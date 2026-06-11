Younited, leader europeo nel credito istantaneo, annuncia il lancio in Italia di Younited Pay, una soluzione di pagamento rateale progettata per rispondere alle nuove esigenze di consumatori e merchant. Dopo il successo ottenuto in Francia, dove la piattaforma è già adottata da importanti realtà come Vorwerk, Verisure e Smeg, l’azienda punta ora a consolidare la propria presenza nel mercato italiano con un’offerta che combina semplicità, flessibilità e innovazione tecnologica.
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Younited Pay arriva in Italia e rilancia il pagamento rateale
Younited porta in Italia la soluzione di pagamento rateale destinata a negozi fisici ed e-commerce. La piattaforma consente di finanziare acquisti fino a 60.000 euro con piani fino a 96 mesi, offrendo maggiore flessibilità ai consumatori e nuove opportunità di crescita per i merchant attraverso conversioni più elevate e carrelli di maggior valore
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