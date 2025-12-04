Worldline, azienda europea attiva nei servizi di pagamento, e il partner tecnologico Paycloud.it hanno firmato un accordo con il Gruppo Agenti Zurich per l’adozione della soluzione “Worldline Paycloud Hub”, pensata per digitalizzare e ottimizzare i processi di pagamento nelle agenzie assicurative.
Worldline e Paycloud.it: accordo con il Gruppo Agenti Zurich per Paycloud Hub
Accordo sulla piattaforma che automatizza pagamenti e riconciliazioni e semplifica i processi contabili delle agenzie assicurative. L’intesa rafforza la digitalizzazione della rete agenziale Zurich, migliorando efficienza, sicurezza e integrazione dei flussi operativi
