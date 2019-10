ITFinance, dal gruppo IFIN Sistemi una nuova società per la gestione dei rischi commerciali

La lunga crisi degli scorsi anni ha lasciato pesanti strascichi nel tessuto economico nazionale: anche le aziende che sono riuscite in qualche modo a sopravvivere alla tempesta, hanno dovuto fare i conti con pagamenti dilazionati nel tempo e problematiche di bilancio di varia natura. In questo contesto di difficoltà che si trascina ancora oggi, diventa fondamentale capire se i propri business partner siano interlocutori affidabili e di cui ci si possa fidare da un punto di vista della solvibilità del credito. Ma per avere questa certezza non basta affidarsi al classico intuito dell’imprenditore quanto, piuttosto, occorre padroneggiare al meglio le informazioni disponibili, grazie all’utilizzo dei moderni strumenti di analisi, a partire dalla intelligenza artificiale.

ITFinance: una nuova società per rispondere ai bisogni del mercato

Con questo obiettivo, a partire dallo scorso 15 aprile, IFIN Sistemi ha dato vita a ITFinance, una nuova società del gruppo che si occupa di offrire servizi di indagine in ambito commerciale, volti alla raccolta, all’analisi e alla stima dei dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi e professionali delle imprese, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Come racconta Giovanni Maria Martingano, amministratore unico di Ifin Sistemi, “ITFinance nasce da due scintille fondamentali: la prima è l’esperienza tecnologica di IFIN. Siamo un conservatore accreditato AgID e, quindi, siamo abituati a gestire miliardi di documenti l’anno. Dunque possediamo una fortissima expertise nella gestione ed estrazione di dati, che ci ha consentito di sviluppare un’idea di business fondata sul digitale, in un settore come quello delle informazioni commerciali, che ha conosciuto poca innovazione negli ultimi anni. Inoltre abbiamo assistito a una forte richiesta sul mercato di automazione di certi processi interni. Questi due fenomeni ci hanno convinto a creare una società che rispondesse alle richieste del mercato italiano; una domanda che è inoltre favorita dalla fatturazione elettronica, che in qualche modo ha spinto le aziende, anche le PMI, a rivedere i propri processi in un’ottica completamente digitale”.

L’intelligenza artificiale a supporto

La caratteristica di ITFinance è la scelta di entrare in questa nicchia di mercato con un approccio completamente innovativo e digitale, offrendo un servizio basato su tecnologie come intelligenza artificiale, gestione dei big data, machine learning e blockchain. Occorre infatti considerare che l’approccio classico al reperimento di informazioni commerciali prevede l’analisi dei dati di bilancio e degli altri parametri a cui tutte le aziende in possesso della licenza di investigazione commerciale (ex articolo 134 Tulps) possono accedere. La particolarità di ITFinance è di applicare a questa analisi degli algoritmi in grado di estrarre informazioni di valore a beneficio dei clienti finali. In effetti il software di ITFinance, Creditshield®, consente di emettere un credit score, capace di fornire una valutazione immediata e in tempo reale del grado di solvibilità delle controparti.

Un’offerta rivolta alle Software House

Ma il destinatario della soluzione di ITFinance non è il cliente finale: “Ci rivolgiamo a software house attive nel Crm e nella gestione documentale, intermediari della fatturazione elettronica, ecc. Basti pensare che in Italia ci sono 10.000 aziende che producono software gestionali per settori verticali molto specifici. Dunque non ci rapportiamo direttamente al cliente finale, il nostro è un servizio completamente digitale che vogliamo che sia integrato direttamente nei software di questi operatori, che in questo modo possono arricchire il loro paniere di offerta con un servizio completamente nuovo”.