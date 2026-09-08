Intesa, società di Havant Group attiva nei servizi fiduciari e nella trasformazione digitale, ha ottenuto il 9 luglio 2026 l’accreditamento nella federazione IT-Wallet come Verificatore di Attestati Elettronici. Secondo quanto comunicato dall’azienda il 7 settembre, è il primo operatore privato a figurare con questo ruolo nell’ecosistema italiano, accanto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, alle amministrazioni pubbliche e agli enti titolari delle fonti autentiche.