Per mesi il collegamento tra POS e registratore telematico è rimasto in una zona grigia: molto citato, poco capito, spesso raccontato come un’integrazione tecnica complessa. La fase di incertezza si è ridotta con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, che ha definito le modalità operative, e con la guida ufficiale pubblicata nel 2026 insieme alle FAQ di chiarimento. Il quadro, oggi, è più leggibile: l’obbligo esiste per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, ma il collegamento richiesto non è fisico. È un’associazione logica tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, da registrare nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

La base normativa è la Legge di Bilancio 2025, la legge 30 dicembre 2024 n. 207, che ha introdotto la piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico. L’attuazione pratica è arrivata con il provvedimento prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate. Da quel momento il tema si è spostato dal piano interpretativo a quello operativo: non più discutere se l’obbligo ci sia, ma come assolverlo correttamente e con quali effetti sull’organizzazione del punto vendita.

POS-RT, cosa cambia davvero per negozi e incassi: che cosa prevede la norma

Il punto centrale è questo: l’esercente deve associare il POS, fisico o virtuale, al registratore telematico o allo strumento che memorizza e trasmette i corrispettivi. La guida dell’Agenzia chiarisce che si tratta di una comunicazione “una tantum”, salvo modifiche successive, effettuata attraverso una funzione web nell’area riservata del portale. Lo stesso documento precisa che il collegamento fisico resta possibile, ma è rimesso alla scelta dell’esercente e alle caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati. Non è dunque il requisito imposto dalla norma.

Questo passaggio è importante perché smonta uno dei malintesi che hanno pesato di più nei mesi scorsi: l’idea che fosse necessario cambiare registratore di cassa o intervenire sull’hardware. Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 19 febbraio 2026 hanno chiarito che non è necessario adeguare o sostituire il registratore telematico per effettuare il collegamento, proprio perché l’adempimento avviene esclusivamente attraverso la procedura web del Fisco.

Il chiarimento ha effetti concreti soprattutto per le piccole attività commerciali, che avevano letto la novità come un costo immediato di sostituzione tecnologica. In realtà il nodo non è comprare nuovi dispositivi, ma verificare che i propri strumenti siano censiti correttamente, che i dati dei POS siano presenti nei sistemi dell’Agenzia o inseriti manualmente quando mancano, e che l’associazione tra incasso elettronico e certificazione fiscale sia coerente lungo tutta la filiera amministrativa. La guida spiega anche che, in presenza di più contratti con acquirer diversi sullo stesso POS, occorre registrare più collegamenti distinti.

Le scadenze e la vera fase operativa

L’Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio web il 5 marzo 2026. In quel momento è cominciata la fase operativa vera e propria. Per gli strumenti di pagamento attivi già a gennaio 2026, la prima comunicazione doveva essere effettuata entro il 20 aprile 2026. L’Agenzia ha poi ricordato la scadenza con un comunicato del 17 aprile 2026. La stessa guida operativa fornisce un criterio temporale anche per i POS attivati successivamente: un POS attivato nel mese di marzo 2026, per esempio, rispetta l’obbligo se la registrazione del collegamento viene effettuata tra il 6 e il 31 maggio 2026.

Questi dettagli mostrano che il collegamento POS-RT non è stato costruito come un adempimento istantaneo, ma come un processo amministrativo scandito da finestre temporali. Per le imprese significa una cosa precisa: non basta avere il POS e non basta emettere correttamente il documento commerciale. Occorre governare il rapporto tra strumenti, contratti con gli acquirer, punti vendita, indirizzi delle unità locali e flussi di incasso.

Le FAQ dell’Agenzia hanno chiarito, per esempio, che anche i POS usati presso il domicilio del cliente devono essere collegati all’unico registratore telematico della sede aziendale, indicando l’indirizzo dell’unità locale dove esso è collocato.

Fine dell’incertezza, inizio del lavoro nei punti vendita

L’effetto più immediato della guida ufficiale non è tecnico, ma organizzativo. Per mesi molte imprese hanno atteso indicazioni definitive prima di intervenire. Oggi il margine per rinviare si è ridotto. La guida dedicata e le FAQ hanno chiarito che il collegamento riguarda sia i POS fisici sia quelli virtuali, e che l’obbligo vale anche quando lo stesso strumento di pagamento incassa operazioni certificate in parte con documento commerciale e in parte con fattura: l’esclusione opera soltanto se tutti i corrispettivi sono documentati esclusivamente da fattura.

Per un retailer questo significa rivedere tre aree insieme. La prima è la riconciliazione: gli incassi POS devono risultare coerenti con i corrispettivi trasmessi. La seconda è la gestione operativa della cassa: diventa più rilevante sapere quale POS è associato a quale registratore telematico e in quale sede. La terza è il controllo amministrativo: l’impresa deve poter dimostrare che la mappa dei dispositivi e dei rapporti contrattuali con gli acquirer sia aggiornata.

La norma nasce per rafforzare tracciabilità e coerenza dei dati. Per gli esercenti, però, il punto decisivo è ridurre disallineamenti, errori manuali e tempi di verifica interna.

Perché il tema pesa in un mercato che usa sempre più i pagamenti digitali

Il contesto di mercato spiega perché il fisco stia spingendo su questa integrazione. Secondo la ricerca dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2025 i pagamenti digitali in Italia hanno raggiunto 518 miliardi di euro, in crescita del 7% sul 2024. Il 45% dei consumi è stato regolato con strumenti elettronici, contro il 38% del contante. Nei punti vendita fisici, i pagamenti incassati con carta hanno toccato 406 miliardi di euro; il parco POS è salito a 3,6 milioni di terminali, con gli smart POS al 19% del totale e i software POS arrivati a 165 mila unità.

In un mercato con questi volumi, la separazione tra accettazione del pagamento e gestione fiscale del corrispettivo diventa sempre meno sostenibile. Il problema non riguarda soltanto il controllo tributario. Riguarda anche l’efficienza del negozio, la capacità di chiudere la giornata di cassa senza scostamenti, l’allineamento tra chi incassa, chi contabilizza e chi controlla.

Il collegamento POS-RT accelera proprio questa convergenza: pagamenti e fiscalità non restano più due binari paralleli, ma entrano nella stessa architettura informativa.

Imprese, software house e provider: chi dovrà muoversi adesso

L’obbligo chiama in causa più soggetti. L’esercente resta il primo responsabile dell’adempimento, ma da solo spesso non basta. Servono un confronto con il provider POS, con il gestionale di cassa, con chi segue il registratore telematico e, nei casi più strutturati, con l’amministrazione centrale o il consulente fiscale. La guida dell’Agenzia prevede anche l’inserimento manuale dei dati identificativi del POS quando non risultano già presenti nella procedura web: un dettaglio che conferma come la qualità del censimento iniziale sia un passaggio chiave.

Per le catene retail e per chi gestisce più punti vendita il lavoro può essere più articolato. Ogni spostamento di un POS da una sede all’altra richiede la chiusura del vecchio collegamento e la registrazione di quello nuovo. Le FAQ dell’Agenzia lo indicano in modo esplicito. Il risultato è che la governance dei terminali di pagamento entra stabilmente nel perimetro della compliance, insieme alla manutenzione dei registratori telematici e ai flussi dei corrispettivi.

La posizione del mercato e il ruolo delle fintech

“In questo contesto, la disponibilità di indicazioni ufficiali rappresenta un cambio di passo per tutto il settore, perché permette agli operatori di muoversi con maggiore chiarezza e consapevolezza” commenta Antonio di Berardino, general manager Italia di Dojo. “L’obiettivo non è solo essere conformi alla normativa, ma supportare gli esercenti nella gestione quotidiana dell’operatività, semplificando processi che oggi risultano spesso frammentati.”

Il punto sollevato dal mercato è concreto: la compliance, da sola, non risolve i problemi del negozio. Li risolve solo se si traduce in processi più lineari. In questa prospettiva i provider fintech provano a spostare il posizionamento: non più soltanto strumenti per accettare carte, ma piattaforme che promettono riconciliazione, gestione centralizzata degli incassi e assistenza operativa.

Dojo, sul mercato italiano, presenta il proprio servizio di supporto come un presidio dedicato, con team in italiano attivo dal lunedì alla domenica; la società sottolinea anche la presenza di consulenti dedicati e la possibilità di integrare il POS con il registratore di cassa.

Guida pratica: che cosa deve fare oggi un esercente

Il primo passaggio è verificare la propria situazione reale. Significa controllare quanti POS sono attivi, con quali acquirer, in quali sedi e per quali flussi di vendita vengono utilizzati.

Il secondo è effettuare l’associazione nel portale dell’Agenzia delle Entrate, senza confondere l’obbligo normativo con un intervento hardware che, salvo scelta volontaria, non è richiesto.

Il terzo è allineare i processi interni: chiusura di cassa, quadratura degli incassi, procedure amministrative e gestione delle eccezioni.

Il quarto è coinvolgere i partner tecnologici, perché eventuali errori di configurazione o di censimento si riflettono poi sulla gestione quotidiana.

Il quinto, per chi ha volumi rilevanti, è usare l’adempimento come occasione per automatizzare la riconciliazione.

Conclusioni

Il collegamento POS-RT, insomma, non coincide con un semplice obbligo di legge. Segna il passaggio da una logica di sola accettazione del pagamento a una logica di gestione completa dell’incasso. Per molte imprese il beneficio non sarà visibile il primo giorno, perché l’adeguamento richiede tempo, pulizia dei dati e coordinamento tra funzioni diverse. Ma la direzione scelta dal legislatore e dall’Agenzia è netta: integrare pagamenti digitali e infrastrutture fiscali.

Chi userà questa fase per mettere ordine nei processi interni avrà meno attriti in cassa, più controllo sugli incassi e meno margini di errore amministrativo. Chi la tratterà come una formalità rischia di scoprire troppo tardi che il vero problema non era il POS, ma l’organizzazione che gli stava intorno.

Articolo realizzato in collaborazione con Dojo