. limiti e blocco temporaneo, o blocco definitivo in caso di furto).

Servizi aggiuntivi: Possibilità di richiedere Conto Deposito (promozione al 2,25% annuo lordo per 6 mesi), mutui e prestiti direttamente dall’App.

ING conto Arancio: 4% interessi + 4% cashback

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

L’offerta di ING è un pacchetto promozionale combinato che incentiva l’apertura e l’utilizzo sia del conto corrente transazionale sia del conto di deposito, proponendo un doppio beneficio in termini di rendimento e risparmio.

Quanto costa il conto corrente Arancio con ING

L’offerta prevede che i nuovi clienti debbano aprire il Conto Corrente Arancio e contestualmente richiedere il conto deposito Conto Arancio e la carta di debito Mastercard. La procedure prevede:

Uso del codice ING2025 in fase di apertura del Conto Corrente Arancio.

in fase di apertura del Conto Corrente Arancio. L’apertura del Conto Corrente Arancio deve avvenire entro il 24/01/2026 .

. L’attivazione dei prodotti e l’effettuazione di almeno un acquisto con la carta di debito devono avvenire entro il 28/02/2026.

ING: 4% di rendimento e 4% di cashback valido per 6 mesi

L’offerta ING si articola su due vantaggi distinti, attivi per un periodo di 6 mesi dopo l’attivazione:

Beneficio Dettaglio Limiti Applicati Rendimento (Interessi) 4% annuo lordo riconosciuto sui risparmi depositati su Conto Arancio. Valido solo per 6 mesi dall’attivazione. Applicabile fino a un deposito massimo di 50.000 €. Cashback (Rimborso Spese) 4% di cashback sugli acquisti effettuati con la Carta di Debito Mastercard. Valido per 6 mesi solari dalla richiesta della carta. Cashback riconosciuto sui primi 500 € di spesa al mese (massimo 20 € di cashback mensile, per un totale massimo di 120 €).

Per ricevere il cashback, è necessario mantenere un saldo di almeno 100 € sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno entro il 31/07/2026. Il cashback viene accreditato sul Conto Arancio.

Condizioni economiche del Conto Corrente Arancio Più

Il conto corrente offre una struttura “tutto incluso” con canone azzerabile:

Servizio Costo Condizione per l’Azzeramento del Canone (da 5€) Canone Mensile 5 € 0 € se si verifica una delle seguenti condizioni: accreditamento di stipendio/pensione, accredito di entrate mensili di almeno 1.000 €, oppure titolare con età inferiore a 30 anni. Bonifici SEPA e Istantanei 0 € Nessun costo. Prelievi con Carta di Debito 0 € Gratuiti in Italia e in Europa. Canoni Carte 0 € Canone mensile della Carta di Debito, Carta di Credito e Carta Prepagata azzerato.

Esiste un’ulteriore iniziativa che può essere cumulativa con la promo 4% + 4%, a meno che non si utilizzi il codice amico al posto di ING2025, a seconda delle condizioni del regolamento:

Bonus invito: 25 € di cashback per l’amico invitante e 25 € per l’amico invitato.

25 € di cashback per l’amico invitante e 25 € per l’amico invitato. Limite: Il cliente invitante può ricevere fino a 250 € (corrispondenti a 10 amici invitati).

Il cliente invitante può ricevere fino a (corrispondenti a 10 amici invitati). Requisiti amico invitato: Deve aprire Conto Corrente Arancio (con il codice amico), Conto Arancio e Carta di Debito, attivare i prodotti e spendere 50 € con la carta di debito, mantenendo 100 € sul conto per almeno un giorno.

Trade Republic, conto e investimento in un’unica banca

Trade Republic 4.2 Banca: Banca Federale di Germania e Scalable Capital Tipologia: svincolato Durata vincolo: N/A Tasso interesse lordo: fino al 3,25% Importo minimo: 10 € Importo massimo : 50.000€ Liquidazione interessi: mensile Imposta di bollo: 0,20% sulla somma depositata Spese apertura e gestione conto: 1€ per transazione APRI IL TUO CONTO

Trade Republic si presenta come una piattaforma di investimento, risparmio e spesa offerta da una banca tedesca con licenza completa, supervisionata dalla BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria) in Germania. In Italia, la succursale opera sotto la vigilanza della Banca d’Italia per l’esercizio della custodia di strumenti finanziari e la raccolta di depositi tramite un conto IBAN italiano.

Le carte offerte con Trade Republic

Trade Republic offre carte di debito Visa in tre varianti, tutte prive di un canone di abbonamento mensile ricorrente.

Modello Carta Costo di emissione (Una Tantum) Funzionalità Virtual Gratuita Uso immediato in digitale, compatibile con Apple Pay e Google Pay. Classic 5 € (addebito una tantum) Carta fisica. Mirror 50 € (addebito una tantum) Carta fisica, premium.

Il costo una tantum per le carte fisiche viene detratto dal saldo disponibile. Tutte le carte sono compatibili con le funzioni promozionali Saveback e Round up.

Risparmio e investimento con Trade Republic

L’offerta è costruita su una triade di incentivi che mirano a far crescere il denaro del cliente:

Incentivo Dettaglio Interesse sul Saldo Viene riconosciuto un interesse annuo lordo del 2% sul saldo del conto corrente. Gli interessi vengono pagati mensilmente e non sono soggetti a massimali, con piena flessibilità di prelievo. Saveback Riconoscimento dell’1% di rimborso (cashback) sugli acquisti effettuati con la carta. Questo importo viene investito automaticamente nei piani di accumulo ricorrenti scelti dal cliente. Round up Possibilità di arrotondare i pagamenti effettuati con la carta all’euro superiore e di investire immediatamente la differenza in un’attività finanziaria selezionata.

Costi e operatività con Trade Republic

Le condizioni di spesa e prelievo sono le seguenti:

Prelievi bancomat illimitati e gratuiti in tutto il mondo per importi pari o superiori a 100 € . Ai prelievi di importo inferiore a 100 € viene applicata una commissione di 1 € .

in tutto il mondo per importi . Ai prelievi di importo inferiore a 100 € viene applicata una commissione di . Per le transazioni non in euro, non vengono applicate commissioni aggiuntive sui tassi di cambio bancari (si applicano i tassi di cambio interbancari di mercato).

Investimenti con Trade Republic

È possibile investire in azioni, ETF, obbligazioni, criptovalute e derivati a partire da 1 €.

I piani di accumulo ricorrenti sono esenti da costi di intermediazione .

. Le operazioni singole hanno un costo fisso di 1 € più eventuali costi di terzi e spread.

più eventuali costi di terzi e spread. Per i clienti in Italia, la banca opera in regime amministrato (agendo da sostituto d’imposta) per una gestione fiscale semplificata.

Trade Republic Bank GmbH è una banca tedesca con licenza completa. I depositi liquidi del cliente sono allocati in conti fiduciari omnibus presso banche partner (attualmente Deutsche Bank AG, J.P. Morgan SE, HSBC Continental Europe S.A. e Citibank Europe plc). Tali depositi sono protetti fino a 100.000 € per banca partner, secondo il sistema di garanzia dei depositi tedesco.

I titoli e i saldi allocati ai fondi monetari sono detenuti in un deposito segregato, separati dagli asset aziendali. In questo caso non si applica il sistema di garanzia dei depositi, ma si applicano le regole di salvaguardia previste per gli strumenti finanziari.

Requisiti di apertura conto con Trade Republic

L’apertura di un conto titoli con Trade Republic è subordinata alle seguenti condizioni:

Possesso di un numero di cellulare europeo e un conto bancario SEPA.

Possesso di uno smartphone con sistema operativo iOS o Android.

Età minima di 18 anni .

. Residenza permanente e fiscale in Italia.

BBVA, conto zero spese per sempre

Conto BBVA 4.2 Istituto Bancario: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: 0€ se superiore a 100€; 2€ se inferiore Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

L’offerta di BBVA Italia si concentra su un modello di conto corrente interamente digitale, a zero spese, arricchito da un piano di remunerazione del saldo e da diverse promozioni cashback.

BBVA: zero spese per sempre

Il Conto Corrente BBVA è promosso con un modello a zero spese per sempre, che include i seguenti servizi base:

Voce di Costo Condizione Canone Conto Corrente 0 € (gratuito per sempre) Carta di Debito BBVA 0 € (emissione, invio e canone annuale) Bonifici SEPA Ordinari 0 € (illimitati) Bonifici Istantanei 0 € (gratuiti, senza costi aggiuntivi) Prelievi ATM in Eurozona 0 € per prelievi pari o superiori a 100 €. Commissioni Estere 0 € (nessuna commissione extra per pagamenti in valuta non-Euro).

L’imposta di bollo (34,20 € all’anno, dovuta per giacenze medie superiori a 5.000 €) è gratuita.

Interessi sul conto con BBVA

Il conto BBVA si distingue per essere un conto corrente remunerato, offrendo un tasso di interesse calcolato direttamente sulla liquidità depositata:

Tasso promozionale iniziale: Viene riconosciuto un tasso di interesse lordo del 3% annuo per i primi 6 mesi dalla data di apertura del conto.

Viene riconosciuto un tasso di interesse lordo del per i primi dalla data di apertura del conto. Importo massimo remunerato: Gli interessi sono calcolati su saldi fino a 1.000.000 € , senza un importo minimo richiesto.

Gli interessi sono calcolati su saldi fino a , senza un importo minimo richiesto. Liquidazione interessi: Gli interessi maturano giornalmente e vengono liquidati e accreditati direttamente sul conto su base mensile (nei primi giorni lavorativi del mese successivo).

Gli interessi maturano giornalmente e vengono liquidati e accreditati direttamente sul conto su base (nei primi giorni lavorativi del mese successivo). Tasso post-promozione: Successivamente ai primi 6 mesi e fino al 31/12/2027, la remunerazione è garantita ma il tasso lordo sarà variabile, pari su base trimestrale al 25% del tasso di remunerazione dei depositi presso la BCE (“Deposit facility”).

Cashback e promozioni con BBVA

L’offerta include un pacchetto di bonus erogati sotto forma di cashback e bonus per invito, con un valore complessivo potenziale di fino a 300 €:

Gran Cashback 10% primo mese

Vantaggio: Rimborso del 10% sugli acquisti effettuati con la Carta di Debito (fisica o digitale) nel primo mese dall’acquisto.

Rimborso del sugli acquisti effettuati con la Carta di Debito (fisica o digitale) nel primo mese dall’acquisto. Limite: Fino a un massimo di 50 € di rimborso (calcolato sui primi 500 € di acquisti).

Promo cashback (6 mesi successivi)

Vantaggio: sconto sugli acquisti con carta di debito nei successivi 6 mesi.

sconto sugli acquisti con carta di debito nei successivi 6 mesi. La promozione è valida sui primi 280 € di acquisti di ogni mese per i primi sei mesi dal primo acquisto con carta di debito.

Bonus Passaparola, invita un amico

Promozione per l’invito di nuovi clienti (Passaparola).

Si ricevono 20 € per ogni persona invitata che apre un conto. L’amico invitato riceve 10 € .

per ogni persona invitata che apre un conto. L’amico invitato riceve . È possibile accumulare fino a 200 € totali invitando nuovi amici.

totali invitando nuovi amici. È prevista una remunerazione extra dello 0,25% se l’amico invitato deposita 10.000 € sul conto entro 90 giorni dall’apertura. Questo bonus è valido per entrambi (invitante e invitato) per i primi 6 mesi.

Servizi con BBVA

Prestito immediato: Possibilità di richiedere un prestito immediato online.

Possibilità di richiedere un prestito immediato online. Anticipo stipendio: Possibilità di richiedere un anticipo dello stipendio (tra 250 € e 1.500 €), con un costo che varia in base all’importo e ai giorni di anticipo (tra 0,25 € e 5 €).

Conto deposito: BBVA offre anche un Conto Deposito (prodotto separato) con diverse opzioni di vincolo (es. 5% a 12 mesi, vincolabile, con liquidazione interessi a scadenza).

Wirex, ecosistema finanziario All-in-One

Wirex 4.5 Istituto Bancario: Wirex Australia Pty Ltd App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: 0€ Canone Annuale: 0€ Costo Prelievo ATM: 0€ fino a 200€; poi 2% Costo Bonifici: 0€ Limite di Deposito: nessuno Carte Fisiche Incluse: 1 carta di debito gratuita Apri il tuo conto

Wirex è una piattaforma che combina le funzionalità di un conto corrente bancario tradizionale con quelle di un wallet di criptovalute. Permette agli utenti di acquistare, vendere, detenere e scambiare oltre 150 asset, e di guadagnare interessi (yield) sui depositi.

Il prodotto principale è la Wirex Card (disponibile anche in versione Metal), una carta di debito Visa che consente di spendere criptovalute e valute tradizionali in tempo reale presso qualsiasi esercente o sportello ATM che accetti Visa o Mastercard.

Tra i punti di forza, troviamo il programma Cryptoback™ (che restituisce una percentuale della spesa in token WXT, la criptovaluta nativa della piattaforma) e gli X-Accounts™ (che offrono alti tassi di interesse sui depositi).

Wirex, offre un conto base con zero canone mensile, ma i perk più vantaggiosi (come un Cryptoback più alto e limiti di prelievo gratuiti maggiori) sono legati all’adesione a piani di abbonamento superiori (Premium o Elite).

L’offerta è incentrata su tre pilastri:

Pilastro Dettaglio Promosso Crescita (X-Accounts™) Possibilità di guadagnare automaticamente interessi fino al 16% annuo effettivo lordo (AER) sui saldi di stablecoin e fino all’8% su altre transazioni. Gestione (Portfolio) Possibilità di detenere e scambiare oltre 150 asset (cripto e fiat) in pochi secondi, usufruendo di tassi di cambio promossi come i “migliori del mercato”. Spesa (Wirex Card) La carta consente di spendere ovunque e in qualsiasi momento, guadagnando fino all’8% in Cryptoback™ su ogni acquisto e beneficiando di prelievi ATM gratuiti in tutto il mondo (entro limiti specifici).

Carte Wirex e costi associati

Wirex offre una carta di debito, la Wirex Card associata al conto.

Servizio Costo Dettaglio Emissione Carta Gratuita Gratuita per le regioni UK, EEA, APAC, SG, AU e altre. Canone Mensile/Abbonamento 0% Nessun costo di abbonamento mensile. Prelievi ATM Gratuiti fino a una soglia mensile. Area EEA (Europa): Gratuito fino a 200 EUR al mese. Oltre tale soglia, viene applicata una commissione del 2%. Cambio PIN Gratuito Nessun costo per la modifica del PIN. Tassi di Cambio (Valuta non Euro) Variabile (dipende dalla liquidità) Wirex non specifica commissioni fisse, ma dichiara di utilizzare più fonti di liquidità per offrire tassi competitivi. Le tariffe esatte sono visibili nell’app.

Commissioni Wirex per depositi, prelievi e trasferimenti

L’offerta mira a ridurre o eliminare i costi per le transazioni essenziali:

Tipo di Transazione Mezzo Commissione Deposito/Prelievo Fiat Bonifico Bancario SEPA (EUR), Faster Payments (GBP), ACH (USA), PIX (Brasile) Gratuito (0%) Trasferimenti Crypto (Off-chain) Tra utenti Wirex Gratuito (0%) Trasferimenti Crypto (On-chain) Verso wallet esterni Commissioni variabili basate sulla rete della criptovaluta (Fee della rete). Finanziamento Conto Con carta di debito/credito locale* Variabile (0% o più) a seconda della valuta e della regione.

Programma Refer-a-Friend (invita un amico)

Wirex promuove un programma di referenza che premia sia l’invitante che l’invitato:

Ricompensa di base: Entrambi (invitante e invitato) guadagnano $10 per depositi superiori a $100 nell’X-Account Plus dell’amico invitato.

Entrambi (invitante e invitato) guadagnano per depositi superiori a $100 nell’X-Account Plus dell’amico invitato. Ricompensa maggiore: Entrambi guadagnano $30 per depositi superiori a $500 nell’X-Account Plus.

Entrambi guadagnano per depositi superiori a $500 nell’X-Account Plus. Non esiste un limite al numero di amici che un utente può invitare.

Conto e servizi speciali con Wirex

Conti multi-valuta: Possibilità di attivare e utilizzare diverse valute tradizionali e digitali sulla propria dashboard.

Possibilità di attivare e utilizzare diverse valute tradizionali e digitali sulla propria dashboard. Wirex private: servizio premium dedicato a clienti con un saldo di $100.000 o più, che offre supporto prioritario e soluzioni personalizzate.

Caratteristica Dettaglio Operativo Servizio Piattaforma accessibile tramite browser (ottimizzata anche per mobile) che offre la prenotazione di migliaia di hotel in tutto il mondo. Sconti Gli utenti possono risparmiare fino al 65% sulle prenotazioni alberghiere a livello globale. Benefici per Titolari Wirex Card Gli utenti che pagano con la Wirex Card ottengono sconti aggiuntivi e guadagnano fino all’8% di Cryptoback™ sulla spesa, in base al loro piano di abbonamento. Pagamento Non è possibile pagare direttamente con criptovaluta, ma si utilizza la Wirex Card, che gestisce la conversione in valuta tradizionale al momento del pagamento. Prezzi La piattaforma utilizza prezzi dinamici, quindi il prezzo può cambiare durante il processo di prenotazione (l’utente viene avvisato), ma è prevista una garanzia sul prezzo.

Revolut, 5 conti multivaluta

Revolut 4.6 Istituto Bancario: Revolut Bank UAB App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: 0€ Canone Annuale: 0€ Costo Prelievo ATM: 0€ fino a 200€; poi 2% (min. 1€) Costo Bonifici: 0€ Limite di Deposito: nessuno Carte Fisiche Incluse: 1 prepagata con IBAN gratuita Apri il tuo conto

Revolut offre cinque piani principali, Standard, Plus, Premium, Metal e Ultra con canoni crescenti che sbloccano servizi e limiti migliori.

L’imposta di bollo (34,20 € all’anno) non è inclusa nei canoni ed è dovuta se la giacenza media supera i 5.000 € (salvo specifiche esenzioni).

Piano Canone Mensile Costo Annuale (pagamento anticipato) Ideale Per Standard 0 € 0 € Uso quotidiano, pagamenti e gestione delle spese base. Plus 3,99 € 40 € Chi spende regolarmente all’estero e cerca assicurazione sugli acquisti. Premium 9,99 € 100 € Viaggiatori frequenti che richiedono assicurazione globale e cambio valuta illimitato. Metal 15,99 € 155 € Viaggiatori e investitori esigenti (Include Carta Metal, Cashback e assicurazioni complete). Ultra 55 € 540 € Chi cerca l’eccellenza (Include Carta Placcata in Platino, Accesso illimitato alle Lounge Aeroportuali e Abbonamenti Partner di alto valore).

I piani Plus, Premium, Metal e Ultra sono disponibili anche in versione Duo Plan a un costo leggermente maggiorato per due persone.

Vantaggi e limiti principali per piano Revolut

Le differenze tra i piani si concentrano principalmente sui limiti di prelievo gratuito e sui limiti per il cambio valuta, specialmente nel fine settimana.

Caratteristica Standard Plus Premium Metal Ultra Carta Fisica Gratuita (spese di spedizione 6,99 €) Gratuita Premium (con spedizione Express gratuita) Metal (Acciaio Inossidabile) Placcata in Platino Prelievi ATM gratuiti (al mese) Fino a 200 € o 5 prelievi (poi commissione del 2%, min. 1 €) Fino a 200 € o 5 prelievi (poi 2%, min. 1 €) Fino a 400 € (poi 2%, min. 1 €) Fino a 800 € (poi 2%, min. 1 €) Fino a 2.000 € (poi 2%, min. 1 €) Cambio Valuta Senza Commissioni Revolut Fino a 1.000 € al mese (poi commissione dell’1%) Fino a 3.000 € al mese (poi 0,5%) Illimitato Illimitato Illimitato Commissione di Cambio nel Weekend 1% 0,5% 0% (Nessuna) 0% (Nessuna) 0% (Nessuna) Assicurazione Sanitaria/Viaggio No Solo protezione acquisti (Purchase Protection) Sì, assicurazione di viaggio globale Sì, assicurazione di viaggio completa Sì, copertura completa e annullamento viaggi Cashback No No No Fino allo 0,4% sulle spese (in valuta) Fino all’1,2% sulle spese (in valuta) Accesso Lounge Aeroportuali No No Sconti sull’accesso Sconti sull’accesso Accesso Illimitato e gratuito

Servizi base comuni a tutti i piani Revolut

Indipendentemente dal piano scelto, tutti gli utenti Revolut beneficiano dei seguenti servizi standard:

Conto IBAN europeo gratuito.

gratuito. Bonifici SEPA (ordinari e istantanei) gratuiti in Italia e nell’area SEPA.

(ordinari e istantanei) in Italia e nell’area SEPA. Possibilità di Trading di azioni ed ETF e accesso a criptovalute (con commissioni che variano in base al piano e al limite mensile).

di azioni ed ETF e accesso a (con commissioni che variano in base al piano e al limite mensile). Carte virtuali gratuite e illimitate.

RevPoints (programma punti) con tassi di accumulo che aumentano con il piano.

Revolut supporta l’apertura e la gestione di conti multivaluta

Questa è una delle sue funzionalità principali, soprattutto nei piani Premium e successivi, ed è pensata per facilitare gli utenti che viaggiano o che effettuano transazioni internazionali.

Come funziona il conto multivaluta Revolut

Depositi: L’utente può detenere e scambiare valuta in oltre 30 valute tradizionali (tra cui EUR, USD, GBP, CHF, CAD, JPY, ecc.) direttamente all’interno dell’app Revolut. Conversione immediata: È possibile convertire istantaneamente il saldo da una valuta all’altra all’interno dell’app, utilizzando il tasso di cambio interbancario (o il tasso Revolut, che è molto vicino a quello interbancario) entro i limiti del proprio piano. Spesa con la carta: Quando si utilizza la Wirex Card, Revolut tenta prima di addebitare l’importo nella valuta locale se l’utente ha saldo disponibile in quella valuta. Se non c’è saldo, effettua una conversione automatica dal saldo in valuta base (generalmente l’Euro) al tasso di cambio del momento.

Limiti del cambio valuta con Revolut

Come indicato nei piani precedenti, la possibilità di cambiare valuta senza commissioni Revolut è la caratteristica chiave che varia a seconda del piano:

Standard: Cambio senza commissioni fino a 1.000 € al mese (poi commissione dell’1%).

Cambio senza commissioni fino a 1.000 € al mese (poi commissione dell’1%). Plus: Cambio senza commissioni fino a 3.000 € al mese (poi commissione dello 0,5%).

Cambio senza commissioni fino a 3.000 € al mese (poi commissione dello 0,5%). Premium, Metal, Ultra: Cambio valuta illimitato senza commissioni aggiuntive Revolut (si paga solo il tasso di cambio).

Inoltre, va ricordato che per i piani Standard e Plus, viene applicata una commissione aggiuntiva (1% o 0,5%) se il cambio valuta avviene durante il fine settimana. I piani Premium, Metal e Ultra eliminano questa commissione aggiuntiva anche nel weekend.

Come aprire un conto corrente estero

Aprire un conto corrente estero significa dover seguire delle procedure specifiche che possono variare a seconda della banca e del Paese.

Ma sono importanti anche le motivazioni che spingono un utente ad aprire un conto corrente estero. Dalla diversificazione del patrimonio, quindi la volontà di proteggere i propri risparmi da eventuali crisi economiche o politiche nel proprio Paese di residenza.

O per avere accesso a mercati e strumenti finanziari globali: infatti, alcune banche estere offrono opportunità di investimento non disponibili in Italia. Si punta anche alla potenziale riduzione delle spese di gestione e maggiore redditività: in effetti, alcuni conti esteri possono avere costi inferiori e offrire tassi di interesse più vantaggiosi.

Altra motivazione è l’esigenza di maggiore sicurezza: alcuni paesi, infatti, hanno sistemi bancari particolarmente solidi e stabili.

Documentazione necessaria per l’apertura di un conto corrente estero

Di solito verrà richiesto di fornire:

Documento d’identità valido. Il passaporto è spesso il documento preferito, specialmente se non si è residente nel Paese in cui si apre il conto. Accettata anche la carta d’identità nazionale soprattutto se si apre un conto in un paese dell’Unione Europea e si è cittadino di uno Stato membro.

è spesso il documento preferito, specialmente se non si è residente nel Paese in cui si apre il conto. Accettata anche la soprattutto se si apre un conto in un paese dell’Unione Europea e si è cittadino di uno Stato membro. Prova di residenza dimostrabile con una bolletta recente delle utenze (luce, acqua, gas, internet), non più vecchia di tre mesi e intestata al titolare dell’apertura del conto oppure il contratto di affitto attraverso la copia del contratto di locazione registrato. Validi anche l’ estratto conto bancario recente dell’istituto attuale con il indirizzo. Potrebbe essere richiesta anche una lettera di conferma della residenza .

(luce, acqua, gas, internet), non più vecchia di tre mesi e intestata al titolare dell’apertura del conto oppure il la copia del contratto di locazione registrato. Validi anche l’ dell’istituto attuale con il indirizzo. Potrebbe essere richiesta anche . Informazioni sulla provenienza dei fondi: Potrebbe essere necessario fornire documentazione che attesti la legittima provenienza del denaro che si intende depositare. Questo può includere buste paga, contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi, o documentazione relativa a vendite di immobili o altre attività. Le banche estere sono molto attente alle normative antiriciclaggio.

Potrebbe essere necessario fornire documentazione che attesti la che si intende depositare. Questo può includere buste paga, contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi, o documentazione relativa a vendite di immobili o altre attività. Le banche estere sono molto attente alle normative antiriciclaggio. Lettera di referenza bancaria (a volte): Alcune banche potrebbero richiedere una lettera di referenza dalla banca presso cui si ha un conto.

Passaggi per l’apertura online e in filiale

I passaggi per aprire un conto corrente estero variano significativamente a seconda che tu scelga la procedura online o in filiale. Ecco una panoramica dei passaggi tipici per entrambe le modalità.

Apertura online di un conto corrente estero

Compilazione del modulo di richiesta online: sono richiesti dati personali, informazioni di contatto e dettagli sulla situazione finanziaria.

sono richiesti dati personali, informazioni di contatto e dettagli sulla situazione finanziaria. Caricamento dei documenti richiesti: Si richiede una fotografia assieme ai documenti necessari (documento d’identità, prova di residenza, prova della provenienza dei fondi, ecc.).

Si richiede una assieme ai documenti necessari (documento d’identità, prova di residenza, prova della provenienza dei fondi, ecc.). Verifica dell’identità che può avvenire attraverso una videochiamata: Molte banche online utilizzano una videochiamata con un operatore per verificare l’identità. Sono previste anche altre modalità: alcune banche potrebbero utilizzare altri metodi di verifica, come un bonifico da un conto esistente o l’invio di codici via SMS o posta.

Molte banche online utilizzano una videochiamata con un operatore per verificare l’identità. Sono previste anche alcune banche potrebbero utilizzare altri metodi di verifica, come un bonifico da un conto esistente o l’invio di codici via SMS o posta. Revisione e approvazione della domanda: La banca esaminerà la domanda e la documentazione fornita. Potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni per l’approvazione.

La banca esaminerà la domanda e la documentazione fornita. Potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni per l’approvazione. Attivazione del conto e ricezione delle credenziali: Una volta approvata la richiesta, si riceveranno via email o posta le coordinate bancarie (IBAN, BIC/SWIFT), le istruzioni per accedere all’online banking e, successivamente anche le carte.

Apertura di un conto in filiale: la procedura

Raccolta dei documenti necessari: Preparare tutti i documenti richiesti in originale e con delle copie (documento d’identità, prova di residenza, prova della provenienza dei fondi, lettera di referenza bancaria se richiesta).

Preparare tutti i documenti richiesti in (documento d’identità, prova di residenza, prova della provenienza dei fondi, lettera di referenza bancaria se richiesta). Fissare un appuntamento (consigliato): Contattare la banca per fissare un appuntamento con un consulente. Questo permetterà di avere tempo dedicato e di assicurarsi che ci sia personale in grado di assistere nella lingua preferita (se necessario).

Contattare la banca per fissare un appuntamento con un consulente. Questo permetterà di avere tempo dedicato e di assicurarsi che ci sia personale in grado di assistere nella lingua preferita (se necessario). Firma dei contratti: Durante questa fase si procede alla lettura e firma di tutti i contratti e della documentazione fornita dalla banca.

Durante questa fase si procede alla lettura e firma di tutti i contratti e della documentazione fornita dalla banca. Primo deposito: Effettuare il primo deposito secondo le modalità indicate dalla banca.

Effettuare il primo deposito secondo le modalità indicate dalla banca. Ricezione delle credenziali e della carta: Sia le credenziali del conto, sia le carte potrebbero essere consegnate immediatamente. Oppure potrebbero essere spedite in un secondo momento.

Normative fiscali italiane ed estere per l’apertura di un conto estero

Le normative fiscali relative all’apertura di un conto corrente estero coinvolgono sia l’Italia sia il Paese in cui il conto viene aperto.

Normativa fiscale italiana



Per i residenti fiscali in Italia, l’apertura di un conto corrente estero comporta i seguenti obblighi:

Obbligo di monitoraggio fiscale: Ogni conto corrente estero detenuto da un residente fiscale italiano deve essere dichiarato all’Agenzia delle Entrate compilando il quadro RW della dichiarazione dei redditi (o il quadro W se si utilizza il modello 730). L’obbligo sussiste se la giacenza media annua del conto è superiore a 5.000 euro e il saldo del conto ha superato, anche per un solo giorno, il valore di 15.000 euro . Se il conto è in valuta estera, i valori devono essere convertiti in euro al tasso di cambio del 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’obbligo di dichiarazione spetta anche al titolare effettivo del conto, anche se questo è formalmente intestato a un’altra persona.

Ogni conto corrente estero detenuto da un residente fiscale italiano deve essere dichiarato all’Agenzia delle Entrate compilando il della dichiarazione dei redditi (o il quadro W se si utilizza il modello 730). L’obbligo sussiste se la del conto è superiore a e il del conto ha superato, anche per un solo giorno, il valore di . Se il conto è in valuta estera, i valori devono essere convertiti in euro al tasso di cambio del 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’obbligo di dichiarazione spetta anche al titolare effettivo del conto, anche se questo è formalmente intestato a un’altra persona. Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero IVAFE: Si applica ai conti correnti esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia. L’IVAFE per i conti correnti è una imposta fissa annua di 34,20 euro per ciascun conto, a condizione che la giacenza media annua sia superiore a 5.000 euro. Se la giacenza media annua è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta.

per ciascun conto, a condizione che la giacenza media annua sia superiore a 5.000 euro. Se la giacenza media annua è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta. Normativa antiriciclaggio: Le banche estere sono soggette a rigorose normative antiriciclaggio a livello internazionale e nazionale (del proprio paese). Questo implica la necessità di fornire informazioni dettagliate sulla provenienza dei fondi al momento dell’apertura del conto e per eventuali transazioni significative. Anche l’Italia ha una sua normativa antiriciclaggio che impone obblighi di trasparenza sui movimenti di capitali anche da e verso l’estero.

Le banche estere sono soggette a rigorose normative antiriciclaggio a livello internazionale e nazionale (del proprio paese). Questo implica la necessità di fornire al momento dell’apertura del conto e per eventuali transazioni significative. Anche l’Italia ha una sua normativa antiriciclaggio che impone obblighi di trasparenza sui movimenti di capitali anche da e verso l’estero. Sanzioni per mancata dichiarazione: La mancata o incompleta dichiarazione del conto estero nel quadro RW (o W) comporta sanzioni amministrative pecuniarie che variano in percentuale del valore non dichiarato. Le sanzioni sono più elevate se il conto è detenuto in paesi considerati “black list” (paesi con regimi fiscali privilegiati). In alcuni casi, l’omessa dichiarazione può avere anche rilevanza penale, soprattutto se finalizzata all’evasione fiscale.

Normativa Fiscale Estera

La normativa fiscale del Paese in cui si apre il conto corrente è altrettanto importante anche se come residente fiscale italiano si è principalmente soggetti alle normative italiane.

Requisiti per l’apertura: Il Paese estero potrebbe avere specifiche normative e requisiti fiscali per l’apertura di un conto da parte di non residenti. Alcuni Paesi potrebbero richiedere un codice fiscale locale o altre informazioni fiscali;

Il Paese estero potrebbe avere specifiche normative e requisiti fiscali per l’apertura di un conto da parte di non residenti. Alcuni Paesi potrebbero richiedere un codice fiscale locale o altre informazioni fiscali; Tassazione degli interessi e altri redditi: Gli interessi maturati sul conto estero o altri redditi generati potrebbero essere soggetti a tassazione nel Paese in cui il conto è depositato. Potrebbe esserci la possibilità di richiedere l’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese estero per evitare di pagare le tasse su questi redditi in entrambi i paesi;

Gli interessi maturati sul conto estero o altri redditi generati potrebbero essere soggetti a tassazione nel Paese in cui il conto è depositato. Potrebbe esserci la possibilità di richiedere l’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese estero per evitare di pagare le tasse su questi redditi in entrambi i paesi; Segnalazione automatica di informazioni finanziarie: Molti paesi aderiscono a accordi internazionali come il Common Reporting Standard CRS dell’OCSE. Questo standard prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra i paesi aderenti. Di conseguenza, le informazioni sul proprio conto estero potrebbero essere automaticamente comunicate all’Agenzia delle Entrate italiana.

Confronto tra conti multivaluta e tradizionali

La scelta di un conto corrente estero passa anche per il confronto tra conti multivaluta e tradizionali.

Vantaggi dei conti multivaluta

Flessibilità valutaria : Permettono di detenere, inviare e ricevere denaro in diverse valute da un unico conto, spesso con IBAN locali;

: Permettono di detenere, inviare e ricevere denaro in diverse valute da un unico conto, spesso con IBAN locali; Costi potenzialmente inferiori : Spesso offrono tassi di cambio più competitivi rispetto alle banche tradizionali e commissioni ridotte sui trasferimenti internazionali e sui pagamenti in valuta estera;

: Spesso offrono tassi di cambio più competitivi rispetto alle banche tradizionali e commissioni ridotte sui trasferimenti internazionali e sui pagamenti in valuta estera; Comodità per i viaggiatori e chi opera a livello internazionale: Ideali per chi viaggia frequentemente, riceve o invia pagamenti in diverse valute, o fa acquisti online da siti esteri;

e chi opera a livello internazionale: Ideali per chi viaggia frequentemente, riceve o invia pagamenti in diverse valute, o fa acquisti online da siti esteri; Gestione centralizzata : Semplificano la gestione di diverse valute in un’unica piattaforma, spesso con app intuitive;

: Semplificano la gestione di diverse valute in un’unica piattaforma, spesso con app intuitive; Trasparenza : Le commissioni e i tassi di cambio sono spesso più trasparenti rispetto alle banche tradizionali.



: Le commissioni e i tassi di cambio sono spesso più trasparenti rispetto alle banche tradizionali. Servizi bancari limitati : Potrebbero offrire una gamma di servizi finanziari inferiore rispetto alle banche tradizionali (ad esempio, meno opzioni di prestito o investimento);

: Potrebbero offrire una gamma di servizi finanziari inferiore rispetto alle banche tradizionali (ad esempio, meno opzioni di prestito o investimento); Assenza di filiali fisiche : La gestione è prevalentemente online, il che potrebbe essere uno svantaggio per chi preferisce un contatto diretto con la banca;

: La gestione è prevalentemente online, il che potrebbe essere uno svantaggio per chi preferisce un contatto diretto con la banca; Limiti di prelievo e transazione : Alcuni conti potrebbero avere limiti sui prelievi gratuiti o sugli importi delle transazioni;

: Alcuni conti potrebbero avere limiti sui prelievi gratuiti o sugli importi delle transazioni; Mancanza di alcune tutele tradizionali: Anche se regolamentati, potrebbero non offrire esattamente le stesse tutele di un conto in una banca tradizionale nel proprio paese.

Vantaggi dei conti tradizionali

Ampia gamma di servizi : Offrono una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari, inclusi prestiti, mutui, investimenti e assicurazioni;

: Offrono una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari, inclusi prestiti, mutui, investimenti e assicurazioni; Filiali fisiche e assistenza clienti : Dispongono di una rete di filiali e di un servizio clienti più tradizionale (anche se spesso affiancato da servizi online);

: Dispongono di una rete di filiali e di un servizio clienti più tradizionale (anche se spesso affiancato da servizi online); Familiarità e fiducia : Sono istituzioni consolidate con una lunga storia, il che può infondere maggiore fiducia in alcuni utenti;

: Sono istituzioni consolidate con una lunga storia, il che può infondere maggiore fiducia in alcuni utenti; Regolamentazione consolidata: Operano in un quadro normativo ben definito nel proprio paese.

Svantaggi dei conti tradizionali

Costi più elevati per operazioni in valuta estera : Spesso applicano commissioni più alte e tassi di cambio meno favorevoli per i trasferimenti internazionali e i pagamenti in valuta estera.

: Spesso applicano commissioni più alte e tassi di cambio meno favorevoli per i trasferimenti internazionali e i pagamenti in valuta estera. Processi più lenti e burocratici : Le operazioni internazionali possono essere più lente e complesse.

: Le operazioni internazionali possono essere più lente e complesse. Minore flessibilità per le diverse valute : Generalmente sono denominati in una sola valuta e la gestione di più valute può essere più complicata e costosa.

: Generalmente sono denominati in una sola valuta e la gestione di più valute può essere più complicata e costosa. Potenziali spese di gestione più elevate: Alcuni conti tradizionali possono avere canoni mensili o annuali più alti.

Come scegliere il conto giusto per un’azienda

Scegliere il conto corrente giusto per la tua azienda è una decisione cruciale che può influenzare la gestione finanziaria, i costi operativi e persino la crescita.

Alcuni aspetti chiave da considerare per fare la scelta migliore

Analisi delle esigenze aziendali

Volume e tipo di transazioni: Quante transazioni effettua la tua azienda mensilmente e se sono principalmente pagamenti, incassi, bonifici, o anche operazioni con l’estero

Quante transazioni effettua la tua azienda mensilmente e se sono principalmente pagamenti, incassi, bonifici, o anche operazioni con l’estero Valute utilizzate: La tua attività opera solo in euro o anche in altre valute? Se hai clienti o fornitori esteri, un conto multivaluta potrebbe essere essenziale;

La tua attività opera solo in euro o anche in altre valute? Se hai clienti o fornitori esteri, un conto multivaluta potrebbe essere essenziale; Necessità di servizi aggiuntivi: Bisogno di POS per pagamenti con carta, strumenti di fatturazione integrati, gestione di incassi SDD (Sepa Direct Debit) o API per l’integrazione con altri software aziendali;

Bisogno di POS per pagamenti con carta, strumenti di fatturazione integrati, gestione di incassi SDD (Sepa Direct Debit) o API per l’integrazione con altri software aziendali; Frequenza di versamenti e prelievi: Se hai bisogno di versare contanti frequentemente, quanto spesso prelevi e con quali modalità;

Se hai bisogno di versare contanti frequentemente, quanto spesso prelevi e con quali modalità; Previsioni di crescita: Le tue esigenze finanziarie cambieranno nel tempo? Il conto scelto è scalabile?

Le tue esigenze finanziarie cambieranno nel tempo? Il conto scelto è scalabile? Canone mensile/annuale: Esistono opzioni gratuite o con costi variabili in base all’utilizzo;

Esistono opzioni gratuite o con costi variabili in base all’utilizzo; Costi delle transazioni: commissioni per bonifici (nazionali ed esteri), incassi, pagamenti, prelievi ATM (soprattutto se frequenti all’estero);

commissioni per bonifici (nazionali ed esteri), incassi, pagamenti, prelievi ATM (soprattutto se frequenti all’estero); Costi per servizi aggiuntivi: costi di POS, strumenti di fatturazione, API, ecc;

costi di POS, strumenti di fatturazione, API, ecc; Tassi di interesse attivi e passivi: Se ci sono costi per scoperti di conto;

Se ci sono costi per scoperti di conto; Tassi di cambio: Confronta i tassi di cambio applicati per le conversioni valutarie;

Confronta i tassi di cambio applicati per le conversioni valutarie; Limiti operativi: Controllare i limiti massimi per le transazioni, i prelievi o i versamenti;

Controllare i limiti massimi per le transazioni, i prelievi o i versamenti; Qualità dell’assistenza clienti: L’assistenza è facilmente raggiungibile e reattiva? Ci sono canali dedicati alle aziende?

L’assistenza è facilmente raggiungibile e reattiva? Ci sono canali dedicati alle aziende? Tecnologia e usabilità: Se l’online banking e l’app mobile sono intuitivi e offrono le funzionalità necessarie

Se l’online banking e l’app mobile sono intuitivi e offrono le funzionalità necessarie Integrazioni: Se il conto si integra con i software di contabilità che utilizzi (es. Xero, QuickBooks).

Considerazioni specifiche per tipologia di attività

Startup: Si potrebbero cercare conti con costi iniziali bassi o gratuiti e funzionalità base, con la possibilità di passare a piani più completi in futuro;

Si potrebbero cercare conti con costi iniziali bassi o gratuiti e funzionalità base, con la possibilità di passare a piani più completi in futuro; E-commerce: L’integrazione con piattaforme di pagamento online e bassi costi per le transazioni sono fondamentali;

L’integrazione con piattaforme di pagamento online e bassi costi per le transazioni sono fondamentali; Attività con elevato volume di contante: Verificare le condizioni per i versamenti e i prelievi di contante;

Verificare le condizioni per i versamenti e i prelievi di contante; Azienda internazionale: Un conto multivaluta con IBAN locali e bassi costi per i trasferimenti esteri è probabilmente la scelta migliore.

Vantaggi di un conto corrente estero per le aziende

Un conto corrente estero può offrire diversi vantaggi significativi per le aziende a seconda delle loro specifiche esigenze e della loro operatività:

Diversificazione del rischio: Mantenere fondi in una giurisdizione diversa può proteggere l’azienda da instabilità economiche o politiche nel proprio paese di residenza. Se l’economia o il sistema bancario locale dovessero affrontare difficoltà, avere una parte dei fondi all’estero può fornire una maggiore sicurezza finanziaria;

Mantenere fondi in una giurisdizione diversa può proteggere l’azienda da instabilità economiche o politiche nel proprio paese di residenza. Se l’economia o il sistema bancario locale dovessero affrontare difficoltà, avere una parte dei fondi all’estero può fornire una maggiore sicurezza finanziaria; Accesso a mercati e valute estere: Per le aziende che operano a livello internazionale, un conto estero facilita le transazioni in valuta estera, spesso con tassi di cambio più competitivi e commissioni inferiori rispetto ai conti nazionali. Questo può semplificare i pagamenti a fornitori esteri e la ricezione di pagamenti da clienti internazionali;

Per le aziende che operano a livello internazionale, un conto estero facilita le transazioni in valuta estera, spesso con tassi di cambio più competitivi e commissioni inferiori rispetto ai conti nazionali. Questo può semplificare i pagamenti a fornitori esteri e la ricezione di pagamenti da clienti internazionali; Potenziale riduzione dei costi: Alcuni paesi o istituzioni finanziarie estere possono offrire conti con spese di gestione inferiori o tassi di interesse più vantaggiosi rispetto a quelli disponibili localmente. Questo può contribuire a ridurre i costi operativi dell’azienda;

Alcuni paesi o istituzioni finanziarie estere possono offrire conti con spese di gestione inferiori o tassi di interesse più vantaggiosi rispetto a quelli disponibili localmente. Questo può contribuire a ridurre i costi operativi dell’azienda; Maggiore privacy e riservatezza: A seconda della giurisdizione e delle normative locali, un conto estero potrebbe offrire un maggiore livello di privacy e riservatezza rispetto a un conto nazionale. Tuttavia, è fondamentale operare sempre nel rispetto delle leggi fiscali e di trasparenza internazionali;

A seconda della giurisdizione e delle normative locali, un conto estero potrebbe offrire un maggiore livello di privacy e riservatezza rispetto a un conto nazionale. Tuttavia, è fondamentale operare sempre nel rispetto delle leggi fiscali e di trasparenza internazionali; Accesso a servizi finanziari specializzati: Alcune banche estere sono specializzate in servizi finanziari per aziende internazionali, offrendo soluzioni su misura per le esigenze specifiche del commercio globale, come finanziamenti al commercio estero, gestione del rischio valutario e servizi di incasso internazionali;

Alcune banche estere sono specializzate in servizi finanziari per aziende internazionali, offrendo soluzioni su misura per le esigenze specifiche del commercio globale, come finanziamenti al commercio estero, gestione del rischio valutario e servizi di incasso internazionali; Semplificazione delle operazioni internazionali: Avere un conto nella valuta dei principali partner commerciali può eliminare o ridurre i costi e le complicazioni legate alla conversione valutaria per ogni transazione;

Avere un conto nella valuta dei principali partner commerciali può eliminare o ridurre i costi e le complicazioni legate alla conversione valutaria per ogni transazione; Ottimizzazione fiscale (con cautela): In alcuni casi, e nel pieno rispetto delle normative fiscali internazionali, un conto estero può far parte di una strategia di ottimizzazione fiscale. Tuttavia, è fondamentale consultare esperti fiscali per garantire la piena conformità alle leggi vigenti ed evitare pratiche illegali;

In alcuni casi, e nel pieno rispetto delle normative fiscali internazionali, un conto estero può far parte di una strategia di ottimizzazione fiscale. Tuttavia, è fondamentale consultare esperti fiscali per garantire la piena conformità alle leggi vigenti ed evitare pratiche illegali; Flessibilità operativa: Un conto estero può offrire maggiore flessibilità nella gestione dei flussi di cassa internazionali e nella scelta delle valute in cui detenere i fondi.

È cruciale che le aziende che scelgono di aprire un conto corrente estero siano pienamente consapevoli degli obblighi fiscali e di dichiarazione sia nel proprio paese di residenza che nel paese in cui il conto viene aperto. La trasparenza e la conformità alle normative sono fondamentali per evitare sanzioni e problemi legali.

Migliori tassi di cambio e riduzione delle spese

Molte aziende e privati che operano a livello internazionale cercano di ottenere i migliori tassi di cambio e ridurre le spese con conti correnti esteri.

In effetti i conti multivaluta di piattaforme, come Wise e Revolut, spesso offrono tassi di cambio prossimi al tasso di mercato “reale” o interbancario, con commissioni trasparenti e generalmente inferiori rispetto alle banche tradizionali. Permettono di detenere e convertire denaro in diverse valute all’interno dello stesso conto. Inoltre, esistono banche online estere specializzate che possono offrire tassi di cambio competitivi per i pagamenti e i prelievi in valuta estera, specialmente con i loro piani premium.

Rispetto alla riduzione delle spese i conti multivaluta spesso hanno commissioni più basse per i bonifici internazionali e i pagamenti in valuta estera rispetto alle banche tradizionali. Alcuni piani possono includere un certo numero di bonifici gratuiti al mese. Alcune banche online e conti multivaluta offrono prelievi gratuiti o a basso costo presso gli sportelli automatici all’estero, fino a determinati limiti. Inoltre, possono avere canoni mensili inferiori o persino essere gratuiti, a seconda del piano e dell’utilizzo.

Altri aspetti da considerare riguardano le spese di conversione della valuta: difatti, utilizzare un conto nella valuta locale in cui si sta operando o viaggiando può evitare le spese di conversione valuta ad ogni transazione. I conti multivaluta lo rendono possibile. Per chi effettua molte transazioni internazionali o ha bisogno di limiti più elevati, i piani a pagamento di alcune piattaforme possono offrire commissioni più basse o zero su determinate operazioni, rendendoli più convenienti a lungo termine.

Opportunità di investimento internazionali

Aprendo un conto corrente estero, specialmente se con istituti o piattaforme con vocazione internazionale, si aprono diverse opportunità di investimento a livello globale.

A partire dall’accesso a mercati globali. Molti conti esteri online offrono l’accesso integrato o semplificato a piattaforme di trading che operano su borse internazionali. Potresti investire in azioni, obbligazioni, fondi (ETF e OICR) di diversi paesi senza dover aprire conti di investimento separati in ognuno. Oppure per i Trading di valute (Forex): alcuni conti esteri, soprattutto quelli di broker o piattaforme multivaluta, permettono di partecipare al mercato del Forex, negoziando coppie di valute e cercando di sfruttare le fluttuazioni dei tassi di cambio.

Altre opportunità

Investimento in materie prime: Tramite le piattaforme collegate, potresti avere accesso a investimenti in materie prime come oro, petrolio, argento e altre, spesso tramite derivati o ETF specializzati quotati su mercati internazionali.

Tramite le piattaforme collegate, potresti avere accesso a investimenti in materie prime come oro, petrolio, argento e altre, spesso tramite derivati o ETF specializzati quotati su mercati internazionali. Diversificazione del portafoglio: Investire tramite un conto estero ti consente di diversificare i tuoi investimenti geograficamente, riducendo la dipendenza dal solo mercato italiano e potenzialmente diminuendo il rischio complessivo del tuo portafoglio.

Investire tramite un conto estero ti consente di diversificare i tuoi investimenti geograficamente, riducendo la dipendenza dal solo mercato italiano e potenzialmente diminuendo il rischio complessivo del tuo portafoglio. Accesso a prodotti di investimento specifici: Alcuni mercati esteri offrono prodotti di investimento innovativi o con caratteristiche particolari non sempre disponibili in Italia, come fondi specializzati in settori emergenti o con strategie di investimento uniche.

Alcuni mercati esteri offrono prodotti di investimento innovativi o con caratteristiche particolari non sempre disponibili in Italia, come fondi specializzati in settori emergenti o con strategie di investimento uniche. Gestione valutaria integrata: Se il tuo conto estero è multivaluta, puoi gestire direttamente diverse valute per i tuoi investimenti, convertendo i fondi quando ritieni più opportuno e potenzialmente ottimizzando i rendimenti.

Se il tuo conto estero è multivaluta, puoi gestire direttamente diverse valute per i tuoi investimenti, convertendo i fondi quando ritieni più opportuno e potenzialmente ottimizzando i rendimenti. Informazioni e analisi globali: Le piattaforme di investimento connesse ai conti esteri spesso forniscono strumenti di analisi di mercato internazionale, notizie economiche globali e approfondimenti utili per prendere decisioni di investimento informate sui mercati esteri.

Diversificazione geografica del rischio patrimoniale

La diversificazione geografica del rischio patrimoniale è una strategia che consiste nel distribuire i propri beni e investimenti in diverse giurisdizioni o paesi. L’obiettivo principale è ridurre la vulnerabilità del proprio patrimonio a eventi negativi specifici di un singolo paese, come crisi economiche, instabilità politiche, cambiamenti normativi sfavorevoli, o persino eventi naturali catastrofici che potrebbero colpire una particolare area geografica. In sostanza, non si “mettono tutte le uova nello stesso paniere geografico”.

L’apertura di un conto corrente in un paese estero è uno strumento concreto per attuare la diversificazione geografica del rischio patrimoniale. Essa può avvenire attraverso:

Separazione fisica dei fondi: Depositare una parte dei propri liquidi in un conto bancario situato in un altro paese significa fisicamente separare quei fondi dal sistema finanziario e politico del proprio paese di residenza. Questo può offrire una maggiore protezione in caso di problemi specifici che dovessero colpire il proprio paese.

Depositare una parte dei propri liquidi in un conto bancario situato in un altro paese significa fisicamente separare quei fondi dal sistema finanziario e politico del proprio paese di residenza. Questo può offrire una maggiore protezione in caso di problemi specifici che dovessero colpire il proprio paese. Accesso a sistemi bancari più stabili: Alcuni paesi hanno sistemi bancari considerati più solidi e stabili rispetto ad altri. Trasferire una parte dei propri fondi in un conto in uno di questi paesi può aumentare la sicurezza del proprio patrimonio.

Alcuni paesi hanno sistemi bancari considerati più solidi e stabili rispetto ad altri. Trasferire una parte dei propri fondi in un conto in uno di questi paesi può aumentare la sicurezza del proprio patrimonio. Mitigazione del rischio valutario (se il conto è in altra valuta): Se il conto estero è denominato in una valuta diversa dalla propria, può contribuire a diversificare il rischio valutario. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore del proprio patrimonio, e detenere fondi in diverse valute può bilanciare queste variazioni.

Se il conto estero è denominato in una valuta diversa dalla propria, può contribuire a diversificare il rischio valutario. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore del proprio patrimonio, e detenere fondi in diverse valute può bilanciare queste variazioni. Protezione da politiche fiscali sfavorevoli: In alcuni casi, la diversificazione geografica può essere una strategia (da attuare sempre nel pieno rispetto delle normative fiscali) per proteggere il proprio patrimonio da eventuali aumenti delle tasse o da nuove imposte nel proprio paese di residenza.

In alcuni casi, la diversificazione geografica può essere una strategia (da attuare sempre nel pieno rispetto delle normative fiscali) per proteggere il proprio patrimonio da eventuali aumenti delle tasse o da nuove imposte nel proprio paese di residenza. Accesso a opportunità di investimento diverse: Come abbiamo discusso in precedenza, un conto estero può facilitare l’accesso a mercati finanziari internazionali e a opportunità di investimento non disponibili nel proprio paese. Questa diversificazione degli investimenti, oltre che geografica, può ulteriormente ridurre il rischio complessivo del patrimonio.

Aspetti legali e fiscali da considerare

Aprendo un conto corrente estero, sia come individuo che come azienda residente fiscalmente in Italia, è fondamentale considerare attentamente diversi aspetti legali e fiscali per evitare sanzioni e operare nella piena conformità normativa.

Obblighi di dichiarazione fiscale in Italia

Sono diversi gli aspetti da considerare per l’apertura di un conto corrente all’estero, tra cui:

Obbligo di dichiarazione

Normativa antiriciclaggio (AML)

Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate

Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) fissa annua di 34,20 euro se la giacenza media annua supera i 5.000 euro

fissa annua di se la giacenza media annua supera i 5.000 euro Tassazione degli interessi e altri redditi

Sanzioni fiscali per mancata dichiarazione

Le sanzioni fiscali per la mancata dichiarazione di un conto corrente estero in Italia sono piuttosto significative e dipendono da diversi fattori:

Omessa o infedele compilazione del Quadro RW (o W). Paesi non “black list”: La sanzione amministrativa varia dal 3% al 15% dell’ammontare delle attività non dichiarate. Paesi “black list” (a fiscalità privilegiata): La sanzione è raddoppiata , variando dal 6% al 30% dell’ammontare non dichiarato.

La sanzione amministrativa varia dal dell’ammontare delle attività non dichiarate. La sanzione è , variando dal dell’ammontare non dichiarato. Dichiarazione tardiva del Quadro RW (entro 90 giorni dalla scadenza): È prevista una sanzione fissa di 250 euro .

È prevista una . Mancata o incompleta indicazione dei redditi di fonte estera derivanti dal conto: Si applicano le sanzioni ordinarie per l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi, che possono variare dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta, aumentata di un terzo se i redditi provengono da paesi “black list”.

Si applicano le sanzioni ordinarie per l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi, che possono variare della maggiore imposta dovuta, aumentata di un terzo se i redditi provengono da paesi “black list”. Mancato pagamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero): Si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non versata.

Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui il contribuente sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ma sia comunque tenuto a compilare il Quadro RW per il monitoraggio fiscale. L’Agenzia delle Entrate, grazie allo scambio automatico di informazioni (CRS), è in grado di tracciare i conti esteri non dichiarati. È possibile regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione delle sanzioni a seconda della tempestività della correzione.

Come evitare la doppia imposizione fiscale

Per evitare la doppia imposizione fiscale legata a un conto corrente estero bisogna considerare alcuni aspetti chiave.

Convenzioni contro le doppie imposizioni: L’Italia ha stipulato accordi bilaterali con molti paesi per evitare che lo stesso reddito (come gli interessi maturati sul conto estero) venga tassato sia nel paese in cui è prodotto che in Italia. Verifica se esiste una convenzione con il paese in cui hai il conto. Queste convenzioni spesso prevedono meccanismi come il credito d’imposta (l’imposta pagata all’estero viene detratta da quella dovuta in Italia) o l’esenzione.

L’Italia ha stipulato accordi bilaterali con molti paesi per evitare che lo stesso reddito (come gli interessi maturati sul conto estero) venga tassato sia nel paese in cui è prodotto che in Italia. Verifica se esiste una convenzione con il paese in cui hai il conto. Queste convenzioni spesso prevedono meccanismi come il credito d’imposta (l’imposta pagata all’estero viene detratta da quella dovuta in Italia) o l’esenzione. Dichiarazione corretta dei redditi esteri: Quando dichiari i tuoi redditi in Italia, indica in modo preciso anche quelli derivanti dal conto estero (ad esempio, gli interessi). In questo modo, potrai beneficiare delle eventuali disposizioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Quando dichiari i tuoi redditi in Italia, indica in modo preciso anche quelli derivanti dal conto estero (ad esempio, gli interessi). In questo modo, potrai beneficiare delle eventuali disposizioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Verifica delle ritenute alla fonte estere: Informati se il paese estero applica una ritenuta alla fonte sugli interessi del tuo conto. Se sì, questa imposta pagata all’estero potrà, in base alla convenzione, essere recuperata o utilizzata come credito d’imposta in Italia.

Informati se il paese estero applica una ritenuta alla fonte sugli interessi del tuo conto. Se sì, questa imposta pagata all’estero potrà, in base alla convenzione, essere recuperata o utilizzata come credito d’imposta in Italia. Compilazione accurata del Quadro RW: La corretta compilazione del quadro RW (o W) è fondamentale per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale. Anche se non genera direttamente imposte sui redditi, è propedeutica alla corretta tassazione degli eventuali proventi.

La corretta compilazione del quadro RW (o W) è fondamentale per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale. Anche se non genera direttamente imposte sui redditi, è propedeutica alla corretta tassazione degli eventuali proventi. Consulenza fiscale: La normativa fiscale internazionale può essere complessa. Rivolgiti a un commercialista o a un consulente fiscale esperto in fiscalità internazionale per ricevere una consulenza personalizzata sulla tua situazione specifica e assicurarti di adempiere correttamente a tutti gli obblighi ed evitare la doppia imposizione.

Pro e contro dei conti correnti esteri

Come in tanti altri servizi esistono pro e contro dei conti correnti esteri. Ecco una panoramica rispetto ai conti correnti esteri.

Pro

Diversificazione del rischio: Protegge il patrimonio da instabilità economiche o politiche nel proprio paese.

Protegge il patrimonio da instabilità economiche o politiche nel proprio paese. Accesso a valute e mercati esteri: Facilita transazioni internazionali e offre potenziali opportunità di investimento.

Facilita transazioni internazionali e offre potenziali opportunità di investimento. Potenziale riduzione dei costi: Alcuni paesi offrono conti con spese di gestione inferiori o tassi di interesse più vantaggiosi.

Alcuni paesi offrono conti con spese di gestione inferiori o tassi di interesse più vantaggiosi. Maggiore privacy (in alcune giurisdizioni): Può offrire un livello di riservatezza superiore, pur operando nella legalità.



Contro

Può offrire un livello di riservatezza superiore, pur operando nella legalità. Obblighi fiscali e di dichiarazione: Richiedono la compilazione del quadro RW e il pagamento dell’IVAFE in Italia.

Richiedono la compilazione del quadro RW e il pagamento dell’IVAFE in Italia. Normative antiriciclaggio stringenti: Richiesta di documentazione dettagliata sulla provenienza dei fondi.

Richiesta di documentazione dettagliata sulla provenienza dei fondi. Potenziali costi più elevati per alcune operazioni: Commissioni per prelievi o bonifici internazionali possono essere significative se non si sceglie attentamente.

Commissioni per prelievi o bonifici internazionali possono essere significative se non si sceglie attentamente. Barriere linguistiche e culturali: La comunicazione e la comprensione delle normative estere possono essere complesse.

La comunicazione e la comprensione delle normative estere possono essere complesse. Vulnerabilità ai cambiamenti normativi esteri: Le leggi del paese estero possono influenzare il tuo conto.

Strategie per minimizzare i rischi

Per minimizzare i rischi legati ai conti correnti esteri bisogna scegliere istituti solidi e regolamentati. Opta per banche con una buona reputazione, una solida capitalizzazione e che siano soggette a una regolamentazione finanziaria affidabile nel paese in cui hanno sede. Verifica l’esistenza di sistemi di garanzia dei depositi equivalenti a quelli italiani. Altra opzione è non concentrare tutti i tuoi fondi esteri in un singolo conto o in un unico paese. Distribuire i tuoi depositi tra diverse banche e giurisdizioni può ridurre il rischio specifico legato a una singola istituzione o economia nazionale.

Altri consigli