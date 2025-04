Tourism Payment Insight: analisi dei comportamenti di spesa dei turisti

BID Company, una realtà nel campo dei dati e dell’intelligenza artificiale, e Mastercard annunciano congiuntamente il lancio di Tourism Payment Insight, una soluzione all’avanguardia destinata a rivoluzionare l’analisi dei comportamenti di spesa dei turisti. Questa piattaforma rappresenta un punto di svolta per il settore, offrendo un’interpretazione dettagliata e immediata dei flussi economici legati ai visitatori, grazie alla sinergia tra la profonda esperienza di BID Company nell’analisi dei dati e la vasta copertura dei KPI transazionali di Mastercard.

Analisi avanzata per decidere con precisione

Tourism Payment Insight si distingue come strumento ideale per gli operatori turistici, le istituzioni finanziarie e i brand del retail che desiderano comprendere con maggiore precisione i comportamenti di spesa dei turisti. La piattaforma raccoglie, elabora e trasforma i dati di pagamento in insight strategici, rendendo disponibili dashboard intuitive che offrono informazioni cruciali per ottimizzare decisioni strategiche.

Le principali informazioni fornite includono:

Provenienza dei turisti: per analizzare le aree di provenienza dei visitatori e studiare i flussi turistici a livello globale.

per analizzare le aree di provenienza dei visitatori e studiare i flussi turistici a livello globale. Ticket medio: per comprendere la spesa media per transazione, individuando segmenti di consumatori di alto valore.

per comprendere la spesa media per transazione, individuando segmenti di consumatori di alto valore. Finalità di spesa: per esplorare le categorie merceologiche più popolari tra i turisti, facilitando una gestione mirata delle offerte.

per esplorare le categorie merceologiche più popolari tra i turisti, facilitando una gestione mirata delle offerte. Comparazioni territoriali: per mettere a confronto le differenze di comportamento di spesa tra diverse località.

Un modulo facile e immediato da utilizzare

Uno degli aspetti distintivi di Tourism Payment Insight è la sua accessibilità. Non sono necessarie configurazioni complesse, e la piattaforma è operativa immediatamente. Gli utenti possono selezionare rapidamente il territorio di interesse e visualizzare tutti gli insight in pochi secondi. Grazie a dashboard interattive e intuitive, è possibile navigare tra KPI generali e dettagli specifici, personalizzando le analisi in base alle proprie esigenze.

La collaborazione tra BID Company e Mastercard

Antonio Autorino, general manager di BID Company, ha dichiarato: “Conoscere il comportamento di spesa dei turisti è oggi più che mai un asset strategico per il settore pubblico e privato. Con Tourism Payment Insight, insieme a Mastercard, mettiamo a disposizione uno strumento avanzato che fornisce insight utili per ottimizzare investimenti, strategie di marketing e piani di sviluppo turistico.”

Da parte sua, un portavoce di Mastercard ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “La capacità di Mastercard di raccogliere e interpretare KPI di pagamento a livello globale si sposa perfettamente con l’esperienza di BID Company nella data analytics. Tourism Payment Insight è la dimostrazione di come la tecnologia e i dati possano trasformare il modo in cui enti pubblici e privati comprendono e ottimizzano l’esperienza turistica.”

Un’alleanza strategica per molteplici settori

Tourism Payment Insight è pensato per soddisfare le esigenze di vari attori del settore turistico e commerciale:

Enti pubblici e destinazioni turistiche : per pianificare strategie di sviluppo turistiche basate su dati concreti.

: per pianificare strategie di sviluppo turistiche basate su dati concreti. Operatori turistici : per personalizzare le offerte e migliorare l’attrattività delle proprie destinazioni.

: per personalizzare le offerte e migliorare l’attrattività delle proprie destinazioni. Brand del retail e dell’ospitalità : per massimizzare il ritorno sugli investimenti e sviluppare campagne mirate.

: per massimizzare il ritorno sugli investimenti e sviluppare campagne mirate. Istituzioni finanziarie: per analizzare le dinamiche economiche del turismo e innovare le proprie strategie di business.

Il futuro del turismo analitico

Il lancio di Tourism Payment Insight segna un passo decisivo verso un turismo sempre più analitico, strategico e orientato ai dati. La piattaforma riduce l’incertezza nelle decisioni, ottimizzando ogni aspetto della customer experience e permettendo una gestione più efficiente delle risorse.

La collaborazione tra BID Company e Mastercard è un chiaro esempio di come la tecnologia, i dati e l’intelligenza artificiale possano trasformare il modo in cui il settore turistico analizza e comprende i comportamenti di spesa dei viaggiatori, portando nuove opportunità di sviluppo per tutti gli attori coinvolti.