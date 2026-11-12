Un POS senza canone elimina strutturalmente i costi fissi d’abbonamento mensili o annuali, applicando un modello pay-as-you-go basato esclusivamente su commissioni percentuali calcolate sulle singole transazioni. Questa configurazione rappresenta una soluzione ad elevata efficienza finanziaria per microimprese, liberi professionisti e attività con volumi di incasso discontinui o stagionali, garantendo l’assenza di vincoli contrattuali a lungo termine.

Oltre alla riduzione delle uscite fisse, l’adozione dei terminali di nuova generazione senza canone offre garanzie operative di primo livello:

Accredito diretto e rapido dei fondi: le somme incassate vengono liquidate sul conto aziendale entro 24 ore lavorative o, in specifici ecosistemi fintech, con accredito istantaneo.

le somme incassate vengono liquidate sul conto aziendale entro 24 ore lavorative o, in specifici ecosistemi fintech, con accredito istantaneo. Trasparenza tariffaria e flessibilità: zero costi in caso di inattività, operatività plug-and-play tramite SIM 4G integrata o Wi-Fi e piena compatibilità con circuiti internazionali e wallet digitali (Apple Pay, Google Pay).

Quadro normativo e incentivi fiscali

In Italia, l’accettazione dei pagamenti elettronici è obbligatoria per qualsiasi importo. Per le attività commerciali iscritte al regime dei corrispettivi, il quadro normativo richiede la piena conformità per il collegamento telematico tra POS e Registratore di Cassa (RT).

Sul piano della convenienza economica, le microimprese e i professionisti con ricavi o compensi annui inferiori a 400.000 euro possono beneficiare del credito d’imposta al 30% sulle commissioni addebitate, un incentivo fiscale che riduce ulteriormente l’impatto dei costi di incasso sulle singole transazioni.

Come funzionano i POS senza canone

Il POS senza canone risponde a precise esigenze di efficienza operativa, eliminando i vincoli di un’infrastruttura di incasso tradizionale:

incentivi di benvenuto e tutela dell’hardware: il costo effettivo d’ingresso sul mercato è spesso attenuato da iniziative promozionali degli acquirer , quali il rimborso del costo d’acquisto del terminale sotto forma di credito sulle commissioni, oltre alla gratuità del traffico dati e alla sostituzione in garanzia dell’hardware per 12 o 24 mesi.

il costo effettivo d’ingresso sul mercato è spesso attenuato da iniziative promozionali degli , quali il rimborso del costo d’acquisto del terminale sotto forma di credito sulle commissioni, oltre alla gratuità del traffico dati e alla sostituzione in garanzia dell’hardware per 12 o 24 mesi. Infrastruttura Plug-and-Play e connettività multi-rete: i terminali non richiedono interventi tecnici o linee telefoniche fisse dedicate. L’operatività è immediata tramite moduli Wi-Fi o SIM dati multi-operatore incluse, consentendo l’incasso in mobilità sia all’interno del punto vendita che c/o il cliente.

i terminali non richiedono interventi tecnici o linee telefoniche fisse dedicate. L’operatività è immediata tramite moduli Wi-Fi o SIM dati multi-operatore incluse, consentendo l’incasso in mobilità sia all’interno del punto vendita che c/o il cliente. Omnicanalità dei pagamenti accettati: oltre ai tradizionali circuiti di debito e credito (PagoBancomat, Visa, Mastercard, American Express, China UnionPay), i dispositivi supportano nativamente la tecnologia Contactless e i mobile wallet tokenizzati (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay), garantendo standard di sicurezza avanzati (PCI-DSS).

I migliori POS senza canone per il 2027

Questi POS sono particolarmente indicati per chi cerca soluzioni economiche e facili da gestire, rispettando al contempo le normative italiane per l’accettazione di pagamenti elettronici.

MyPOS senza canone: la soluzione omnicanale con conto aziendale e accredito istantaneo

myPOS Flex 4.5 💶 Prezzo terminale: 55€ + IVA 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: No 🔋 Batteria: oltre 550 transazioni con una singola carica ☎️ Sim Card: 4G integrata e gratuita 🖨️ Stampante integrata: no 📟 Touch screen: sì, touchscreen da 4″ 💳 Tecnologia pagamento: Chip & PIN, contactless/NFC e wallet digitali (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

myPOS rappresenta un ecosistema di pagamento completo che si distingue per l’accredito immediato (in tempo reale) dei fondi su un conto aziendale gratuito fornito con IBAN e carta di debito Mastercard Business. È la scelta ideale per le attività che cercano totale autonomia, gestione snella dell’incasso e zero vincoli contrattuali.

myPOS permette di scegliere il modello di costo più adatto ai propri volumi d’incasso:

Piano Standard (Pay-As-You-Go – €0/mese): nessun costo fisso mensile. Si paga esclusivamente quando si incassa. Carte di debito/credito personali (domestiche e SEE): da 1,20% a transazione. Carte Business (domestiche e SEE): 2,20% (1,20% + 1,00%). Circuito American Express: 2,45% (1,20% + 1,25%). Altre carte e extra-SEE: 2,85% (1,20% + 1,65%).

nessun costo fisso mensile. Si paga esclusivamente quando si incassa. Piano Plus: €17,90/mese – prova gratuita 7 giorni: piano flessibile e senza vincoli che abbassa le commissioni percentuali sul transato (a partire da 0,95% su carte personali SEE e 1,95% su carte business SEE).

piano flessibile e senza vincoli che abbassa le commissioni percentuali sul transato (a partire da su carte personali SEE e su carte business SEE). Soluzioni Enterprise / noleggio: per fatturati con carta superiori a 10.000 €/mese o per volumi elevati, myPOS offre tariffe personalizzate su misura o formule di noleggio flessibili.

per fatturati con carta superiori a 10.000 €/mese o per volumi elevati, myPOS offre tariffe personalizzate su misura o formule di noleggio flessibili. Incassi online e pagamenti a distanza: per l’e-commerce o il pagamento tramite link (e-mail, WhatsApp, MO/TO), la commissione parte dall’1,30% per carte personali SEE (2,50% Amex, 2,90% extra-SEE/commerciali).

Guida alla scelta dei terminali myPOS: quale modello fa per te

Scegliere il modello giusto di POS dipende da dove si incassa (in cassa o in mobilità), dalla necessità di resistenza agli urti e dall’esigenza dello scontrino cartaceo.

myPOS Go 2, il tascabile essenziale: è il dispositivo d’ingresso, estremamente leggero ed economico (€39 IVA escl.). Funziona in totale autonomia con SIM 4G gratuita e Wi-Fi, senza richiedere l’uso dello smartphone. Emette esclusivamente ricevute digitali (SMS, e-mail o QR Code). Ideale per idraulici, taxi, venditori ambulanti e professionisti in mobilità. myPOS Flex, lo Smart POS compatto, elegante e ultra-resistente: è un terminale smart di nuova concezione che unisce la maneggevolezza di un dispositivo tascabile a funzionalità avanzate. Progettato con una scocca robusta a prova di caduta, offre connettività 4G/Wi-Fi con switch automatico, autonomia per oltre 550 transazioni con una sola ricarica, gestione smart delle mance e invio di ricevute digitali tramite QR Code. Può essere acquistato singolarmente (€55 in promo, anziché €69 IVA escl.) oppure con la sua base di ricarica magnetica da banco (€65 in promo, anziché €79 IVA escl.). È la scelta ideale per bar, ristoranti (pagamenti al tavolo o al banco), saloni beauty, boutique e trasporti. myPOS Go Combo, flessibilità modulare con stampante termica: unisce il lettore tascabile Go 2 ad una docking station con stampante termica e batteria maggiorata (€99 IVA escl.). Permette di stampare lo scontrino cartaceo al banco e di sganciare il POS all’occorrenza per incassare in mobilità. Adatto per piccoli negozi e attività commerciali con punto cassa fisso. myPOS Ultra, lo Smart POS top di gamma con registratore di cassa: Smart POS con ampio schermo touchscreen, connettività 4G/Wi-Fi e stampante integrata ad alta velocità (€179 IVA escl.). Supporta l’app Cash Register (da 8 €/mese) per la gestione del catalogo prodotti, inventario e chiusura giornaliera “Z”. Perfetto per ristoranti strutturati, retail e attività con gestione cassa complessa.

Modello Prezzo d’acquisto (IVA escl.) Connettività Stampante cartacea A chi conviene myPOS Go 2 € 39 SIM 4G gratuita + Wi-Fi No (solo ricevuta digitale/QR Code) Professionisti in mobilità, taxi, idraulici. myPOS Flex € 55 (solo POS) /

€ 65 (con base) SIM 4G gratuita + Wi-Fi No (ricevuta digitale/QR Code, orientato a resistenza e autonomia) Bar, ristoranti, beauty, boutique, taxi. myPOS Go Combo € 99 SIM 4G gratuita + Wi-Fi Sì (su docking station ricaricabile) Negozi, boutique e attività con banco cassa. myPOS Ultra € 179 SIM 4G gratuita + Wi-Fi Sì (integrata nel terminale) Ristoranti, negozi e retail con gestione cassa avanzata.

Conto di regolamento aziendale con IBAN gratuito.

gratuito. Carta di debito Mastercard Business gratuita per l’accesso immediato alla liquidità.

gratuita per l’accesso immediato alla liquidità. Connettività dati 4G illimitata e gratuita in tutta Europa (nessun costo di SIM o traffico dati).

in tutta Europa (nessun costo di SIM o traffico dati). Compatibilità Bancomat: circuito PagoBancomat nativamente disponibile su myPOS Go 2 (in arrivo il supporto per myPOS Flex e myPOS Ultra).

circuito PagoBancomat nativamente disponibile su myPOS Go 2 (in arrivo il supporto per myPOS Flex e myPOS Ultra). Piena conformità normativa: soluzione 100% integrabile e compliant per l’invio telematico dei dati corrispettivi.

Nexi POS a canone zero: come funziona l’offerta senza costi fissi

Nexi SmartPOS 4.5 💶 Prezzo terminale: Gratis 💰 Canone: 29€ al mese 💸 Costi di attivazione / installazione: 79€ 📲 App obbligatoria: ✖ 🔋 Batteria: 6.000 mAh ☎️ Sim Card: ✔ 🖨️ Stampante integrata: ✔ 📟 Touch screen: ✔ 🔌 Tipo di ricarica: USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 99 x 123 x 273 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Nexi adotta un modello commerciale sdoppiato: da un lato propone terminali tradizionali o integrati a canone mensile (a fronte di commissioni più basse allo 0,99%), dall’altro offre una linea specifica a canone zero (pay-as-you-go) basata esclusivamente sull’acquisto una tantum del terminale (o dell’app) e su una commissione percentuale fissa.

Nexi: POS linea a canone zero e invio corrispettivi

Nexi rappresenta il principale operatore dei pagamenti digitali in Italia e propone per la sua gamma a Canone ZERO un modello pay-as-you-go privo di abbonamenti fisso-mensili. L’esercente paga esclusivamente l’acquisto del dispositivo (o dell’abilitazione) e una commissione unica all’1,89% su PagoBANCOMAT e sui principali circuiti di debito/credito europei.

Canone mensile: 0 €/mese per sempre sui dispositivi idonei.

per sempre sui dispositivi idonei. Commissione unica: 1,89% su carte di debito e credito dei circuiti Bancomat, Visa, Mastercard, VPay e Maestro.

su carte di debito e credito dei circuiti Bancomat, Visa, Mastercard, VPay e Maestro. Costo attivazione / hardware: Nexi SoftPOS (POS su smartphone): 19 € IVA inclusa. Mobile POS (da abbinare a smartphone): 29 € IVA inclusa. SmartPOS Mini (autonomo 4G/Wi-Fi): 169 € IVA inclusa

Accredito fondi: diretto entro 1 giorno lavorativo su qualsiasi conto corrente bancario italiano (senza obbligo di aprire un nuovo conto).

diretto entro su (senza obbligo di aprire un nuovo conto). Incentivi e Cashback: 100 € di Cashback addebitati direttamente in estratto conto al raggiungimento di 50.000 € di transato nei primi 12 mesi.

Guida ai terminali della gamma Nexi a canone zero

Nexi SoftPOS (19 € IVA incl.): sfrutta la tecnologia Tap to Pay per trasformare lo smartphone personale dell’esercente in un terminale POS senza alcun hardware aggiuntivo. Permette di inviare ricevute digitali via SMS, e-mail o WhatsApp. È la soluzione più economica per liberi professionisti, artigiani e attività con incassi saltuari. Nexi Mobile POS (29 € IVA incl.): lettore di carte compatto e leggero che si collega via Bluetooth allo smartphone tramite app. Supporta la gestione multi-utente (associabile a più telefoni dei dipendenti). Adatto per servizi a domicilio, consulenti e professionisti in mobilità. SmartPOS Mini (169 € IVA incl.): smart POS portatile 100% autonomo con schermo touchscreen, Wi-Fi e SIM 4G integrata con traffico dati illimitato e gratuito. Include l’App Cassa Fiscale che invia direttamente i corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate senza bisogno di un registratore telematico tradizionale. Ideale per bar, piccoli negozi e ambulanti che cercano un dispositivo professionale completo.

Modello Prezzo Hardware (IVA incl.) Connettività Stampante cartacea Corrispettivi telematici A chi conviene SoftPOS 19 € Rete smartphone No (digitale via SMS/WhatsApp) No Professionisti, autonomi, zero ingombro. Mobile POS 29 € Bluetooth No (digitale) No Attività in mobilità, multi-operatori. SmartPOS Mini 169 € (in promo a 149 €) SIM 4G illimitata + Wi-Fi No (ricevuta e firma digitale) Sì (App Cassa Fiscale integrata) Negozi, bar, ambulanti, incasso fisso e portatile.

Servizio Pay-by-Link: inserito nell’app Nexi Business per incassare a distanza via e-mail, SMS o social (costo di 0,30 € a transazione eseguita).

inserito nell’app Nexi Business per incassare a distanza via e-mail, SMS o social (costo di 0,30 € a transazione eseguita). Programma Protection Plus: assistenza per l’ottenimento della certificazione PCI-DSS e protezione dalle sanzioni dei circuiti.

assistenza per l’ottenimento della certificazione PCI-DSS e protezione dalle sanzioni dei circuiti. Conformità normativa 2025/2026: dispositivi già predisposti e conforme per il collegamento telematico obbligatorio tra POS e registratore di cassa.

Axerve Easy POS: trasparenza all’1% senza cambio di conto corrente

Axerve Easy POS a commissioni 4.7 💶 Prezzo terminale: 99 € + IVA 💸 Costi di attivazione: Bollo 16€ 📲 App obbligatoria: Si 🔋 Batteria: 2.300 mAh ☎️ Sim Card: Si 🖨️ Stampante integrata: Si 📟 Touch screen: Si 🔌 Tipo di ricarica: Micro USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 176 x 78 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Axerve Easy POS a commissioni è una delle soluzioni senza canone più apprezzate sul mercato italiano, grazie a un modello di prezzo estremamente lineare: una commissione fissa dell’1% su tutte le transazioni e nessun vincolo d’apertura di un nuovo conto corrente, potendo accreditare gli incassi su qualsiasi conto aziendale o personale (per ditte individuali e professionisti) già in uso.

Piani tariffari e commissioni

Canone mensile: € 0 (nessun costo fisso o d’abbonamento).

(nessun costo fisso o d’abbonamento). Commissione unica: 1% su tutte le transazioni effettuate con carte di credito, debito e wallet digitali (Visa, VPay, Mastercard, Maestro, PagoBancomat, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay).

su tutte le transazioni effettuate con carte di credito, debito e wallet digitali (Visa, VPay, Mastercard, Maestro, PagoBancomat, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay). Costo terminale hardware: 99 € + IVA una tantum (acquisto definitivo del dispositivo).

una tantum (acquisto definitivo del dispositivo). Costo di attivazione: €16 (imposta di bollo una tantum).

(imposta di bollo una tantum). Accredito fondi: Diretto tramite bonifico su qualsiasi conto corrente/carta-conto con IBAN entro il giorno lavorativo successivo all’incasso.

Guida al terminale e all’operatività: perché conviene

A differenza di altre soluzioni che richiedono lettori da abbinare allo smartphone, Axerve fornisce un unico Smart POS Android autonomo con caratteristiche ad alte prestazioni:

Infrastruttura portatile completa: il terminale è compatto e leggero (390 grammi) e include una stampante termica integrata per emettere subito lo scontrino cartaceo in doppia copia (esercente/cliente).

il terminale è compatto e leggero (390 grammi) e include una per emettere subito lo scontrino cartaceo in doppia copia (esercente/cliente). Connettività 4G e Wi-Fi inclusa: viene fornito con una SIM multi-operatore integrata con traffico dati illimitato e gratuito , che si aggancia automaticamente alla rete mobile con la migliore copertura della zona. In cassa può collegarsi anche alla rete Wi-Fi del punto vendita.

viene fornito con una , che si aggancia automaticamente alla rete mobile con la migliore copertura della zona. In cassa può collegarsi anche alla rete Wi-Fi del punto vendita. Gestione tramite Dashboard myStore: l’esercente ha a disposizione un portale aziendale per monitorare gli incassi in tempo reale, scaricare fatture, analizzare le vendite e gestire i dati di cassa.

l’esercente ha a disposizione un portale aziendale per monitorare gli incassi in tempo reale, scaricare fatture, analizzare le vendite e gestire i dati di cassa. A chi conviene: è la scelta ideale per negozianti, ristoratori, bar, artigiani e professionisti con un transato annuo contenuto o medio che desiderano un terminale solido con scontrino cartaceo, senza la complicazione di dover aprire un conto bancario dedicato.

Caratteristiche tecniche e servizi inclusi

Voci Dettaglio offerta Axerve Easy Prezzo POS 99 € + IVA Imposta di bollo €16 una tantum Connettività SIM 4G multi-operatore (traffico dati gratuito incluso) + Wi-Fi Stampante integrata Sì (carta termica per scontrino fisico) Conto di appoggio Qualsiasi IBAN bancario italiano (senza obbligo di nuovo conto) Credito d’imposta 30% Sì, conforme per la misura fiscale sulle commissioni Assistenza tecnica Inclusa 7 giorni su 7 Vincoli contrattuali Nessuno (libertà di recesso senza penali)

Qonto POS senza canone: commissioni allo 0,8% e riconciliazione automatica

Pocket 4.0 💶 Prezzo terminale: 99€ + IVA 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: No 🔋 Batteria: autonomia per un’intera giornata, ricaricabile tramite USB-C ☎️ Sim Card: eSIM preinstallata e attiva, con connettività 3G/4G + Wi-Fi 🖨️ Stampante integrata: no 📟 Touch screen: sì 💳 Tecnologia pagamento: carte contactless e fisiche, Chip & PIN; supporto Apple Pay e Google Pay (Visa e Mastercard come carte accettate). Acquista il tuo POS

Le nuove proposte firmate Qonto sono pensate per la mobilità di professionisti e artigiani: POS Pocket e POS Pro con stampante integrata per negozi, bar e ristoranti. Con questa doppia release, la fintech punta a ridurre l’impatto dei costi fiduciari ed operativi sulle PMI, introducendo una struttura tariffaria totalmente priva di canoni di noleggio hardware: l’esercente acquista il dispositivo, ne diventa proprietario e sostiene unicamente la commissione sulle transazioni effettive.

Il modello di prezzo proposto dai POS di Qonto, fissa la tariffa per i pagamenti B2C effettuati con carte europee allo 0,8% per transazione, tra le quote più competitive sul mercato italiano, mentre per i pagamenti B2B e con carte extra-UE la commissione si attesta al 2,6%. Azzerato il costo fisso mensile sul terminale (0 € di canone), la gestione della liquidità beneficia inoltre della riconciliazione automatica con il conto aziendale Qonto e dell’accredito dei fondi entro il giorno lavorativo successivo.

Commissione B2C (carte europee): 0,8% per transazione, posizionandosi tra le tariffe più basse attualmente disponibili sul mercato italiano.

per transazione, posizionandosi tra le tariffe più basse attualmente disponibili sul mercato italiano. Commissione B2B ed extra-UE: 2,6% per transazione.

per transazione. Canone di noleggio hardware: 0 € (nessun costo fisso mensile o annuale sul dispositivo).

(nessun costo fisso mensile o annuale sul dispositivo). Accredito dei fondi: i corrispettivi incassati vengono trasferiti direttamente sul conto aziendale Qonto entro il giorno lavorativo successivo.

Caratteristiche tecniche dei POS Qonto: Pocket e Pro

Per adattarsi a differenti contesti operativi e volumi di vendita, l’offerta include due diversi modelli hardware: POS Qonto Pocket e POS Qonto Pro:

Caratteristica POS Pocket POS Pro Destinazione d’uso Attività in mobilità Postazioni fisse Prezzo promozionale 99 € + IVA 199 € + IVA Peso 170 g 495 g Connettività eSIM 3G/4G integrata + Wi-Fi eSIM 3G/4G integrata + Wi-Fi Stampante No (scontrino digitale via SMS/Email) Sì (integrata per ricevute cartacee) Target professionale Professionisti, taxi, artigiani, ambulanti Negozi al dettaglio, ristoranti, bar, hotel

Qonto POS Pocket

Con un peso ridotto di 170 grammi e un profilo compatto, il modello Qonto POS Pocket è progettato specificamente per le attività in mobilità, per i servizi a domicilio e per chi necessita di operare senza ingombri.

Connettività globale: l’eSIM preinstallata consente la connessione automatica su rete 3G/4G oltre alla connettività Wi-Fi, garantendo la copertura in qualsiasi ambiente di lavoro.

l’eSIM preinstallata consente la connessione automatica su rete 3G/4G oltre alla connettività Wi-Fi, garantendo la copertura in qualsiasi ambiente di lavoro. Modalità di pagamento: supporto completo per tecnologia Contactless, chip e PIN.

supporto completo per tecnologia Contactless, chip e PIN. Autonomia: batteria dimensionata per coprire un’intera giornata lavorativa senza necessità di ricarica.

Qonto POS Pro

Pensato per ambienti ad alto volume di vendite e postazioni fisse (come punti vendita al dettaglio, ristoranti o strutture ricettive), il Qonto POS Pro offre una struttura robusta da 495 grammi.

Stampante integrata: permette l’emissione immediata di ricevute cartacee per i clienti.

permette l’emissione immediata di ricevute cartacee per i clienti. Display ad alta visibilità: schermo più ampio per facilitare l’inserimento dell’importo e la gestione della transazione.

schermo più ampio per facilitare l’inserimento dell’importo e la gestione della transazione. Funzionalità avanzate: interfaccia dedicata alla reportistica locale e alla ristampa rapida delle ricevute.

L’integrazione nell’ecosistema finanziario e contabile

Il valore aggiunto dei POS Qonto risiede nella sua perfetta integrazione con il conto business Qonto.

Riconciliazione automatica: ogni pagamento accettato tramite il POS viene abbinato in automatico alla relativa vendita, eliminando le attività manuali di spunta a fine giornata. Monitoraggio in tempo reale: le entrate da POS confluiscono nella dashboard aziendale, consentendo un controllo centralizzato di spese, fatture e liquidità disponibile in un’unica schermata. Piena conformità normativa: a partire dal 1° gennaio 2026, gli esercenti sono tenuti a collegare e registrare i propri strumenti di pagamento elettronico all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate. I POS Qonto sono strutturati per consentire un completamento agevole dell’iter di registrazione e associazione sul portale dell’amministrazione finanziaria.

POS wamo: due terminali e 0% di commissioni sugli incassi

POS Lite 4.0 💶 Prezzo terminale: 0 € con i piani a pagamento; 89 € con il piano Freemium, secondo le informazioni tariffarie disponibili 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: sì, per l’attivazione e l’associazione del terminale 🔋 Batteria: lunga durata, pensata per i pagamenti in mobilità ☎️ Sim Card: inclusa, connessione tramite rete cellulare, Wi-Fi o Bluetooth 🖨️ Stampante integrata: no 📟 Touch screen: sì 💳 Tecnologia pagamento: Chip & PIN, contactless/NFC e wallet digitali come Apple Pay e Google Pay Acquista il tuo POS

L’accettazione dei pagamenti con carta non rappresenta più un servizio indipendente dalle dinamiche di tesoreria, ma un tassello sempre più saldato alla gestione della liquidità aziendale. In questa direzione si muove l’offerta di wamo che propone i propri terminali d’incasso in combinazione con uno dei conti business.

L’esercente o il professionista accede all’hardware direttamente dalla dashboard aziendale wamo, integrando in un unico flusso gli incassi fisici, l’accredito dei fondi e la gestione della contabilità multivaluta.

I modelli hardware wamo: POS Pro e POS Lite

Una volta aperto il conto business, l’esercente può ordinare direttamente dall’area riservata uno dei due terminali Android a disposizione, entrambi a zero spese di attivazione:

wamo POS Pro (negozi fisici e piccole imprese): terminale completo dotato di sistema di stampa termica integrato per l’emissione immediata degli scontrini cartacei. Gestito da un processore Quad-core Android 10, garantisce massima velocità di calcolo e connettività stabile per le vendite al banco o in mobilità.

terminale completo dotato di sistema di stampa termica integrato per l’emissione immediata degli scontrini cartacei. Gestito da un processore Quad-core Android 10, garantisce massima velocità di calcolo e connettività stabile per le vendite al banco o in mobilità. wamo POS Lite (professionisti in mobilità e consegne): dispositivo compatto e leggero, progettato per chi incassa in trasferta o presso il cliente. Garantisce un’elevata autonomia della batteria ed elabora i pagamenti da carte di credito, debito e portafogli digitali (Apple Pay e Google Pay) in pochi secondi.

wamo: commissioni transazionali e promozione a tasso zero (0%)

Il modello economico si basa sull’azzeramento dei costi fissi hardware, applicando commissioni chiare sul transato ed esenzioni promozionali legate al piano del conto sottoscritto:

Promozione volumi a 0% di commissioni attiva fino al 31/12/2026: entro le soglie previste dal piano, wamo applica lo 0% di commissioni alle transazioni POS idonee effettuate con carte consumer emesse nell’Unione Europea. Le soglie mensili arrivano fino a 7.000 €/mese con Smart e 10.000 €/mese con Pro per ditte individuali e freelance, e fino a 5.000 €/mese con Start, 15.000 €/mese con Grow e 20.000 €/mese con Scale per aziende e società.

entro le soglie previste dal piano, wamo applica lo alle transazioni POS idonee effettuate con carte consumer emesse nell’Unione Europea. Le soglie mensili arrivano fino a per ditte individuali e freelance, e fino a per aziende e società. Sono escluse dalla promozione le carte Business, Corporate, Amex e le altre tipologie non ammesse dai termini dell’offerta.

I conti business di supporto: la condizione unica per ordinare i POS wamo

Per poter richiedere e attivare uno dei terminali wamo, POS Pro o POS Lite, l’attività deve prima sottoscrivere un conto business wamo, scegliendo tra i profili dedicati a seconda della forma giuridica:

Piani per freelance e ditte Individuale: wamo Freemium (€ 0/mese): conto d’ingresso a canone zero con commissioni transattive standard a consumo. wamo Smart (€ 10/mese mensile | €8/mese annuale): include bonifici gratuiti e sblocca la soglia POS esente da commissioni. wamo Pro (€ 29/mese mensile | €19/mese annuale): il profilo avanzato per volumi elevati, con carte virtuali estese e plafond POS promozionale top.

Piani per aziende e società (SRL, SPA): wamo Freemium (€0/mese): profilo base a canone zero con operatività a consumo. wamo Start (€20/mese mensile | €16/mese annuale): profilo d’ingresso per micro-imprese. wamo Grow (€59/mese mensile | €49/mese annuale): pensato per PMI con dipendenti e gestione note spese. wamo Scale (€109/mese mensile | €89/mese annuale): soluzione corporate ad alta operatività transattiva.



Con i piani annuali, wamo prevede un cashback sulle transazioni idonee fino all’1% per aziende e società e fino allo 0,50% per ditte individuali, freelance e liberi professionisti, secondo il piano sottoscritto e le relative condizioni.

Accredito dei fondi e sincronizzazione contabile

Il collegamento nativo tra il POS e il conto aziendale sblocca una gestione contabile automatizzata:

Accrediti veloci: l’incasso effettuato tramite terminale viene convertito in liquidità disponibile sul conto il giorno lavorativo successivo. Ripartizione su sotto-conti: dalla dashboard è possibile impostare regole automatiche per canalizzare l’incasso del POS su specifici sotto-conti (divisi per punto vendita, categoria di prodotto o, dove previsto, valuta tra quelle detenibili sul conto). Integrazione gestionale: le transazioni si riconciliano in automatico con applicativi contabili come Xero, eliminando l’inserimento manuale della prima nota.

SumUp: la soluzione modulare con commissioni flessibili e opzione zero canone

SumUp 4.9 💸 Costi transazione: In base al piano ☎️ Dispositivi compatibili: Android, iOS 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica, Google Pay, Apple Pay Pagamenti accettati: Scopri SumUp

SumUp è un ecosistema di pagamento ampiamente diffuso tra microimprese e professionisti che fa della flessibilità e dell’assenza di costi fissi d’ingresso il suo punto di forza. L’esercente può iniziare a incassare senza sostenere alcun canone mensile e passare successivamente a piani a commissione ridotta al crescere dei volumi di vendita.

Guida ai terminali SumUp: promozioni ufficiali e prezzi scontati

I terminali SumUp sono acquistabili senza canone mensile, usufruendo della spedizione gratuita (3-5 giorni), della garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati e della nuova funzione gratuita Cassa Fiscale Online per la trasmissione dei corrispettivi. Per ordini superiori a 90 €, è possibile dilazionare il pagamento fino a 12 rate.

Ecco i modelli hardware con le promozioni attive sul listino ufficiale:

Tap to Pay 0 €: nessun costo hardware. Permette di accettare pagamenti contactless direttamente da smartphone (Android/iOS) tramite l’app SumUp Business. Solo Lite (ex modello base Bluetooth): terminali compatti che si collegano via Bluetooth allo smartphone tramite l’app gratuita. Solo Lite (solo dispositivo): 17 € + IVA (20,74 € IVA incl.) anziché 34 € ( 50% di sconto ).

(20,74 € IVA incl.) anziché 34 € ( ). Solo Lite + Base di ricarica: 25 € + IVA (30,50 € IVA incl.) anziché 44 € (43% di sconto). POS Solo (il terminale touchscreen autonomo): POS avanzato e autonomo con Wi-Fi, SIM 4G gratuita con dati illimitati e schermo Corning® Gorilla® Glass. Solo (solo dispositivo): 49 € + IVA (59,78 € IVA incl.) anziché 79 € ( 37% di sconto ).

(59,78 € IVA incl.) anziché 79 € ( ). Solo + Stampante da Banco (con ricarica e stampa scontrini): 75 € + IVA (91,50 € IVA incl.) anziché 109 € (31% di sconto). SumUp Terminal (All-in-one da cassa): POS portatile professionale con funzionalità di cassa integrate, monitoraggio vendite e stampante scontrini. Prezzo scontato: 109 € + IVA (132,98 € IVA incl.) anziché 169 € (35% di sconto).

Modello Prezzo Scontato (IVA escl.) Prezzo Finale (IVA incl.) % Sconto Connettività Stampante Tap to Pay 0 € 0 € — Smartphone No (digitale) Solo Lite 17 € 20,74 € -50% Bluetooth No (digitale) Solo Lite + Base 25 € 30,50 € -43% Bluetooth No (digitale) POS Solo 49 € 59,78 € -37% SIM 4G illimitata + Wi-Fi No (digitale) Solo + Stampante 75 € 91,50 € -31% SIM 4G illimitata + Wi-Fi Sì (da banco) Terminal 109 € 132,98 € -35% SIM 4G illimitata + Wi-Fi Sì (integrata)

Come scegliere il POS più adatto alle attività commerciali

La scelta del terminale POS non deve essere considerata un semplice adempimento normativo, ma una decisione di efficienza finanziaria ed operativa. Per individuare la soluzione più conveniente è necessario valutare la struttura dei costi in relazione al profilo del proprio business.

Criteri di selezione per liberi professionisti e autonomi

Per un professionista (avvocato, medico, consulente, artigiano, idraulico), la variabile principale è la frequenza e la discontinuità degli incassi. I fattori chiave da analizzare prima dell’acquisto sono tre:

Volume d’incasso e modello di costo (Fisso vs Pay-as-you-go): Incassi saltuari o volumi bassi (< 2.000 €/mese): la scelta finanziariamente più efficiente è un POS senza canone mensile (come la tariffa base di SumUp, myPOS o Axerve Easy). In assenza di transazioni il costo fisso è pari a zero, evitando uscite nei periodi di inattività o ferie.

la scelta finanziariamente più efficiente è un (come la tariffa base di SumUp, myPOS o Axerve Easy). In assenza di transazioni il costo fisso è pari a zero, evitando uscite nei periodi di inattività o ferie. Incassi ricorrenti o volumi medio-alti (> 2.500 €/mese): diventa conveniente valutare piani con abbonamento mensile ridotto o tariffe personalizzate che abbassano la commissione percentuale sul transato (es. SumUp Pagamenti Plus con commissione allo 0,95%), riducendo l’impatto complessivo sui margini. Tipologia di clienti e metodi di pagamento accettati: È fondamentale verificare che il terminale accetti nativamente sia i circuiti tradizionali (PagoBancomat, Visa, Mastercard) sia le transazioni tramite mobile wallet tokenizzati (Apple Pay, Google Pay). Se si lavora con una clientela internazionale o business, occorre accertarsi del supporto a circuiti come American Express o China UnionPay, verificando preventivamente le relative commissioni applicate. Infrastruttura tecnica e mobilità: Chi svolge la propria attività c/o il cliente o in mobilità deve orientarsi su POS autonomi dotati di SIM dati 4G multi-operatore gratuita, che garantiscono la connessione ovunque senza dipendere dallo smartphone personale o dal Wi-Fi del cliente. Per chi non ha l’obbligo di rilasciare ricevuta cartacea, i lettori con invio dello scontrino digitale via SMS, e-mail o QR Code consentono di azzerare anche i costi della carta termica.

Criteri di selezione per le attività retail e i punti vendita fissi

A differenza dei professionisti in mobilità, per un’attività commerciale retail (negozi, bar, ristoranti, strutture ricettive) la scelta del POS si concentra sulla velocità di cassa, sulla gestione dell’inventario e sull’integrazione con i sistemi gestionali.

Velocità di elaborazione e stabilità di rete: Nei punti vendita a elevato flusso di cassa, le transazioni devono avvenire in pochi secondi. È indispensabile adottare terminali da banco con doppio modulo di connettività (Wi-Fi e SIM 4G di backup) e stampante termica ad alta velocità integrata.

Nei punti vendita a elevato flusso di cassa, le transazioni devono avvenire in pochi secondi. È indispensabile adottare terminali da banco con doppio modulo di connettività (Wi-Fi e SIM 4G di backup) e stampante termica ad alta velocità integrata. Integrazione con Registratore Telematico, Cassa Fiscale e Gestionali: La normativa italiana richiede la piena conformità per il collegamento telematico tra POS e Registratore di Cassa (RT) per la trasmissione dei corrispettivi. Le moderne soluzioni Smart POS (come myPOS Ultra con app Cash Register o i sistemi SumUp Cassa Plus / Cassa Fiscale Online ) permettono di gestire catalogo prodotti, chiusura giornaliera “Z” e invio fiscale direttamente dal dispositivo o via cloud, riducendo i costi d’infrastruttura.

La normativa italiana richiede la piena conformità per il per la trasmissione dei corrispettivi. Le moderne soluzioni Smart POS (come con app o i sistemi ) permettono di gestire catalogo prodotti, chiusura giornaliera “Z” e invio fiscale direttamente dal dispositivo o via cloud, riducendo i costi d’infrastruttura. Funzionalità omnicanale e fidelizzazione: Per le strutture retail strutturate è prioritario scegliere soluzioni che supportino la sincronizzazione del magazzino con l’e-commerce, la gestione dei programmi fedeltà, la fatturazione elettronica integrata e l’accettazione di pagamenti a distanza via link (Pay by Link) per prenotazioni o vendite da remoto.

Analisi dei costi e delle commissioni: la guida all’impatto finanziario

Per calcolare il costo effettivo di un POS senza canone ed evitare sorprese in bilancio, è necessario scomporre la struttura tariffaria in tre voci di spesa principali:

Costi iniziali (una tantum): Acquisto o attivazione del terminale: varia da 0 € (soluzioni Tap to Pay via smartphone) fino a 179 € + IVA per gli Smart POS di fascia alta. Vanno considerati gli eventuali costi di attivazione o l’imposta di bollo (es. 16 € per Axerve Easy).

varia da 0 € (soluzioni via smartphone) fino a 179 € + IVA per gli Smart POS di fascia alta. Vanno considerati gli eventuali costi di attivazione o l’imposta di bollo (es. 16 € per Axerve Easy). Incentivi all’acquisto: molti fornitori applicano sconti dal 30% al 50% sul prezzo di listino dell’hardware o formule di dilazione in 12 rate mensili per ordini superiori a 90 €. Costi periodici e variabili: Canone fisso: pari a 0 €/mese nei piani pay-as-you-go puri. Piani opzionali a piccolo canone mensile (es. SumUp Pagamenti Plus a 19 €/mese o myPOS Plus a 17,90 €/mese) sono convenienza-driven: azzerano il fisso in cambio di commissioni percentuali più basse.

pari a nei piani puri. Piani opzionali a piccolo canone mensile (es. a 19 €/mese o a 17,90 €/mese) sono convenienza-driven: azzerano il fisso in cambio di commissioni percentuali più basse. Commissioni sulle transazioni: possono essere a tariffa fissa unica (es. 1% di Axerve Easy) o differenziate per circuito/tipologia di carta (carte di debito domestiche vs carte di credito business, Amex ed extra-SEE, solitamente soggette a percentuali superiori).

possono essere a (es. 1% di Axerve Easy) o (carte di debito domestiche vs carte di credito business, Amex ed extra-SEE, solitamente soggette a percentuali superiori). Soglie e micropagamenti: esistono promozioni specifiche per i micropagamenti, come l’azzeramento delle commissioni sugli incassi in presenza inferiori a 10 € (piano SumUp Pagamenti Plus) o commissioni 0% sui pagamenti con carte proprietarie della rete fintech. Incentivi fiscali (credito d’Imposta al 30%): tutte le commissioni addebitate per l’accettazione di pagamenti elettronici tracciabili beneficiano del credito d’imposta del 30% riservato a imprese e lavoratori autonomi con ricavi/compensi annui inferiori a 400.000 euro. L’agevolazione riduce direttamente l’impatto fiscale netto sostenuto dall’attività.

Caratteristiche accessorie, sicurezza e supporto tecnico

Prima di sottoscrivere un’offerta, è opportuno verificare alcuni requisiti operativi essenziali per garantire la continuità aziendale:

Connettività e traffico dati incluso: verificare che la SIM 4G fornita in dotazione sia multi-operatore e che il traffico dati sia completamente gratuito e illimitato , senza costi di chiamata o canoni SIM nascosti.

verificare che la SIM 4G fornita in dotazione sia multi-operatore e che il traffico dati sia , senza costi di chiamata o canoni SIM nascosti. Sicurezza e conformità PCI-DSS: i terminali devono essere certificati secondo i più recenti standard di sicurezza internazionali per la protezione dei dati finanziari e la crittografia delle transazioni contactless e chip&PIN.

i terminali devono essere certificati secondo i più recenti standard di sicurezza internazionali per la protezione dei dati finanziari e la crittografia delle transazioni contactless e chip&PIN. Assistenza e continuità di servizio: valutare la presenza di un supporto tecnico raggiungibile 7 giorni su 7 e la garanzia hardware con sostituzione rapida del terminale in caso di malfunzionamenti o guasti accidentali.

Sintesi comparativa dei principali POS senza canone

Per completare la panoramica dei migliori POS senza canone sul mercato italiano: