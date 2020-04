Auriga investe nella cybersecurity: acquisita LDM

Auriga si rafforza nella sicurezza informatica, grazie all'acquisizione di una piattaforma proprietaria in grado di fornire le contromisure più avanzate ed efficaci per difendersi da minacce informatiche, malware e attacchi hacker [...]

Importante investimento in ambito Cybersecurity di Auriga: il gruppo italiano specializzato nelle soluzioni software per la banca omnicanale, ha annunciato l’acquisizione di Lookwise Device Manager (LDM), piattaforma modulare di cybersecurity e business unit di S21Sec, azienda europea specializzato nei servizi di sicurezza. Più nel dettaglio, l’accordo prevede l’acquisizione e l’integrazione delle competenze e della tecnologia di LDM nel business di Auriga: si tratta di una piattaforma proprietaria in grado di fornire contromisure avanzate per difendersi da minacce informatiche, malware e attacchi hacker. Auriga guarda all’integrazione di LDM con la sua suite WWS, in modo da offrire ai propri clienti la possibilità di gestire la sicurezza dei dispositivi (quali ATM, terminali POS, sistemi di controllo di infrastrutture critiche) a livello centrale proteggendo, monitorando e controllando gli asset. Grazie a questa integrazione diventerà possibile effettuare indagini e reagire in maniera proattiva ai potenziali incidenti o azioni fraudolente, con un minimo utilizzo di risorse e di tempo. Naturalmente Auriga ha acquisito anche il portafoglio clienti di LDM, mentre collaborerà con S21Sec per offrire una consulenza allargata sulla cybersecurity ai clienti finali.

“Gli attacchi crescenti all’infrastruttura bancaria self-service possono essere estremamente critici e minano la fiducia nei servizi bancari digitali. Abbiamo deciso di investire in questo settore per offrire un pacchetto ancora più completo di soluzioni, che vadano a coprire le esigenze delle banche a 360 gradi. Rendendo LDM parte integrante del nostro portafoglio di prodotti potremo sviluppare in modo significativo le più efficaci funzionalità di gestione e prevenzione dei rischi informatici per i nostri clienti, che a loro volta potranno proteggere i servizi finanziari digitali offerti su tutti i canali”, spiega Vincenzo Fiore, CEO di Auriga