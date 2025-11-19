Revolut e Booking.com insieme: nasce Revolut Pay per il travel

Revolut annuncia un nuovo accordo globale con Booking.com, portando “Revolut Pay” direttamente sulla piattaforma di prenotazione online. L’intesa permette ai milioni di utenti Booking.com di pagare in modo semplice, immediato e sicuro, utilizzando un metodo di pagamento pensato per essere “in un click” e supportato da un’ampia scelta di valute internazionali.

Un’unione naturale tra due ecosistemi globali

L’accordo nasce da una forte sovrapposizione di utenti: circa 9 milioni di clienti Revolut hanno già utilizzato Booking.com per i loro acquisti. Al tempo stesso, l’uso di “Revolut Pay” continua a crescere e ha raggiunto quasi 2 milioni di utenti attivi mensili, consolidando il ruolo della fintech nel settore dei viaggi.

Un’esperienza di pagamento più fluida e sicura

Grazie alla nuova integrazione, gli utenti possono prenotare soggiorni, voli e auto a noleggio pagando tramite “Revolut Pay” nella fase di check-out. Il processo li reindirizza all’app Revolut dove completano il pagamento, protetto dalla sicurezza biometrica. Il risultato è un percorso d’acquisto più rapido e con meno attriti.

RevPoints extra e premi

Pagare con “Revolut Pay” permette di accumulare ulteriori RevPoints, il programma fedeltà paneuropeo legato alla carta di debito di Revolut. I punti possono essere utilizzati per ottenere sconti, miglia aeree, soggiorni, gift card ed esperienze.

Dal 17 novembre al 3 gennaio, gli utenti beneficiano di “RevPoints x10”, accelerando l’accesso ai premi.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“La nostra strategia in Revolut è quella di incontrare i clienti dove si trovano” afferma Alex Codina, general manager acquiring di Revolut. “Considerata la passione dei nostri clienti per i viaggi e i milioni di utenti di Booking.com, questa partnership è per noi una scelta naturale. L’integrazione di Revolut Pay si traduce in un’esperienza di pagamento più rapida, sicura e gratificante per gli utenti.”

JC Rodriguez, senior director commercial fintech di Booking.com, aggiunge: “Noi di Booking.com siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere più semplice le esperienze delle persone nel mondo, e introdurre soluzioni innovative per rendere le transazioni sulla nostra piattaforma veloci, sicure e flessibili per tutti i clienti è fondamentale. Data la forte crescita di Revolut nei principali mercati europei, questa partnership si è rivelata una scelta naturale.”

Una collaborazione destinata ad ampliarsi

Per abilitare questa integrazione, Booking.com ha adottato anche le soluzioni Revolut Business per le sue operazioni quotidiane. Una scelta che rafforza ulteriormente la fiducia tra le due realtà e pone le basi per future espansioni della partnership.