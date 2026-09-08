Ultimi articoli Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

scenari

IT-Wallet: Intesa è il primo provider verificatore

Indirizzo copiato

Intesa, società di Havant Group, ha ottenuto il 9 luglio 2026 l’accreditamento nella federazione IT-Wallet come Verificatore di Attestati Elettronici. L’azienda si presenta come il primo operatore privato con questo ruolo e punta a offrire alle imprese infrastruttura e servizi per prepararsi all’adozione del wallet europeo

Pubblicato il 8 set 2026
Intesa
Aggiungi tra i preferiti su Google

Intesa, società di Havant Group attiva nei servizi fiduciari e nella trasformazione digitale, ha ottenuto il 9 luglio 2026 l’accreditamento nella federazione IT-Wallet come Verificatore di Attestati Elettronici. Secondo quanto comunicato dall’azienda il 7 settembre, è il primo operatore privato a figurare con questo ruolo nell’ecosistema italiano, accanto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, alle amministrazioni pubbliche e agli enti titolari delle fonti autentiche.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini
Esperienza giornalistica trentennale. Gestisce il sito Pagamenti digitali di Digital360.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati