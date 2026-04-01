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Satispay Plus, cos’è, come funziona la nuova offerta della fintech italiana

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Un abbonamento mensile o annuale da 3,99 euro che amplia i benefici per oltre 6 milioni di utenti. Cashback potenziato, commissioni azzerate su investimenti e coperture assicurative incluse grazie alla partnership con Allianz Partners. Un’offerta che unisce pagamenti, risparmio e protezione in un’unica esperienza digitale sempre più integrata e accessibile

Pubblicato il 1 apr 2026
Satispay Plus - Allianz Partners

Satispay amplia la propria offerta e introduce Satispay Plus, una nuova formula di abbonamento pensata per premiare gli utenti più attivi e rendere ancora più completa l’esperienza all’interno della super app finanziaria.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alberto Perani

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