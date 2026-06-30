Worldline, gruppo europeo attivo nei servizi di pagamento e quotato su Euronext, porta nei negozi di prossimità una parte del mercato dei pagamenti verso la Pubblica amministrazione che finora è rimasta concentrata soprattutto nei canali tradizionali. Il nuovo servizio si chiama PagoQUI e consente di effettuare pagamenti PagoPA direttamente presso esercizi commerciali convenzionati, usando terminali Android Pos già installati nel punto vendita. L’annuncio arriva in una fase in cui il sistema dei pagamenti pubblici continua a crescere: secondo i dati citati dall’azienda, nel 2024 PagoPA ha gestito 422 milioni di transazioni, il 9% in più rispetto all’anno precedente.