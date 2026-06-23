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Euro digitale, via libera della commissione ECON: approvato il mandato del Parlamento europeo

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Il progetto di euro digitale supera un passaggio parlamentare decisivo, ma l’adozione finale resta lontana: il mandato negoziale definirà equilibrio tra moneta pubblica digitale, interessi bancari, pagamenti privati e autonomia europea

Pubblicato il 23 giu 2026
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Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

euro digitale

La Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sul pacchetto “moneta unica”, incluso il regolamento sull’istituzione dell’euro digitale.

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Roberto Garavaglia
Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor
Strategic Advisor in ambito Innovative Payments e blockchain, da trent’ anni assiste banche e imprese nell’ideazione di nuove value proposition, supportandole nella definizione della strategia digitale. Nel 2014 è fra i primi in Italia ad occuparsi di progetti blockchain nel contesto digital finance. Accanto agli impegni di consulente svolge attività di divulgazione scientifica e di docenza presso aziende e università. Dal 2008 collabora con il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, nell’ambito degli Osservatori Digital Innovation, contribuendo con la propria esperienza all’analisi delle strategie d’innovazione e digitalizzazione dell’economia. Ha scritto innumerevoli pubblicazioni scientifiche, pubblicate dal Politecnico di Milano e dalla Banca d’Italia, su temi che concernono l’innovazione e la regolamentazione dei sistemi di pagamento innovativi e blockchain. Nel 2013 avvia il portale PagamentiDigitali.it di cui è attualmente Coordinatore Scientifico. Nel 2017 contribuisce al lancio del nuovo progetto editoriale Blockchain4Innovation.it. Autore di libri, ha pubblicato per Hoepli Editore il best seller “Tutto su Blockchain” nel maggio 2018 , “Conoscere la blockchain” nel giugno 2021, “Tutto sugli NFT” nel febbraio 2022. Nell’ottobre 2022 è uscito “Todo sobre los NFT“, versione spagnola tradotta per il mercato iberico del libro sugli NFT.
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