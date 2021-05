Mooney introduce l’attivazione della carta via App

La carta Mooney diventa ancora più digitale, grazie alla possibilità di richiederla e attivarla direttamente da smartphone o tablet, attraverso la app dedicata, oltre che sulla rete di punti vendita. Questa la principale novità annunciata di Mooney, l’azienda di proximity banking & payments in Italia nata a gennaio 2020 dall’accordo tra SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo).

Mooney si propone agli utenti come uno strumento di pagamento conveniente, comodo e sicuro che aiuta nelle piccole e grandi spese di tutti i giorni. Anche grazie all’IBAN italiano che la rende una vera e propria “carta-conto”, è possibile fare acquisti online e in tutto il mondo nei negozi del circuito Visa, eseguire operazioni di pagamento (come bollette, ricariche di carte prepagate e telefoniche) e usufruire di servizi che prima erano disponibili solo nelle filiali bancarie (come prelievi e bonifici). Non meno importante è la possibilità di prelevare negli ATM di tutte le banche, con un costo del canone annuo di 8 euro.

L’applicazione dedicata permette anche di pagare multe, bollette, bollettini e tributi scansionando il codice a barre presente all’interno dell’avviso di pagamento con la fotocamera dello smartphone, nonchè di archiviare le ricevute dei servizi effettuati in punto vendita in pochi semplici passi. Nei suoi primi 4 mesi sul mercato la carta è stata scelta già da più di 170 mila nuovi clienti, non solo giovani circa il 30% dei clienti è nella fascia di età 45-54 e circa il 25% è over 55). Viene utilizzata soprattutto per acquisti online (70%), ma anche nel retail (30%). Soddisfazione per le novità è stata espressa da Emilio Petrone, Amministratore Delegato Mooney: “La carta Mooney piace agli italiani grazie alla velocità di attivazione, alla facilità di utilizzo e agli elevati standard di sicurezza. Uno strumento di pagamento inclusivo che conferma la nostra vocazione innovativa e risponde alle necessità di una società sempre più cashless.”