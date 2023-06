Dal checkoutless alla biometria, come cambiano le abitudini di pagamento dei consumatori nel mondo. I risultati di un’indagine realizzata in 40 Paesi commentati dal Country Manager Italia di Worldpay From FIS, Phil Brown [...]

I pagamenti, lo sentiamo ripetere spesso ormai, sono un aspetto sempre più cruciale dell’esperienza d’acquisto. Fino a poco tempo fa rappresentavano la tappa finale di un journey, la chiusura di un percorso strutturato e ben definito. Oggi, invece, la relazione tra brand e consumatore è scandita da una moltitudine di micro-momenti di interazione ibrida, che combinano componenti online e offline, ed è essenziale garantire al cliente la massima libertà di scelta su quale strumento utilizzare nell’ambito di una User Experience dei servizi di pagamento che diventa quasi liquida, trasparente, rispetto al processo d’acquisto.

I risultati del The Global Payments Report 2023

Ma quali sono i trend tecnologici, o tech trend, che si candidano a rivoluzionare le abitudini degli utenti?

Per capire meglio cosa chiedono i consumatori che acquistano online e nei punti vendita, in occasione del Netcomm Forum abbiamo visitato lo stand di Worldpay From FIS e fatto due chiacchiere con il Country Manager italiano dell’azienda, Phil Brown.

Questo acquirer globale gestisce oltre 300 metodi di pagamento diversi e ogni anno pubblica “The Global Payments Report” (l’edizione 2023 è scaricabile qui), che analizza in dettaglio l’evoluzione dello scenario dei pagamenti, fisici e digitali, in una quarantina di nazioni. Quale miglior interlocutore, dunque, può aiutarci a capire in che direzione va la domanda dei servizi di pagamento?

Tech trend pagamenti 2023

In questo video, Brown ci spiega meglio qual è l’evoluzione in atto rispetto all’utilizzo dei principali strumenti di pagamento e quali sono le tendenze tecnologiche da monitorare quest’anno. Buona visione!

The Global Payments Report 2023: i tech trend da monitorare

Guarda questo video su YouTube

Biometria

Iniziano a diffondersi anche in Italia le prime carte di credito che integrano questa tecnologia, che permette di sostituire la digitazione del PIN con l’impronta digitale.

Checkoutless

Il processo d’acquisto viene completamente ribaltato. L’autenticazione del cliente avviene all’ingresso del negozio (attraverso smartphone, altri sistemi di pagamento oppure scansione palmare) e il pagamento è realmente trasparente e fluido: il consumatore prende quel che vuole acquistare ed esce, senza fermarsi alla cassa.

Contante

Dopo l’impennata post pandemica, si assesta il trend di riduzione dell’uso del contante, che passa dal 27% del 2021 al 17% nel 2022.

Buy Now Pay Later

Anche la crescita del mercato di questo strumento di dilazione dei pagamenti sembra consolidarsi, avviandosi verso una fase di maturità. Si è passati da un +36% del 2021 a +16% dello scorso anno.

Account-to-Account

Il bonifico bancario da conto corrente a conto corrente diventa istantaneo e permette anche ai consumatori che non dispongono di carta di credito di pagare i propri acquisti online con una transazione garantita e che mette al riparo il merchant dalle truffe.

Articolo realizzato in collaborazione con Worldpay From FIS