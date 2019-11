PAX Italia porta in scena l’innovazione al Salone dei Pagamenti 2019

Il recente Salone dei Pagamenti di Milano è stata un’occasione importante per PAX Italia per presentare la sua nuova strategia di mercato: le innovazioni portate al mercato (basate su Android) non sono solo di natura tecnologica, ma cercano piuttosto di sposare un cambio di focus e paradigma, dalla transazione in sé verso la relazione. La convinzione di Pax Italia è che prima debba venire l’esperienza di acquisto del cliente e soltanto in un secondo momento l’operazione di pagamento vera e propria. I nuovi dispositivi Android di PAX Italia, al contrario, sono pensati come degli strumenti capaci di agevolare e migliorare l’esperienza di acquisto dei consumatori che, soltanto alla fine, ricomprendono anche la parte di pagamento. Agevolando e favorendo così l’interazione tra esercente e consumatore. Nel video di seguito tre manager di PAX Italia ripercorrono le novità portate al Salone dei Pagamenti 2019.

Cagliaritano trapiantato a Milano, in dieci anni ha scritto di qualsiasi argomento. Papà, un passato in canoa olimpica e un presente nel calcetto. Patito di classic rock. Redattore gruppo Digital 360