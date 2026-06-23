La Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sul pacchetto “moneta unica”, incluso il regolamento sull’istituzione dell’euro digitale.
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Euro digitale, via libera della commissione ECON: approvato il mandato del Parlamento europeo
Il progetto di euro digitale supera un passaggio parlamentare decisivo, ma l’adozione finale resta lontana: il mandato negoziale definirà equilibrio tra moneta pubblica digitale, interessi bancari, pagamenti privati e autonomia europea
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