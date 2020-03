Swift, traffico gpi a quota 77 trilioni di dollari nel 2019

Numeri ancora in crescita per il traffico gpi di Swift. Nel 2019 i pagamenti cross-border eseguiti tramite il servizio hanno raggiunto, infatti, i 77 trilioni di dollari, raddoppiando i circa 40 inviati nel 2018 dai membri di Swift, che oggi sono oltre 3.900.

All’incremento dei volumi si aggiunge un balzo in avanti del 65% nei pagamenti intergruppo attraverso gpi, mentre i corridoi attivi tra Paesi è arrivato a quota 1939, raddoppiando la numerica in un anno. Una nota dell’azienda precisa che più della metà dei pagamenti è stata accreditata ai beneficiari in soli 30 minuti.

Immagine fornita da Shutterstock