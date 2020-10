TAS Group inclusa nella classifica IDC FinTech Rankings 2020

Importante riconoscimento per TAS Group, azienda globale specializzata nelle soluzioni innovative per la gestione dei pagamenti digitali: TAS è infatti stata inserita tra le prime cento FinTech della Classifica IDC per il 12° anno consecutivo. Questa classifica include i principali fornitori di hardware, software e servizi per il settore finanziario di tutto il mondo, che sono classificati in base ai ricavi dell’anno solare 2019 attribuibili a istituzioni finanziarie. In buona sostanza le aziende incluse nella classifica rappresentano la spina dorsale tecnologica del settore dei servizi finanziari che, secondo IDC Financial Insights, caratterizzato da una spesa IT sempre più rilevante, destinata a superare i 577 miliardi di dollari entro il 2024. In questi anni TAS ha svolto un ruolo importante per l’affiancare la comunità finanziaria europea nell’adeguarsi ai recenti cambiamenti imposti dalle normative in ambito pagamenti con progetti come T2 / T2S Consolidation, l’avvio della nuova infrastruttura di accesso ESMIG ai servizi TARGET dell’Eurosistema e la migrazione verso l’ISO20022. Inoltre, nell’ambito dei pagamenti con carta, TAS si propone come fornitore di prodotti innovativi per i pagamenti digitali e soluzioni finanziarie per banche, PSP e Fintech in tutta Europa e nelle Americhe. La società ha inoltre arricchito la sua offerta con una nuova proposta completa a microservizi basata su API cloud-native che gestisce tutti i tipi di pagamenti, incluse le carte carburante. Una strategia ad ampio raggio, che nell’ultimo anno ha portato un aumento a due cifre dell’EBITDA.

WHITEPAPER Come cambia il Retail tra ecommerce, piccoli rivenditori e la spinta al cashless Acquisti/Procurement Fashion

“Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti ancora una volta tra i migliori player fintech in questa prestigiosa classifica. Questo risultato conferma la nostra competenza nel settore e rafforza il nostro impegno a investire e fornire tecnologie agili e innovative agli operatori finanziari dell’ecosistema dei pagamenti. Continueremo a impegnarci per essere i migliori e per servire il mondo finanziario offrendo soluzioni all’avanguardia sia agli operatori tradizionali che alle nuove realtà che entrano nel settore. La tecnologia è infatti un fattore determinante per vincere le sfide che pone il mercato. Fornendo ai nostri clienti infrastrutture abilitanti, vogliamo metterli in grado di essere operatori della trasformazione digitale superando efficacemente i vincoli posti dai sistemi legacy del passato” ha commentato il presidente di TAS Group, Dario Pardi.