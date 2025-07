Esistono carte di credito più facili da ottenere rispetto alle tradizionali carte di credito, che spesso richiedono requisiti di reddito e un’ottima affidabilità creditizia.

Ecco le principali tipologie e perché sono considerate più accessibili:

1. Carte Prepagate con IBAN o Carta Conto:

Come funzionano: Le carte conto non sono vere e proprie carte di credito, ma carte prepagate ricaricabili a cui è associato un IBAN. Questo significa che possono essere utilizzate per ricevere bonifici (anche lo stipendio o la pensione), effettuare pagamenti online e nei negozi, e prelevare contante, proprio come un conto corrente.

Perché sono facili da ottenere: Non richiedono una verifica del merito creditizio, poiché non offrono un fido. La spesa è limitata all'importo caricato sulla carta. I requisiti sono generalmente minimi: essere maggiorenni, residenti in Italia e avere un documento d'identità valido e codice fiscale.

Non richiedono una verifica del merito creditizio, poiché non offrono un fido. La spesa è limitata all’importo caricato sulla carta. I requisiti sono generalmente minimi: essere maggiorenni, residenti in Italia e avere un documento d’identità valido e codice fiscale. Esempi: Postepay Evolution (Poste Italiane), HYPE, N26, Revolut, Genius Card (UniCredit), Carta Superflash (Intesa Sanpaolo), Mediolanum Prepaid Card. Molte di queste offrono anche la possibilità di gestire la carta e le operazioni tramite app mobile.

2. Carte di debito o Bancomat

Come funzionano: Le carte di debito sono collegate direttamente al conto corrente. Ogni spesa viene addebitata immediatamente sul saldo disponibile.

Perché sono facili da ottenere: Vengono rilasciate automaticamente quando si apre un conto corrente. I requisiti sono quelli per l'apertura di un conto, che sono meno stringenti rispetto a quelli per una carta di credito. Non offrono un fido, quindi non c'è rischio di indebitamento.

3. Carte di credito a saldo con plafond basso o condizioni particolari

Alcune banche potrebbero offrire carte di credito con requisiti di reddito meno stringenti o con un plafond iniziale più basso per clienti con un profilo meno consolidato. Spesso richiedono comunque una busta paga o un reddito dimostrabile, ma potrebbero essere più flessibili rispetto a carte “Gold” o “Platinum”.

Carta revolving: sebbene consentano di rateizzare i pagamenti, l’ottenimento di una carta revolving può essere più semplice rispetto a una carta di credito tradizionale, ma è fondamentale prestare attenzione ai tassi di interesse elevati.

Le migliori carte di credito facili da ottenere nel 2025

Di seguito una panoramica delle migliori carte di credito del 2025 con caratteristiche, vantaggi, costi ed eventuali promozioni attive.

American Express Payback

American Express PAYBACK 4.0 Circuito: American Express Canone: GRATIS Prelievo massimo: 250 € (in Italia) e 500 € (all’estero) ogni 8 giorni Limite di spesa: Non impone un limite di spesa prefissato Commissioni prelievo: 3,9% (min. 1,25 € per operazione) Plafond: comunicato all’accettazione della richiesta Contactless: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La Carta di Credito PAYBACK American Express è una soluzione vantaggiosa per chi desidera accumulare punti fedeltà su ogni acquisto con la flessibilità di scegliere tra pagamento a saldo o rateale.

La carta non prevede un canone annuale a condizione che venga effettuato almeno un acquisto all’anno; in caso contrario, è previsto un canone di 10 euro.

Consente di accumulare 1 punto PAYBACK ogni 2 euro spesi, con punti doppi presso i partner del programma PAYBACK. È inclusa una carta supplementare gratuita e offre protezione antifrode, assicurazioni sugli acquisti e sui viaggi, oltre a un servizio clienti attivo 24/7.

La carta offre flessibilità nei pagamenti, permettendo di scegliere tra saldo unico o rateizzazione con TAN 14% e TAEG 17,33%. I punti accumulati possono essere convertiti in sconti o premi presso numerosi partner tra cui Carrefour, Esso e Mondadori.

Per richiederla è necessario essere maggiorenni, residenti in Italia, iscritti al programma PAYBACK, possedere un conto corrente SEPA e avere un reddito annuo lordo di almeno 11.000 euro.

Attualmente richiedendo la carta ed effettuando una prima spesa entro tre mesi dall’emissione si ricevono 3.000 punti PAYBACK extra. Inoltre, spendendo almeno 100 euro al mese nei supermercati Carrefour con la carta si possono ottenere 2.000 punti extra mensili fino al 31 dicembre 2025, per un totale di 12.000 punti.

Mediolanum Credit Card con Selfyconto

Mediolanum Credit Card 4.7 Circuito: Visa/Mastercard Canone piano base: gratis per 1 anno (poi 40 €/anno; 20 € con SelfyConto) Prelievo massimo: 500 €/giorno (fino a 3.000 €/mese) Limite di spesa / plafond: da 1.500 a 3.000 €/mese Commissioni prelievo: 4% (min. 0,52€) Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La Mediolanum Credit Card è una carta di credito disponibile sia su VISA che Mastercard. Garantisce un plafond di spesa a partire da 1.500 euro modulabile fino a 3.000 euro in base alla valutazione creditizia del cliente.

Il canone annuale è gratuito per il primo anno. Dal secondo anno il canone è di 12 € (1 € al mese) per i titolari di SelfyConto. Altrimenti è di 40 €. Mediolanum Credit Card permette la rateizzazione degli acquisti col programma Easy Shopping: è possibile suddividere in rate acquisti tra 250 € e 2.400 €, con piani personalizzabili da 3 a 24 mesi.

Altre caratteristiche lo Spending Control, che consente di impostare limiti di spesa, bloccare temporaneamente la carta e gestire le aree geografiche di utilizzo direttamente dall’app, e la possibilità di pagamenti digitali grazie alla compatibilità con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay, permettendo pagamenti tramite smartphone e smartwatch. È disponibile in tre colori e personalizzabile con una propria foto.

I costi aggiuntivi riguardano la commissione per anticipo contante, 4% dell’importo prelevato, con un minimo di 0,52 € in Europa e 5,16 € fuori dall’area SEE. Esiste anche una commissione per cambio valuta: 2% sull’importo convertito, oltre al tasso di cambio applicato da VISA o Mastercard. Per la sostituzione della carta previsto costo di 25 € in caso di richiesta di duplicato.

Per ottenere la carta occorre essere maggiorenni e residenti in Italia, avere un conto corrente presso Banca Mediolanum, preferibilmente SelfyConto, e superare una valutazione creditizia basata su reddito e storico finanziario.

Assolutamente! Analizziamo in dettaglio l’offerta SelfyConto di Banca Mediolanum, suddividendola per punti chiave per maggiore chiarezza.

Costi del Conto

Canone di tenuta conto: Gratuito per il primo anno per tutti. Per gli Under 30 (fino al compimento dei 30 anni): Il canone è sempre gratuito . Per gli Over 30 (dopo il primo anno): Il canone è di 3,75€ al mese. Tuttavia, può essere azzerato se si accredita lo stipendio/pensione o si spendono almeno 500€ al mese con le carte Mediolanum.

Carta di Debito fisica (Mediolanum Card): Gratuita per il primo anno. Successivamente, costa 10€ all’anno.

Bonifici: Zero spese per i bonifici ordinari e istantanei SEPA (€).

Prelievi ATM: Gratuiti in area Euro.

Addebito utenze (SDD): Gratuito.



Promozione buono regalo Amazon.it da 50€

Si ottiene un Buono regalo Amazon.it da 50€ seguendo questi semplici passaggi:

Aprire SelfyConto entro il 31 agosto 2025 e richiedere la Mediolanum Card. Effettuare acquisti con la Mediolanum Card per almeno 50€ entro il 30 settembre 2025. Si riceverà il Buono Regalo Amazon.it da 50€ da utilizzare come si preferisce.

Carte di pagamento disponibili

Con SelfyConto si ha accesso a diverse tipologie di carte, tutte gestibili comodamente dall’app:

Carta di Debito – Mediolanum Card: Circuito Mastercard. Massimali: 4.500€ al mese / 1.000€ al giorno. Si può usare subito in formato digitale subito, senza attendere l’arrivo fisico. Realizzata in PVC 100% riciclato. Include l’ Assicurazione Nexi Multirischi gratuita per gli acquisti.

Carta di Credito – Mediolanum Credit Card: Personalizzabile: Si può scegliere il colore, il circuito (Visa o Mastercard) e persino inserire una propria foto.

Carta Prepagata – Mediolanum Prepaid Card: Personalizzabile con il proprio nome, foto e colore. Flessibile: Utilizzabile in tutto il mondo e online. Sicura con Alert SMS e MasterCard SecureCode™. Ricaricabile tramite diversi canali.



App Mediolanum: tutta la contabilità personale a portata di mano

L’app Mediolanum è il cuore della gestione di SelfyConto, pensata per essere intuitiva e completa:

Mobile Payment: Si paga comodamente da smartphone, smartwatch o tablet tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay.

Si paga comodamente da smartphone, smartwatch o tablet tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay. Pagamenti CBILL e PagoPA: Si gestiscono i pagamenti delle bollette e verso la Pubblica Amministrazione direttamente dall’app.

Si gestiscono i pagamenti delle bollette e verso la Pubblica Amministrazione direttamente dall’app. Trading Online: Si accede al mercato finanziario.

Vantaggi aggiuntivi e servizi integrati

Oltre alle funzionalità bancarie di base, SelfyConto offre diversi servizi extra:

Conto Deposito vincolato all’1,5% annuo lordo: Se si apre SelfyConto entro il 30 settembre e si vincolano somme tra 5.000€ e 200.000€ per 6 mesi, si riceverà un tasso dell’1,5% annuo lordo.

Trading Online con Commissioni Fisse: Per un anno intero, commissioni fisse di 7€ per ogni operazione di trading .

Servizi “Selfy” (accessibili tramite App): Selfy PayTime: Si rateizza uno o più movimenti di addebito sul conto. SelfyCare LifeProject: Polizza assicurativa per tutelare specifici progetti di vita in caso di decesso. SelfyCare Travel: Polizza assicurativa per i viaggi. SelfyCare Pet: Polizza assicurativa per animali domestici (rimborso spese veterinarie e responsabilità civile). SelfyShop: Si richiedono finanziamenti a TAN 0 e TAEG 0 per prodotti a catalogo. SelfyCredit Instant: Si richiedono prestiti personali da 2.000€ a 20.000€ con TAN fisso 6,99%, TAEG massimo 7,27% e zero spese di istruttoria e imposta sostitutiva.



Come aprire SelfyConto

L’apertura è facile, veloce e completamente online, anche da smartphone avendo sottomano:

Un documento d’identità e il codice fiscale .

e il . Il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido.

Ci si identifica tramite bonifico o webcam. L’apertura è possibile anche tramite SPID per una procedura ancora più rapida.

Le carte di Crédit Agricole

Crédit Agricole 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS (promozione in corso/under 35/accredito stipendio o pensione) Costo Prelievo ATM: GRATIS, su ATM extra gruppo: 2,10 € Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

Il Conto Online Crédit Agricole è un’offerta pensata per chi desidera un conto corrente digitale con numerosi vantaggi, tra cui canone potenzialmente azzerabile, una carta di debito evoluta, un consulente dedicato e opportunità di guadagnare buoni regalo Amazon.it. L’offerta include anche un conto deposito con un tasso d’interesse competitivo per far crescere i risparmi.

I vantaggi

Canone flessibile: Il conto è gratuito per i primi 9 mesi . Dopo, il canone di 2€ al mese può essere azzerato per chi ha meno di 35 anni, accredita lo stipendio o pensione, possiede un patrimonio superiore a 5.000€, o apre un dossier titoli valorizzato.

Il conto è . Dopo, il canone di 2€ al mese può essere per chi ha meno di 35 anni, accredita lo stipendio o pensione, possiede un patrimonio superiore a 5.000€, o apre un dossier titoli valorizzato. Carta di Debito Crédit Agricole Visa : Si riceverà una carta di debito gratuita per i primi 24 mesi.

Si riceverà una carta di debito gratuita per i primi 24 mesi. Conto Deposito che garantisce il 3,00% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata per 6 mesi. Attenzione: questa offerta sul tasso scade il 31 luglio 2025 .

sulla nuova liquidità vincolata per 6 mesi. Attenzione: questa offerta sul tasso scade il . Consulente dedicato: Nonostante sia un conto online, è sempre a disposizione un consulente dedicato con cui interagire sia in filiale che a distanza.

Nonostante sia un conto online, è sempre a disposizione un con cui interagire sia in filiale che a distanza. Gestione Completa via App: per effettuare bonifici SEPA gratuiti, pagamenti, gestire domiciliazioni bancarie, e accedere a servizi aggiuntivi come la rateizzazione delle spese con Split&Go (fino a 2.000€), la richiesta di mutui, prestiti (Agos) e assicurazioni.

Promozioni speciali: fino a 500€ in Buoni regalo Amazon.it

Crédit Agricole premia con Buoni Regalo Amazon.it fino a un massimo di 500€ grazie a due iniziative:

50€ all’apertura del conto e utilizzo della carta: Se si apre il conto online entro il 31 luglio 2025 inserendo il codice “VISA”.

inserendo il codice “VISA”. Richiedendo la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettuando almeno una transazione entro 60 giorni dall’apertura.

Se si accredita lo stipendio o la pensione, oppure si effettua un bonifico di almeno 1.000€ entro 30 giorni dall’apertura. Fino a 450€ invitando gli Amici: Invitando fino a 9 amici a diventare clienti Crédit Agricole.

Si ricevono 50€ in buoni regalo per ogni amico che apre il conto con il codice promozionale, richiede e usa la carta di debito, e accredita stipendio/pensione o effettua un bonifico di almeno 1.000€. Anche l’amico riceverà 50€.

I buoni regalo verranno inviati via email entro 120 giorni dalla verifica dei requisiti.

Come aprire il conto Online Crédit Agricole

Aprire il Conto Online Crédit Agricole è semplice e veloce, e richiede solo pochi minuti:

Scegliere una filiale: si avrà un consulente a disposizione. Scegliere la carta: verrà spedita all’indirizzo indicato. Firmare il contratto: L’identificazione avviene con un videoselfie e firma digitale.

Caratteristica Dettagli Canone Conto Gratuito per i primi 9 mesi. Successivamente €2 al mese, azzerabile se: sei under 35; accrediti stipendio o pensione; hai un patrimonio superiore a €5.000; apri un dossier titoli valorizzato. Carta di Debito Crédit Agricole Visa (gratuita per 24 mesi, poi a pagamento). Permette pagamenti online e nei negozi, in Italia e all’estero. Funzionalità personalizzabili tramite App (PIN, limiti di utilizzo, abilitazione estero, notifiche, blocco carta). Conto Deposito Tasso annuo lordo del 3,00% sulla nuova liquidità per vincoli a 6 mesi. Scadenza offerta tasso: 31 luglio. Consulenza Un consulente dedicato disponibile in Filiale e a distanza. Gestione Completamente da App (Home Banking e App gratuiti). Include bonifici SEPA online gratuiti, domiciliazioni bancarie gratuite, invio estratto conto online gratuito. Promo Buoni Regalo Amazon.it Fino a €500 totali:

– €50 all’apertura conto e utilizzo carta: apri il conto entro il 31 luglio con codice “VISA”, richiedi e usa la carta di debito (almeno 1 transazione entro 60 giorni), accredita stipendio/pensione o bonifico di almeno €1.000 entro 30 giorni.

– Fino a €450 invitando amici: ricevi €50 per ogni amico invitato (max 9 amici) che apre il conto con il tuo codice, richiede e usa la carta, e accredita stipendio/pensione o bonifico di almeno €1.000. Funzionalità Extra App Split&Go: rateizzi le tue spese fino a €2.000 direttamente dall’App.

Trasferimento Conto: puoi trasferire il tuo conto da un’altra banca gestendo la richiesta dall’App.

Richieste prodotti: possibilità di richiedere mutui, prestiti (Agos), assicurazioni e gestire investimenti direttamente dall’App. Apertura Conto Completamente online in pochi minuti, tramite videoselfie e firma digitale. Nessun versamento minimo obbligatorio per l’apertura (se si sceglie l’identificazione tramite bonifico, è richiesto un bonifico di €10 da un conto intestato al richiedente). Servizi e Supporto Rete di Filiali, consulente dedicato, chat con operatore via App, FAQ. Gruppo bancario solido presente in 47 paesi.

Fineco Card Credit

Fineco 4.4 Istituto Bancario: Fineco App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 3,95€/mese (azzerabili) Costo Prelievo ATM: 0,80€; 0€ per importi >99€ Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Fineco offre una gamma completa di carte di pagamento, pensate per soddisfare diverse esigenze, dalla gestione quotidiana delle spese a soluzioni più esclusive per i viaggi e acquisti di alto valore.

Le carte Fineco a confronto

Caratteristica Fineco Card Credit Fineco Card Debit Fineco Gold World Fineco Visa Infinite Tipo di Carta Credito Debito Credito (Premium) Credito (Premium – Esclusiva Private) Canone Annuo 19,95 € 9,95 € 69,95 € (azzerabile con 15.000 € di spesa annua) Esclusiva Clienti Private Addebito Spese Mese successivo Immediato sul conto Mese successivo Mese successivo Plafond Mensile Personalizzabile – 5.000 € 15.000 € Prelievi Italia Sì Gratis sopra 99€ (circuito BANCOMAT®) Sì Sì Funzionalità Extra Gestione limiti di spesa, prenotazioni auto/hotel, addebito utenze Prelievi senza carta (ATM UniCredit), MaxiAcquisto fino a 5.000 € Polizza travel e acquisti, accesso Lounge aeroportuali, Fast Track, Mastercard Reserved Pacchetto assicurazione viaggi, protezione acquisti, accesso Lounge aeroportuali (10 ingressi gratuiti), Visa Luxury Hotel Collection, My Visa Versioni Speciali Disponibile anche in versione Virtuale – – –

La Fineco Card Credit è la carta standard disponibile sia in versione mono-funzione (Visa o Mastercard) che multifunzione (aggiungendo Bancomat/Pagobancomat). Prevede un canone annuale di 19,95 € per la versione monofunzione e di 29,95 € per quella multifunzione.

Il plafond iniziale è di 1.600 €, aumentabile fino a 4.000 € su richiesta. Le spese vengono addebitate il 10 del mese successivo con possibilità di attivare l’opzione revolving per il rimborso rateale. Per richiederla è necessaria una giacenza minima di 3.000 € sul conto Fineco.

La Carta Gold World è pensata per clienti con esigenze di spesa più elevate. Offre un plafond di 5.000 €, estendibile su richiesta, e include vantaggi come polizze viaggio, protezione acquisti e accesso a lounge aeroportuali. Il canone annuale è di 69,95 €, riducibile a 19,95 € o azzerabile se si effettuano spese annuali superiori a 15.000 € sul circuito Mastercard. I requisiti per la richiesta includono un’età minima di 26 anni, un reddito mensile superiore a 2.000 € o asset superiori a 30.000 €, e una giacenza minima di 5.000 € sul conto.

La Carta Extra è una carta revolving con rimborso esclusivamente rateale. Ha un plafond iniziale di 2.000 €, aumentabile fino a 3.000 € previa autorizzazione. La rata mensile standard è di 95 €, modificabile a 140 € o 190 €. Il canone annuale è gratuito, ma sono previste commissioni per prelievi e altre operazioni. Per richiederla è necessaria una giacenza minima di 3.000 € sul conto Fineco.

Tutte le carte Fineco supportano pagamenti contactless e sono compatibili con Apple Pay, Google Pay e Garmin Pay. Inoltre, i prelievi superiori a 99 € presso sportelli Bancomat in Italia sono gratuiti mentre per importi inferiori viene applicata una commissione di 0,80 €.

Come scegliere la carta di credito giusta

Per scegliere la carta di credito giusta è importante valutare il proprio reddito, le abitudini di spesa e l’uso previsto.

Come funziona una carta di credito

Una carta di credito è uno strumento di pagamento che consente di acquistare beni o servizi anche in assenza immediata di liquidità, grazie a una linea di credito concessa dall’istituto emittente.

Ogni spesa effettuata con la carta viene registrata e sommata a un saldo mensile, che verrà poi addebitato in un’unica soluzione il mese successivo (carta a saldo) oppure in rate mensili (carta revolving). La banca anticipa l’importo degli acquisti, che il titolare dovrà poi rimborsare secondo i termini stabiliti nel contratto.

Il circuito di pagamento può essere Visa, Mastercard o American Express, e molte carte offrono anche servizi accessori come assicurazioni, programmi cashback o raccolta punti.

La gestione della carta avviene sempre più spesso tramite app dove è possibile monitorare il plafond, visualizzare le transazioni, impostare limiti e bloccare la carta in caso di necessità.

Quali sono le carte di credito più facili da ottenere

Le carte di credito più facili da ottenere sono generalmente quelle a canone ridotto, con plafond limitato e requisiti di accesso meno stringenti. In molti casi si tratta di carte emesse da banche digitali o fintech che operano con processi di verifica semplificati.

Molto diffuse le carte offerte con garanzia di deposito (carte di credito garantite) che richiedono un versamento iniziale come garanzia dell’affidabilità creditizia, molto utili per chi ha una scarsa storia creditizia o un reddito irregolare.

Anche le carte revolving, pur più costose per via degli interessi, sono talvolta accessibili con controlli meno rigidi. Infine, alcune banche permettono di ottenere una carta a credito inizialmente molto contenuto che può essere aumentato nel tempo con un uso corretto e puntuale.Vantaggi e svantaggi delle carte di credito

Di seguito una panoramica di vantaggi e svantaggi delle carte di credito.

Quali sono le commissioni delle carte di credito

Le carte di credito possono prevedere diverse voci di costo. La prima è il canone annuo, che varia a seconda del tipo di carta e dei servizi inclusi: si va da soluzioni gratuite o low cost (10–30 €/anno) fino a carte premium con canoni superiori ai 100 €.

Le commissioni per prelievo di contante, seppur possibili, sono in genere poco convenienti: spesso viene applicata una percentuale del 3 o del 4% sull’importo prelevato, con un minimo fisso.

Anche i pagamenti in valuta estera possono comportare costi aggiuntivi, di solito tra l’1% e il 2% sull’importo convertito.

Alcune carte prevedono infine spese per l’invio dell’estratto conto cartaceo, per il superamento del plafond mensile o per l’utilizzo in modalità revolving con interessi sul saldo rateizzato.

Come evitare costi nascosti

Per evitare costi nascosti legati alle carte di credito è importante leggere attentamente le condizioni contrattuali inclusi fogli informativi e documenti di trasparenza bancaria.

Molte spese non sono evidenti al momento della sottoscrizione: ad esempio, una carta può essere gratuita solo il primo anno oppure il canone può essere azzerato solo se si raggiunge una determinata soglia di spesa.

È utile evitare prelievi di contante, monitorare il tasso di cambio applicato per operazioni all’estero e disattivare eventuali opzioni revolving se non strettamente necessarie.

Infine, attivare le notifiche tramite app aiuta a controllare in tempo reale le spese ed evitare il superamento dei limiti, che può generare commissioni extra.

Quando conviene usare una carta di credito

Usare una carta di credito conviene in particolare per le spese online, per i viaggi e per gli acquisti di importo elevato.

Le carte di credito offrono maggiore protezione in caso di frodi, possibilità di attivare assicurazioni su viaggi e acquisti e servizi come l’estensione di garanzia o l’accesso a programmi fedeltà.

Sono spesso richieste per prenotare hotel o noleggiare auto, e possono essere utili per differire il pagamento al mese successivo, mantenendo liquidità sul conto corrente.

Inoltre, alcune carte offrono cashback, punti o sconti esclusivi presso partner convenzionati, rendendole più vantaggiose di una carta di debito o prepagata, a patto di rispettare le scadenze.

Rischi e sicurezza delle carte di credito

Nonostante la comodità le carte di credito espongono anche a rischi da non sottovalutare.

Il primo è quello dell’indebitamento inconsapevole: spendere con una carta a saldo o, peggio, in modalità revolving, può generare un accumulo di spese difficili da controllare se non si monitora con attenzione il plafond.

Esiste poi il rischio di clonazione o utilizzo fraudolento, mitigato oggi da tecnologie come 3D Secure, token digitali e notifiche push, ma mai eliminabile del tutto.

È importante utilizzare solo siti affidabili per gli acquisti online, attivare l’autenticazione a due fattori e non comunicare mai i dati della carta via email o telefono. In caso di furto o smarrimento la tempestività nella richiesta di blocco è essenziale per evitare addebiti non autorizzati.

Come richiedere una carta di credito online

Richiedere una carta di credito online è un processo semplice e veloce che può essere completato direttamente dal sito ufficiale della banca o della finanziaria emittente.

Dopo aver scelto il prodotto più adatto alle proprie esigenze è sufficiente compilare il modulo di richiesta online inserendo i dati anagrafici, di contatto e fiscali. In alcuni casi viene richiesto di selezionare il tipo di carta (a saldo, revolving, o con opzione di rimborso flessibile) e di indicare il plafond desiderato.

Per completare la procedura, l’istituto effettua una valutazione del merito creditizio sulla base dei documenti forniti e dei dati raccolti tramite sistemi di scoring.

Documenti necessari per la richiesta

I documenti necessari per la richiesta online includono un documento d’identità valido (come carta d’identità o passaporto), il codice fiscale o tessera sanitaria, e una prova di reddito, che può essere rappresentata da una busta paga, il cedolino della pensione o la dichiarazione dei redditi (per autonomi o freelance).

Alcune banche richiedono anche un documento che attesti la residenza, come una bolletta o un estratto conto. Una volta inviati i documenti, la risposta sull’esito della richiesta arriva generalmente entro pochi giorni e in caso di approvazione la carta viene spedita all’indirizzo indicato, pronta per l’attivazione.