Mastercard accelera sui pagamenti in stablecoin: un ecosistema end-to-end per il futuro del denaro digitale

Mastercard compie un passo decisivo verso l’adozione diffusa delle criptovalute stabili, annunciando l’introduzione di nuove funzionalità globali end-to-end per l’accettazione dei pagamenti in stablecoin. L’iniziativa mira a semplificare e rendere sicuro l’utilizzo di queste valute digitali sia per i consumatori che per gli esercenti, offrendo un ecosistema integrato in cui il denaro digitale diventa accessibile come quello tradizionale.

Grazie a collaborazioni strategiche con partner come OKX e Nuvei, Mastercard offre un processo integrato a 360° in cui consumatori ed esercenti saranno in grado di utilizzare stablecoin in modo semplice e sicuro, dando vita a un ecosistema integrato e fluido.

Stablecoin: da strumento crypto a leva per l’economia reale

Il contesto normativo internazionale, sempre più definito, sta favorendo il passaggio delle stablecoin da asset puramente speculativi a veri e propri strumenti per la programmabilità e l’efficienza dei pagamenti digitali. Mastercard punta a sfruttare questo potenziale per “garantire a consumatori e aziende l’invio e la ricezione di pagamenti in stablecoin – ovunque e in qualsiasi momento”.

Un approccio a 360° per l’integrazione nei sistemi esistenti

Mastercard articola il suo intervento su più livelli, per favorire una diffusione capillare delle stablecoin. La strategia include:

Wallet, carte e accettazione : tramite accordi con realtà come MetaMask, Kraken, Gemini, Crypto.com e Binance, Mastercard consente l’uso delle stablecoin per premi, spese e trasferimenti tramite carte tradizionali, spendibili in oltre 150 milioni di punti vendita nel mondo. Inoltre, con Mastercard Move , è possibile trasferire stablecoin su conti bancari.

: tramite accordi con realtà come MetaMask, Kraken, Gemini, Crypto.com e Binance, Mastercard consente l’uso delle stablecoin per premi, spese e trasferimenti tramite carte tradizionali, spendibili in oltre 150 milioni di punti vendita nel mondo. Inoltre, con , è possibile trasferire stablecoin su conti bancari. Nuove carte e opportunità : la collaborazione con OKX porterà al lancio della OKX Card , che permetterà agli utenti di accedere ai propri fondi crypto con facilità. “Mastercard e OKX stanno inoltre esplorando nuove opportunità per consentire ai consumatori di sfruttare in modo significativo gli asset digitali e a connetterli con le proprie passioni”.

: la collaborazione con OKX porterà al lancio della , che permetterà agli utenti di accedere ai propri fondi crypto con facilità. “Mastercard e OKX stanno inoltre esplorando nuove opportunità per consentire ai consumatori di sfruttare in modo significativo gli asset digitali e a connetterli con le proprie passioni”. Supporto agli esercenti: con Nuvei e Circle, Mastercard consente ai merchant di accettare pagamenti in USDC, indipendentemente dal metodo scelto dal cliente. L’estensione a stablecoin di Paxos è in fase di implementazione.

Verifiche semplificate e trasferimenti sicuri

Uno degli ostacoli alla diffusione delle stablecoin è l’esperienza utente ancora poco trasparente. A questo scopo nasce Mastercard Crypto Credential, che consente agli utenti degli exchange di inviare e ricevere asset digitali usando semplici username. Il servizio è già adottato da piattaforme come Wirex, Bit2Me, Lirium, Notabene, Coins.ph e Mercado Bitcoin.

Settlements istantanei con il Multi-Token Network

Un ulteriore tassello è rappresentato dal Multi-Token Network (MTN), la rete che permette regolamenti in tempo reale attraverso token digitali. Il sistema è già integrato da colossi come JPMorgan Chase e Standard Chartered, e consente a player come Ondo Finance di sperimentare con asset tokenizzati e casi d’uso emergenti.

Blockchain: “Semplificare l’esperienza è essenziale”

“I benefici della blockchain e degli asset digitali nell’economia reale sono ormai chiari”, ha dichiarato Jorn Lambert, chief product officer di Mastercard. “Per sbloccarne appieno il potenziale, è essenziale semplificare l’esperienza sia per esercenti, che devono poter ricevere pagamenti in stablecoin con facilità, sia per i consumatori, che devono poterle utilizzare in modo semplice e intuitivo.”

Un futuro digitale fondato su fiducia e accessibilità

Mastercard ribadisce il proprio impegno per un’innovazione responsabile, con l’obiettivo di abilitare nuove modalità di transazione e rafforzare la fiducia in ogni processo di pagamento. Attraverso la collaborazione con il suo network globale di partner, la società mira a guidare la trasformazione del settore, rendendo le stablecoin una leva concreta per la modernizzazione del commercio digitale.