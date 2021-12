S-Kreditpartner fa squadra con SIA per il lancio di una carta di credito in Germania

"La nostra consolidata esperienza nel settore dei pagamenti in Germania e il nostro costante impegno nel supportare l'evoluzione digitale delle istituzioni finanziarie consentiranno a S-Kreditpartner di ampliare il proprio portafoglio carte, rafforzandone la leadership nel business del credito al consumo" dichiara Cristina Astore, Direttore Sales Northwest Europe e DACH Region di SIA [...]

Sarà l’infrastruttura tecnologica di SIA, azienda hi-tech europea nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, ad elaborare le transazioni effettuate con l’innovativa carta di credito revolving FlexiGeld emessa da S-Kreditpartner, membro del Gruppo finanziario delle Casse di Risparmio e tra le principali società di credito al consumo in Germania.

Lanciata nel 2023, in collaborazione con le Sparkassen (o casse di risparmio) tedesche, FlexiGeld costituisce non solo uno strumento di pagamento, bensì include una linea di credito aggiuntiva con cui i titolari possono rimborsare gli acquisti attraverso rate fisse o con importo e frequenza personalizzati. Previsti anche servizi avanzati per la gestione e la prevenzione delle frodi, controversie e chargeback.

Grazie a un’App mobile dedicata e a un portale digitale sviluppati da SIA, i titolari di FlexiGeld potranno gestire facilmente le impostazioni della loro carta e monitorare dallo smartphone le transazioni effettuate. S-Kreditpartner sarà così in grado di offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento senza soluzione di continuità con i massimi livelli di sicurezza.

S-Kreditpartner potrà, inoltre, utilizzare ulteriori applicazioni rese disponibili da SIA come la conservazione digitale della documentazione destinata alla clientela e la soluzione avanzata di Business Intelligence & Datawarehouse che, attraverso analisi predittive di dati e informazioni, supporta lo sviluppo delle iniziative di business.

“La scelta di S-Kreditpartner di affidarsi alla nostra piattaforma digitale per il lancio della nuova carta di pagamento FlexiGeld rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo di SIA a livello internazionale come partner affidabile e innovativo nello sviluppo dei pagamenti digitali”, ha commentato Cristina Astore, Direttore Sales Northwest Europe e DACH Region di SIA “Siamo certi che la nostra consolidata esperienza nel settore dei pagamenti in Germania e il nostro costante impegno nel supportare l’evoluzione digitale delle istituzioni finanziarie consentiranno a S-Kreditpartner di ampliare il proprio portafoglio carte, rafforzandone la leadership nel business del credito al consumo”.