SIA-Colt diventano Network Service Provider per l'Esmig - Pagamenti Digitali

SIA e Colt forniranno in partnership la connettività necessaria per l’accesso ai sistemi di pagamento, titoli e garanzie dell’Eurosistema. Più precisamente, le due aziende sono diventate Network Service Provider per l’ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway): questo significa che tutti gli attori del sistema finanziario europeo potranno accedere – a partire da novembre 2021 – alla piattaforma per il regolamento di pagamenti di importo rilevante TARGET2, al servizio di regolamento dei pagamenti istantanei TIPS, alla piattaforma per il regolamento titoli TARGET2-Securities (T2S), al sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema ECMS ed eventualmente ad altri nuovi servizi e applicazioni. In buona sostanza, banche centrali e commerciali, depositari centrali, Automated Clearing House e altri Payment Service Provider europei dal 2021 potranno collegarsi direttamente alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema attraverso un’unica interfaccia di accesso.

L’ESMIG è uno dei pilastri del piano strategico “Vision 2020” dell’Eurosistema per l’evoluzione delle infrastrutture di mercato, che secondo la Ue comporterà risparmi sia per le istituzioni finanziarie, cui saranno rese disponibili funzionalità più sicure e affidabili, sia per lo stesso Eurosistema attraverso una riduzione dei costi operativi.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati scelti, in partnership con Colt, come uno dei due Network Service Provider per le infrastrutture di mercato dell’Eurosistema: ciò rappresenta un risultato prestigioso per il made in Italy tecnologico e conferma l’elevata capacità di competere di SIA a livello internazionale, rafforzando il ruolo di partner innovativo per banche centrali e commerciali. L’aggiudicazione del bando di gara per l’ESMIG riveste grande importanza perché, per la prima volta in Europa, tutte le istituzioni finanziarie hanno la possibilità di scegliere la migliore soluzione tecnologica in un ambito di libera concorrenza con importanti benefici in termini di costi ed efficienza e contribuisce a rafforzare la cybersecurity e la resilienza dei sistemi di rilevanza strategica”, ha dichiarato Nicola Cordone, Amministratore Delegato di SIA.