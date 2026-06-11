Younited, leader europeo nel credito istantaneo, annuncia il lancio in Italia di Younited Pay, una soluzione di pagamento rateale progettata per rispondere alle nuove esigenze di consumatori e merchant. Dopo il successo ottenuto in Francia, dove la piattaforma è già adottata da importanti realtà come Vorwerk, Verisure e Smeg, l’azienda punta ora a consolidare la propria presenza nel mercato italiano con un’offerta che combina semplicità, flessibilità e innovazione tecnologica.