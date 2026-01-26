Tinaba con Banca Profilo compie un passo storico nell’innovazione dei pagamenti: è la prima fintech e banca europea a consentire pagamenti digitali in euro nella Cina continentale. Il risultato arriva grazie all’estensione della partnership strategica con Alipay+, la global wallet gateway solution di Ant International.
innovative payments
Tinaba e Banca Profilo portano i pagamenti europei cashless in Cina
Dall’App si paga via QR code presso oltre 80 milioni di esercenti, senza contanti né conti locali. Un primato europeo che rafforza l’offerta per i viaggiatori e accelera l’integrazione globale dei wallet digitali, sicurezza GDPR e cambio trasparente competitivo
