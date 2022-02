AI Sales, programma di accelerazione vendite digitali - Pagamenti Digitali

EFMA (European Financial Marketing Association) ha premiato AI Sales (Artificial Intelligence Sales), programma di Intesa Sanpaolo, per migliorare la customer experience digitale [...]

Già nel corso del 2020, Intesa Sanpaolo ha avviato AI Sales (Artificial Intelligence Sales), un pluriennale progetto strategico dedicato a migliorare la customer experience digitale.

EFMA (European Financial Marketing Association) ha premiato il programma di accelerazione delle vendite digitali targato Intesa Sanpaolo.

Il programma AI Sales

AI Sales è il programma di accelerazione delle vendite digitali di Intesa Sanpaolo, con cui la banca si propone di triplicare l’incidenza delle vendite digitali self in tre anni, fino al 2023.

Si tratta di un ambizioso progetto, dunque, che nasce dalla necessità di perfezionare i processi di ingaggio digitale.

AI Sales è frutto della partnership strategica con Accenture Interactive e dà vita al nuovo Centro di eccellenza per il Digital Marketing Intesa Sanpaolo, motore dello stesso progetto di artificial intelligence della banca.

Con AI Sales, l’istituto bancario intende alzare l’asticella dell’esperienza bancaria personalizzata, una customer experience digitale tagliata su misura delle aspettative e delle esigenze dei clienti.

Nel futuro AI Sales, punta a combinare nuove tecnologie di marketing e advertising (Madtech tool) con l’intelligenza artificiale (AI), per ottimizzare tecniche, processi e strategie di digital marketing.

Inoltre, AI Sales scommette in nuove modalità di collaborazione tra tutti gli attori delle vendite digitali, ispirandosi alle Big tech e ai colossi dell’eCommerce.

Con questo approccio, la banca potrà sia fidelizzare i clienti che l’hanno già scelta come banca di fiducia, sia attrarre nuova clientela.

Gli algoritmi e le tecnologie di AI Sales

L’implementazione delle nuove tecnologie e degli algoritmi di intelligenza artificiale, alla base di AI Sales, permettono a Intesa Sanpaolo di realizzare un’esperienza digitale su misura, grazie all’iper-personalizzazione conseguita in funzione dei bisogni in evoluzione dei clienti.

Inoltre AI Sales consente di ridurre il time-to-market di nuove iniziative digitali sia commerciali che in ambito caring.

Dal ricontatto durante l’assistenza fino alla ripresa di processi di acquisto digitali interrotti, il dialogo con i clienti rimane costante ed iper-relevante.

“Sappiamo che i maggiori cambiamenti non sono solo una questione di strumenti”, dichiara Andrea Lecce, Responsabile Direzione Sales & Marketing Retail di Intesa Sanpaolo. E continua: “Stiamo sperimentando un modo tutto nuovo di approcciare le attività di marketing (…). E i risultati che stiamo ottenendo finora sono molto incoraggianti e dimostrano chiaramente che questa è la strada da seguire”.

L’approccio omnicanale di Intesa Sanpaolo

Dall’apertura di un conto online fino alla gestione dei propri risparmi attraverso l’app mobile, Intesa Sanpaolo punta a coinvolgere sempre di più i clienti, per:

semplificare l’usabilità dei prodotti e dei servizi sui canali digitali;

analizzare le interazioni dei clienti;

proporre contenuti personalizzati;

indirizzare i contenuti tagliati su misura sui canali di preferenza;

monitorare e tenere in considerazione il livello di adozione del digitale di ogni utente.

“Negli ultimi anni, come Intesa Sanpaolo abbiamo intrapreso un programma di trasformazione globale che ha impattato la nostra customer experience digitale nel suo complesso”, conclude Andrea Lecce.

Infatti l’obiettivo è ottimizzare l’esperienza digitale, grazie a un approccio omnicanale. Inoltre, la banca ha superato il milione di prodotti venduti nei canali self (internet banking e app), in crescita di un terzo rispetto all’anno prima. In particolare, l’app ha raddoppiato la tendenza di vendite in self.