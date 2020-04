Covid-19: da Wirecard un pacchetto digitale per gli esercenti

Insieme a Futur/io, Wirecard lancia l’iniziativa “Innovation for Now“. L’obiettivo è offrire un’assistenza concreta e a lungo termine ai commercianti al dettaglio che hanno dovuto chiudere il negozio a causa del Coronavirus, sotto forma di competenze, servizi e altre offerte, tra cui soluzioni per lavorare da remoto, home office e per la digitalizzazione. Un’omonima piattaforma online mette a disposizione una gamma di soluzioni per pagamenti digitali a prezzo scontato o a titolo gratuito a favore di quegli esercenti particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria. Con il motto Helping people help themselves (aiutare ad aiutarsi), anche le altre imprese e partner come SAP sono invitate ad unirsi all’iniziativa, condividendo la propria offerta.

Il pacchetto contro il Coronavirus che supporta le imprese

Parte dell’offerta è rappresentata dalla soluzione Pay-by-Link, che consente gratuitamente agli esercenti europei di ricevere pagamenti digitali in tempo reale, anche se non dispongono di uno shop online oppure in aggiunta ad esso. Ristoranti e panifici, ad esempio, possono usarla per creare un servizio di “ordine anticipato”. Il link per il pagamento può essere inviato per posta elettronica o messaggio, ad esempio tramite WhatsApp, prima della consegna del prodotto o del servizio, assicurando così il pagamento per l’impresa ed eliminando del tutto la necessità di dover maneggiare contanti. Wirecard mette inoltre a disposizione gratuita per i primi sei mesi, Checkout Portal, con cui gli esercenti possono offrire ai clienti possibilità di pagamento comode e sicure, con un’ampia gamma di metodi e poi, per gli esercenti che interagiscono di persona con i clienti, un terminale Smart POS, per effettuare pagamenti sicuri e in modalità contactless.

Immagine fornita da Shutterstock.