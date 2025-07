Migliore carta prepagata con IBAN: confronti e recensioni

La carta prepagata con IBAN, spesso chiamata anche carta conto, offre funzionalità simili a un conto corrente tradizionale (ricevere bonifici, domiciliare utenze, ecc.) ma con limiti e costi generalmente inferiori.

Come scegliere la migliore carta prepagata con IBAN

Per scegliere la migliore carta prepagata con IBAN è fondamentale confrontare costi, funzionalità e limiti in base al proprio utilizzo e valutare canone, commissioni, app e servizi.

Cos’è e come funziona una carta prepagata con IBAN

Una carta prepagata con IBAN è uno strumento di pagamento che unisce la semplicità delle carte ricaricabili alla possibilità di gestire operazioni bancarie essenziali.

Dotata di un codice IBAN italiano, consente non solo di effettuare acquisti in negozio e online, ma anche di ricevere bonifici, accreditare lo stipendio, domiciliare utenze o inviare pagamenti SEPA.

Non è collegata a un conto corrente tradizionale ma dispone comunque di una gestione completa tramite app mobile, dove è possibile monitorare il saldo, visualizzare i movimenti, bloccare o sbloccare la carta, e ricaricarla tramite bonifico, contanti, o altra carta.

Il funzionamento è semplice: l’utente carica un importo sulla carta e può spendere solo entro il limite del saldo disponibile evitando così scoperti o indebitamento.

Vantaggi e svantaggi delle carte prepagate con IBAN

Le carte prepagate con IBAN possono essere gratis e dare la possibilità di accesso a funzionalità bancarie di base anche senza aprire un conto corrente, con costi generalmente più contenuti.

Offrono flessibilità, facilità d’uso, controllo delle spese e un buon livello di sicurezza, in quanto non permettono di spendere oltre il saldo caricato. Sono molto utili per chi desidera ricevere pagamenti o accreditare lo stipendio senza affrontare la burocrazia di un conto tradizionale, o per chi viaggia spesso e ha bisogno di uno strumento multivaluta.

Presentano anche alcuni limiti: possono esserci costi per prelievi, ricariche o uso all’estero, e le funzionalità sono più ridotte rispetto a un vero conto corrente. Inoltre, il plafond può essere limitato, e alcune carte richiedono il rispetto di soglie minime di spesa o operazioni per mantenere la gratuità.

A chi è adatta una carta prepagata con IBAN

Una carta prepagata con IBAN è particolarmente adatta a chi desidera gestire in modo semplice e sicuro le proprie finanze quotidiane.

È ideale per studenti, giovani lavoratori, freelance e chi non ha un reddito fisso ma ha comunque bisogno di ricevere bonifici o accreditare lo stipendio.

È una soluzione perfetta anche per chi viaggia spesso grazie alla possibilità di gestire spese all’estero e cambiare valuta a costi contenuti. Inoltre, rappresenta un’opzione utile per i genitori che vogliono dare autonomia economica ai figli, mantenendo però il controllo tramite strumenti digitali.

Infine, è scelta da molti consumatori attenti alla sicurezza digitale, perché consente di separare il budget da usare online dal conto principale, riducendo i rischi in caso di frodi.

Le migliori carte prepagate con iban a confronto

Di seguito una panoramica delle migliori carte prepagate con iban divise per le principali caratteristiche.

Confronto sintetico dei costi principali: carte prepagate con iban gratuito

Caratteristica SelfyConto (Banca Mediolanum) – Conto con carta di debito ING (Carta Prepagata – Conto Corrente Arancio) Revolut (Standard) Hype (Start) N26 (Standard) Tipo di Prodotto Conto Corrente con Carta di Debito (non prepagata pura) Conto Corrente con Carta Prepagata opzionale Conto Elettronico / Carta Prepagata Conto di Moneta Elettronica / Carta Prepagata Conto Corrente Digitale / Carta di Debito Canone Mensile Canone azzerabile (es. per giovani o con accredito stipendio/pensione) Gratuito (per i primi 12 mesi o con accredito stipendio) Gratuito Gratuito Gratuito Costo Emissione Carta Gratuito Gratuito Gratuito (spese di spedizione applicabili) Gratuito Gratuito (spese di spedizione applicabili) IBAN Italiano Sì Sì Sì (lituaniano o irlandese, con IBAN italiano per accrediti) Sì Sì (tedesco) Ricarica (Modalità) Bonifico, Versamento contanti (ATM evoluti Mediolanum) Bonifico, Giroconto, Versamento contanti (ATM abilitati) Bonifico, Carta di debito/credito, Bonifico istantaneo (a pagamento) Bonifico, Carta di credito/debito, Versamento in contanti (tabaccherie/punti vendita Mooney) Bonifico, Bonifico istantaneo (a pagamento), MoneyBeam Costo Ricarica Gratuito (bonifico) Gratuito (bonifico) Gratuito (bonifico), Costi per ricarica con carta Gratuito (bonifico), Costi per ricarica con carta/contanti Gratuito (bonifico) Prelievi ATM (Eurozona) Gratuito Gratuito Fino a 200€/mese gratuiti, poi commissione (2%) Fino a 250€/mese gratuiti (max 3 prelievi), poi 2,50€ Fino a 3 prelievi gratuiti al mese, poi 2€ Prelievi ATM (Extra Eurozona) Commissioni variabili Commissioni variabili Commissioni variabili (dopo la soglia gratuita) Commissioni variabili Commissioni variabili Pagamenti Online/POS Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Notifiche Spesa Sì (App Mediolanum) Sì (App ING) Sì (App Revolut) Sì (App Hype) Sì (App N26) Budgeting/Categorizzazione Spese Sì (Funzionalità avanzate Mediolanum) Sì (Funzionalità ING) Sì Sì Sì Sicurezza (Controllo Carta App) Blocco/sblocco, limiti, geoblocking Blocco/sblocco, limiti Blocco/sblocco, limiti, 3D Secure Blocco/sblocco, limiti, 3D Secure Blocco/sblocco, limiti, 3D Secure Vantaggi Aggiuntivi Conto completo, mutui, investimenti, consulenza Servizi bancari completi Tassi di cambio interbancari, cambio valuta, crypto Cashback, obiettivi di risparmio, prestiti Spaces (sottoconti), compatibilità con Google Pay/Apple Pay Limiti (es. Saldo Max) Dipende dal conto corrente Dipende dal conto corrente Variabili a seconda del livello di verifica 2.500€ di ricarica annua (Start) Nessun limite massimo di saldo (per standard)

Carte prepagate con iban gratuite: carta e conto Hype

HYPE 4.4 Circuito: VISA Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 500 €/giorno Limite di spesa: 50.000 € per singola operazione Commissioni prelievo: gratis fino a 250€; poi 2€ Contactless: ✓ IBAN: ✓ Plafond: 2.000 €/mese RICHIEDI LA TUA CARTA

Le carte prepagate con IBAN gratuite rappresentano una soluzione ideale per chi cerca uno strumento bancario essenziale senza costi fissi.

Riassunto dei piani HYPE in una tabella per facilitare il confronto

Caratteristica HYPE (Gratuito) HYPE Next (€2,90/mese) HYPE Premium (€9,90/mese) Canone mensile Gratis €2,90 €9,90 Carta inclusa Virtuale Fisica (Mastercard di debito) Fisica (World Elite Mastercard) Bonifici Ordinari e istantanei gratuiti Ordinari e istantanei gratuiti Ordinari e istantanei gratuiti Prelievi in Italia Fino a 250€/mese gratuiti Gratuiti e senza commissioni Gratuiti e senza commissioni Prelievi all’estero Con commissione Con commissione Gratuiti e senza commissioni Ricarica conto Illimitata Illimitata Illimitata, anche con carta gratis Cashback Fino al 10% sugli acquisti online Fino al 10% sugli acquisti online Fino al 10% sugli acquisti online Pagamenti PagoPA/CBILL Con commissione Gratuiti (fino al 31/12/2025) Gratuiti Assicurazioni No Sì (acquisti, prelievi, elettrodomestici, medica) Premium (viaggi, spese mediche all’estero, cyber risk, digitale, e tutte quelle di Next) Assistenza clienti Standard Standard Prioritaria (WhatsApp, email, telefono, chat) Bonus d’ingresso No €15 con codice HELLOHYPER (fino al 31/12/2025) €25 con codice HELLOHYPER (fino al 31/12/2025) Vantaggi aggiuntivi Comparatore Facile.it Collega conti, PagoPA/CBILL/Bollo auto gratis 2025 Paga bollette/bollettini gratis, servizi World Elite Mastercard (Lounge, Fast Track)

HYPE offre tre tipi di conti per privati, ognuno con diverse funzionalità e costi, più un conto dedicato ai minorenni e uno per le Partite IVA.

Conto HYPE gratuito

È il conto base di HYPE, a canone zero, ideale per le esigenze quotidiane.

Vantaggi principali:

Carta virtuale: per gestire pagamenti e spese direttamente dallo smartphone.

per gestire pagamenti e spese direttamente dallo smartphone. Bonifici: ordinari e istantanei gratuiti.

ordinari e istantanei gratuiti. Prelievi: gratuiti fino a 250€ al mese da qualsiasi sportello.

gratuiti fino a 250€ al mese da qualsiasi sportello. Ricarica conto: senza limiti.

senza limiti. Cashback: fino al 10% sugli acquisti online.

fino al 10% sugli acquisti online. Comparatore Facile.it in app: per risparmiare su bollette, assicurazioni, prestiti e noleggio a lungo termine.

Conto HYPE Next: 2,90 euro/mese

Questo piano offre tutti i vantaggi del conto HYPE base, con funzionalità aggiuntive e un bonus di ingresso di 15€ usando il codice HELLOHYPER (promozione valida fino al 31/12/2025).

Vantaggi aggiuntivi rispetto al piano HYPE base:

Carta di debito Mastercard fisica: per acquisti in Italia e all’estero, online e in negozio.

per acquisti in Italia e all’estero, online e in negozio. Prelievi senza commissione: in Italia da qualsiasi sportello.

in Italia da qualsiasi sportello. Pagamenti gratuiti: PagoPA, CBILL e Bollo auto gratuiti per tutto il 2025.

PagoPA, CBILL e Bollo auto gratuiti per tutto il 2025. Collega conti: puoi aggregare altri tuoi conti bancari nell’app HYPE per avere una visione completa delle tue finanze.

puoi aggregare altri tuoi conti bancari nell’app HYPE per avere una visione completa delle tue finanze. Assicurazioni incluse: Polizza acquisti e prelievi: rimborso per differenza prezzo, acquisti danneggiati o furti agli ATM. Assicurazione elettrodomestici: assistenza per riparazioni. Assicurazione medica: consulto medico telefonico.



Conto HYPE Premium: 9,90 euro/mese

Il piano più completo, include tutti i vantaggi di HYPE e HYPE Next, con assistenza prioritaria e vantaggi per i viaggiatori. Anche qui hai un bonus di ingresso di 25€ usando il codice HELLOHYPER (promozione valida fino al 31/12/2025).

Vantaggi aggiuntivi rispetto al piano HYPE Next:

Pagamenti e prelievi gratuiti nel mondo: senza commissioni, ovunque tu sia e in qualsiasi valuta.

senza commissioni, ovunque tu sia e in qualsiasi valuta. Carta World Elite Mastercard: con servizi esclusivi come assistenza, accesso a Lounge e Fast Track aeroportuali.

con servizi esclusivi come assistenza, accesso a Lounge e Fast Track aeroportuali. Assistenza prioritaria: supporto tramite WhatsApp, email, telefono e chat.

supporto tramite WhatsApp, email, telefono e chat. Assicurazioni Premium: tutte quelle del piano Next più coperture per viaggi, spese mediche all’estero, tutela legale sul cyber risk e assistenza digitale.

tutte quelle del piano Next più coperture per viaggi, spese mediche all’estero, tutela legale sul cyber risk e assistenza digitale. Pagamento bollette e bollettini: Premarcati, in bianco, MAV, RAV, PagoPA e CBILL senza costi aggiuntivi in app.

Conto HYPE <18

Chi ha meno di 18 anni, puoi aprire questa versione del conto HYPE. Al compimento dei 18 anni, il conto si trasformerà automaticamente in un conto HYPE a tutti gli effetti.

Conto HYPE Business

HYPE offre un conto dedicato alle Partite Iva con un bonus di benvenuto di 50€ e 12 mesi di canone a 0€ se si spendono 350€ con la carta nei primi 2 mesi (promozione valida fino al 30/09/2025).

Carte prepagate SelfyConto

Mediolanum Carta di Credito 4.5 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno; poi 45 € Costo Prelievo ATM: Gratis Costo Bonifici: Gratis Richiedi la tua carta

SelfyConto è un conto corrente completo che include una carta di debito con IBAN e generalmente apprezzato per l’ottima app, l’assistenza clienti e la completezza dei servizi. Le sue caratteristiche principali sono:

Canone gratuito per il primo anno e per gli under 30. Successivamente, il canone è di €3,75 al mese (€45 all’anno).

per il primo anno e per gli under 30. Successivamente, il canone è di (€45 all’anno). Costo di emissione carta: Incluso nel canone (o gratuito il primo anno/under 30).

Incluso nel canone (o gratuito il primo anno/under 30). Bonifici SEPA: Ordinari e istantanei gratuiti.

Ordinari e istantanei gratuiti. Prelievi ATM: Non specificato in dettaglio per la carta di debito, ma in genere per i conti correnti Mediolanum i prelievi presso ATM di altre banche potrebbero avere un costo.

Non specificato in dettaglio per la carta di debito, ma in genere per i conti correnti Mediolanum i prelievi presso ATM di altre banche potrebbero avere un costo. Ricarica: Non è una prepagata ricaricabile nel senso stretto, ma un conto corrente. La gestione dei fondi avviene tramite bonifici o versamenti.

Non è una prepagata ricaricabile nel senso stretto, ma un conto corrente. La gestione dei fondi avviene tramite bonifici o versamenti. Funzionalità aggiuntive: Spending control, pagamenti con wallet digitali (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay), possibilità di richiedere prestiti personali.

Tabella comparativa con le caratteristiche di SelfyConto

Caratteristica Descrizione Note Aggiuntive Canone Conto Gratuito fino a 30 anni e per il primo anno per tutti. Dopo il primo anno, il canone è di €3,75/mese per gli Over 30, azzerabile con accredito stipendio/pensione o spese di almeno €500/mese con carta. Canone Carta di Debito Gratuita per il primo anno. Successivamente €10/anno. Bonifici Ordinari e istantanei SEPA gratuiti. Prelievi ATM Gratuiti in area Euro. Buono Regalo Amazon.it €50 di Buono Regalo Amazon.it per aperture conto dal 15 luglio al 31 agosto che richiedono la Mediolanum Card e effettuano acquisti di almeno €50 entro il 30 settembre. Ricezione del buono dopo aver soddisfatto le condizioni. Carte Disponibili Mediolanum Card (Debito): Mastercard, massimale €4.500/mese (€1.000/giorno), versione digitale, PVC riciclato, assicurazione Nexi Multirischi inclusa.

Mediolanum Credit Card (Credito): Personalizzabile (colore, circuito Visa/Mastercard, foto).

Mediolanum Prepaid Card (Prepagata): Personalizzabile (nome, foto, colore), flessibile, sicura (Alert SMS, MasterCard SecureCode™), ricaricabile. Offre una gamma completa di carte per ogni esigenza. App Mediolanum Gestione completa del conto tramite app. Include mobile payments (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay), pagamenti CBILL e PagoPA, e trading online. Rendimento per i Risparmi 1,5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Per somme tra €5.000 e €200.000, aprendo SelfyConto entro il 30 settembre. Trading Online Commissioni fisse di €7 per operazione per un anno. Servizi Aggiuntivi Selfy PayTime (rateizzazione pagamenti), SelfyCare LifeProject (polizza vita), SelfyCare Travel (polizza viaggio), SelfyCare Pet (polizza animali domestici), SelfyShop (finanziamenti a tasso zero), SelfyCredit Instant (prestito personale veloce). Questi servizi ampliano le funzionalità del conto, offrendo soluzioni per diverse esigenze finanziarie e personali.

Carte prepagate con iban per privati e aziende: Revolut

Revolut Business 4.5 Circuito: Mastercard Canone: Basic 10 € Prelievo massimo: 1.000 €/mese Limite di spesa: 20.000 €/mese Commissioni prelievo ATM: 2 € Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Panoramica dei piani Revolut

Caratteristica/Piano Standard (Gratis) Plus (3,99 €/mese) Premium (9,99 €/mese) Metal (15,99 €/mese) Ultra (45 €/mese – intro) Gestione Finanze Funzioni essenziali per risparmiare, spendere e inviare denaro, notifiche di pagamento istantanee, gestione sicurezza carta via app, Google Pay/Apple Pay. Come Standard, con limiti migliori per le spese all’estero. Come Plus, con invio denaro all’estero senza limiti. Come Premium, con limiti più alti. Come Metal, con accesso a vantaggi eccezionali. Pagamenti Invia e richiedi denaro, dividi le spese con chiunque in oltre 160 paesi. Come Standard. Come Standard. Come Standard. Come Standard. Risparmio & Offerte Offerte esclusive e risparmio sugli acquisti (soggette a T&C e disponibilità). Come Standard. Come Standard, con tantissime offerte esclusive e tassi di interesse migliori. Come Premium, con abbonamenti del valore di 2700 €/anno. Come Metal, con abbonamenti a servizi di partner. Viaggi Spendi all’estero con tassi di cambio convenienti nella valuta locale. Come Standard, con assicurazioni sui tuoi acquisti. Come Plus, con pass per lounge aeroportuali a prezzo scontato. Come Premium, con assicurazione di viaggio e limiti più alti. Come Metal, con accesso illimitato alle aree lounge aeroportuali e dati mobili mensili mondiali. Sicurezza Sistemi di sicurezza solidi e partner fidati (end-to-end). Come Standard. Come Standard. Come Standard. Come Standard. Costo Mensile Gratis 3,99 € 9,99 € 15,99 € 45 € (offerta introduttiva)

Revolut ha un ampio ventaglio di proposte per carte per consumer ma anche per imprese e liberi professionisti, per cui le carte prepagate con IBAN rappresentano un’alternativa snella ai conti aziendali tradizionali.

Soluzioni come Revolut Business offrono IBAN dedicato, gestione multivaluta, carte fisiche e virtuali per i dipendenti, strumenti di contabilità integrati e API per l’automazione dei pagamenti. Revolut offre diversi piani, dal gratuito a quelli a pagamento, tutti con IBAN.

Molto apprezzata per la gestione multivaluta, l’app intuitiva e i costi bassi, soprattutto per chi viaggia spesso o effettua pagamenti in diverse valute. L’IBAN italiano è un plus importante.

Revolut Standard (Piano Gratuito):

Canone: Gratuito.

Costo di emissione carta fisica: Spese di spedizione (€5,99 circa).

Bonifici SEPA: Gratuiti (IBAN italiano).

Prelievi ATM: Gratuiti fino a €200 al mese, poi commissione del 2%.

Cambio valuta: Gratuito fino a €1.000 al mese nei giorni feriali (l’1% viene applicato nei weekend).

Funzionalità aggiuntive: Carte virtuali usa e getta, gestione multivaluta, budget, cashback su alcuni acquisti.

Revolut Plus (3,99 euro/mese): Vantaggi aggiuntivi come limiti migliori per le spese all’estero e assicurazioni sugli acquisti.

Revolut Premium (9,99 euro/mese): Ulteriori benefici come tassi di interesse migliori, invio di denaro all’estero senza limiti, assicurazione di viaggio.

Revolut Metal (15,99 euro/mese): Cashback, assicurazione di viaggio completa, accesso a lounge aeroportuali.

Revolut Ultra (45 euro/mese): Vantaggi ancora più esclusivi e coperture assicurative estese.

Revolut Business: la soluzione all-in-one

Revolut Business 4.5 Circuito: Mastercard Canone: Basic 10 € Prelievo massimo: 1.000 €/mese Limite di spesa: 20.000 €/mese Commissioni prelievo ATM: 2 € Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Le carte Revolut Business non sono “prepagate” nel senso stretto del termine (come una ricaricabile indipendente dal conto), sono carte di debito associate a un conto aziendale che ha il proprio IBAN, offrendo un controllo completo sui fondi e le spese. Revolut Business offre un conto aziendale completo progettato per ridurre i costi e supportare la crescita del business, sia a livello locale che globale. Con questo servizio, è possibile gestire pagamenti globali, conti multivaluta e ottimizzare le spese aziendali.

Caratteristiche principali del conto business di Revolut

Pagamenti globali semplificati : Si può inviare denaro in oltre 150 paesi e ricevere pagamenti con coordinate IBAN e SWIFT/BIC. Si possono accettare pagamenti online o di persona, e convertire oltre 25 valute al tasso interbancario.

: Si può inviare denaro in oltre 150 paesi e ricevere pagamenti con coordinate IBAN e SWIFT/BIC. Si possono accettare pagamenti online o di persona, e convertire oltre 25 valute al tasso interbancario. Gestione spese intelligente : Automatizzazione della gestione delle spese emettendo carte fisiche e virtuali per il team,si possono impostare controlli e approvazioni, e riconciliare facilmente le spese in-app con l’IA. Revolut BillPay permette di pagare le fatture più velocemente.

: Automatizzazione della gestione delle spese emettendo carte fisiche e virtuali per il team,si possono impostare controlli e approvazioni, e riconciliare facilmente le spese in-app con l’IA. Revolut BillPay permette di pagare le fatture più velocemente. Espansione aziendale senza stress : E’ possibile utilizzare strumenti avanzati per analizzare le statistiche aziendali, gestire il rischio di cambio con contratti forward e ordini limite/stop, e gestire più aziende o filiali da un’unica app. Si può anche accedere a oltre 60 milioni di clienti Revolut tramite Revolut Pay per aumentare le vendite.

: E’ possibile utilizzare strumenti avanzati per analizzare le statistiche aziendali, gestire il rischio di cambio con contratti forward e ordini limite/stop, e gestire più aziende o filiali da un’unica app. Si può anche accedere a oltre 60 milioni di clienti Revolut tramite Revolut Pay per aumentare le vendite. Sicurezza e supporto: Il servizio include un sistema all’avanguardia per la prevenzione delle frodi, funzionalità di sicurezza proattive e un servizio clienti italiano disponibile 24/7.

Revolut Business: diversi piani per ogni azienda

Basic : A partire da 10 €/mese, per le funzionalità essenziali.

: A partire da 10 €/mese, per le funzionalità essenziali. Grow : A partire da 30 €/mese, per una gestione spese più avanzata.

: A partire da 30 €/mese, per una gestione spese più avanzata. Scale : A partire da 90 €/mese, con limiti più elevati per l’espansione globale.

: A partire da 90 €/mese, con limiti più elevati per l’espansione globale. Enterprise: Un piano personalizzato per le esigenze specifiche delle grandi aziende.

Carte prepagate ING con Conto Arancio

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

ING offre un Conto Corrente Arancio con una carta di debito associata e una carta prepagata separata. Attenzione perché la carta prepagata di ING non ha IBAN.

Carta prepagata ING (senza IBAN)

Canone annuo: Gratuito per sempre.

Gratuito per sempre. Costo di rilascio carta fisica: €10 (virtuale gratuita).

€10 (virtuale gratuita). Costo di ricarica: €1 a operazione (tramite Conto Corrente Arancio).

€1 a operazione (tramite Conto Corrente Arancio). Prelievi ATM (Italia e estero): €2 a prelievo.

€2 a prelievo. Limite di ricarica: Max €4.500.

Max €4.500. Opinioni: Apprezzata per il canone zero e la facilità d’uso.

Conto Corrente Arancio ING (con IBAN e carta di debito)

Canone: Può essere azzerabile in base a determinati requisiti (es. accredito stipendio, utilizzo carta).

Può essere azzerabile in base a determinati requisiti (es. accredito stipendio, utilizzo carta). Prelievi ATM: Gratis con il piano Più (se si rispettano le condizioni), altrimenti con commissioni.

Gratis con il piano Più (se si rispettano le condizioni), altrimenti con commissioni. Bonifici SEPA: Gratuiti, anche istantanei.

Gratuiti, anche istantanei. Opinioni: Un conto completo con servizi bancari tradizionali e digitali, spesso apprezzato per l’efficienza. Alcune critiche sul servizio clienti telefonico e sulla piattaforma di trading.

Conto N26:

N26 4.2 Circuito: MasterCard Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 1.000 €/giorno Limite di spesa: 20.000 €/giorno Contactless: ✓ IBAN: ✓ Commissioni prelievo: Gratis per 3 prelievi; poi 2€ a prelievo RICHIEDI LA TUA CARTA

Queste le offerte dei conti N26 disponibili in Italia:

N26 Standard

Costo: 0,00 €/mese

0,00 €/mese Caratteristiche principali: Conto corrente 100% digitale e a zero spese di canone. Include una carta virtuale. Pagamenti contactless e digitali. 3 prelievi gratuiti in euro. Statistiche sulle spese. Supporto tramite chatbot in italiano e chat in-app in italiano. Tutela dei depositi, 3D Secure, autenticazione a due fattori.



N26 Smart

Costo: 4,90 €/mese

4,90 €/mese Caratteristiche principali: Aiuta a gestire meglio il denaro. Include una carta fisica e virtuale. Pagamenti contactless e digitali. 3 prelievi gratuiti in euro. Cashback (solo per conti business). Statistiche sulle spese. 10 Spaces (spazi per organizzare il denaro). Supporto tramite chatbot in italiano e chat in-app in italiano. Tutela dei depositi, 3D Secure, autenticazione a due fattori.



N26 Go

Costo: 9,90 €/mese

9,90 €/mese Caratteristiche principali: Ideale per i viaggi e la vita quotidiana. Include una carta fisica e virtuale. Pagamenti contactless e digitali. Prelievi gratuiti ovunque. Assicurazione viaggio inclusa (ritardo viaggio, ritardo bagagli, copertura bagagli, emergenze in viaggio, annullamento/interruzione viaggio, responsabilità personale). Cashback (solo per conti business). Statistiche sulle spese. 10 Spaces. Supporto tramite chatbot in italiano e chat in-app in italiano. Tutela dei depositi, 3D Secure, autenticazione a due fattori. Sconti e offerte premium.



N26 Metal

Costo: 16,90 €/mese

16,90 €/mese Caratteristiche principali: Conto premium con vantaggi esclusivi. Include una carta in acciaio (fisica) e virtuale. Pagamenti contactless e digitali. Prelievi gratuiti ovunque. Assicurazione viaggio inclusa (come N26 Go). Assicurazione esclusiva Metal: copertura smartphone e protezione sugli acquisti. Cashback (solo per conti business). Statistiche sulle spese. 10 Spaces. Spazi Condivisi. Accesso alle lounge. Spiccioli. Sconti e offerte premium. Esperienze esclusive. Supporto tramite chatbot in italiano, chat in-app in italiano e supporto telefonico. Tutela dei depositi, 3D Secure, autenticazione a due fattori.



Confronto Conti N26 in Italia

Caratteristica N26 Standard N26 Smart N26 Go N26 Metal Costo Mensile 0,00 € 4,90 € 9,90 € 16,90 € Tipo di Carta Virtuale Fisica + Virtuale Fisica + Virtuale Acciaio (Fisica) + Virtuale Prelievi Gratuiti EU 3 3 Illimitati Illimitati Prelievi Gratuiti Ovunque No No Sì Sì Cashback Solo Business Solo Business Solo Business Solo Business Statistiche Spese Sì Sì Sì Sì Spaces No 10 10 10 Spazi Condivisi No No No Sì Assicurazione Viaggio No No Sì (Ritardo, Bagagli, Emergenze, Annullamento/Interruzione, Responsabilità) Sì (Come Go) Assicurazione Esclusiva Metal No No No Copertura Smartphone, Protezione Acquisti Accesso Lounge No No No Sì Spiccioli No No No Sì Sconti e Offerte Premium No No Sì Sì Esperienze Esclusive No No No Sì Supporto Telefonico No No No Sì Supporto Chat Chatbot + In-app Chatbot + In-app Chatbot + In-app Chatbot + In-app

Costi e commissioni delle carte prepagate con iban

Le carte prepagate con iban possono prevedere costi e commissioni che dipendono dai diversi piani.

Costi di emissione e canone annuo

Le carte prepagate con IBAN presentano una varietà di costi di attivazione e mantenimento, che variano in base al provider e al piano scelto. Alcune soluzioni, come Hype Start, Tinaba Start o N26 Standard, non prevedono costi di emissione né canoni mensili, rendendole particolarmente adatte a chi cerca uno strumento bancario essenziale a costo zero.

Tuttavia, per ottenere funzionalità più avanzate molte carte propongono piani a pagamento: si va dai 2,99 euro al mese per Revolut Plus o Hype Next, fino ai 9,90 o 13,99 euro mensili per le versioni Premium o Metal di Revolut, N26 e Hype, che includono servizi aggiuntivi come assicurazioni, prelievi internazionali gratuiti e accesso a lounge aeroportuali.

In alcuni casi, come per SelfyConto Mediolanum, l’emissione ha un costo una tantum di 10 euro, azzerato per gli under 30, mentre il canone annuale può essere eliminato in presenza di determinate condizioni come l’accredito dello stipendio o un volume minimo di spesa mensile.

Commissioni su prelievi e bonifici

Anche se molte carte prepagate con IBAN dichiarano condizioni gratuite è importante prestare attenzione alle commissioni applicate su operazioni specifiche, in particolare prelievi e bonifici.

I prelievi presso sportelli ATM in area euro sono spesso gratuiti fino a un certo numero mensile dopodiché si applicano tariffe che variano da 1,50 a 2 euro per operazione. Per i prelievi in valuta estera, i costi possono includere sia una commissione fissa sia una percentuale sull’importo, a meno che non si disponga di un piano premium che li azzera.

Anche i bonifici SEPA sono generalmente gratuiti nei piani base, mentre quelli istantanei, se disponibili, possono prevedere costi aggiuntivi (ad esempio 0,50 euro per singola operazione oppure gratuiti entro certi limiti mensili nei piani avanzati).

Alcune carte, come Revolut e Wise, offrono inoltre trasferimenti internazionali in valuta con tariffe molto competitive, ma comunque legate alla soglia mensile gratuita prevista dal piano sottoscritto.

Come richiedere e attivare una carta prepagata con iban

Per richiedere una carta prepagata con IBAN il primo passo è scegliere l’emittente più adatto alle proprie esigenze, confrontando piani, costi e funzionalità.

Una volta selezionata la carta basta accedere al sito ufficiale o scaricare l’app dedicata, compilare il modulo di registrazione con i propri dati anagrafici, caricare un documento d’identità valido e, se richiesto, un selfie per la verifica dell’identità.

L’attivazione della carta avviene generalmente in poche ore, dopo la conferma dei dati da parte della banca o della fintech. Se si è scelto un piano con carta fisica questa viene inviata all’indirizzo indicato durante la registrazione e sarà attivabile direttamente dall’app, tramite codice o scansione QR.

In alternativa molte carte offrono subito una versione virtuale, pronta per essere utilizzata online o associata a wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. Alcune carte richiedono una prima ricarica per completare l’attivazione mentre per altre è sufficiente il riconoscimento anagrafico.

Una volta attivata la carta è pienamente operativa: sarà possibile ricevere bonifici, fare pagamenti, impostare limiti di spesa e monitorare ogni operazione tramite app.