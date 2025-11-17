Ant International segna un nuovo traguardo globale lanciando la prima funzionalità di autenticazione dell’iride integrata in una soluzione di pagamento per smart glasses. L’innovazione è parte di Alipay+ GlassPay, tecnologia sviluppata in collaborazione con i principali produttori di smart glasses, e si affianca alle già esistenti soluzioni di autenticazione vocale basata su AI e impronta vocale.

La funzione è stata testata con successo con AlipayHK e permetterà a merchant e fornitori di servizi di offrire esperienze d’acquisto più fluide e immersive tramite realtà aumentata.

Perché l’iride sta diventando la nuova frontiera della sicurezza

L’adozione di smart glasses è destinata a crescere di quasi sette volte tra il 2024 e il 2029, fino a raggiungere 18,7 milioni di unità. In questo contesto, l’autenticazione biometrica dell’iride si impone come una soluzione chiave: è altamente resistente alle frodi e analizza un numero di punti distintivi molto superiore rispetto al riconoscimento facciale o delle impronte digitali.

La tecnologia di Alipay+ GlassPay confronta oltre 260 punti biometrici, utilizza algoritmi di imaging avanzati e sistemi di rilevamento della vitalità per prevenire attacchi tramite foto, video o maschere 3D. Tutto questo permette una verifica accurata, contactless e in qualsiasi condizione di luce, con un semplice sguardo.

Sicurezza end-to-end e un ecosistema AI pronto a espandersi

La piattaforma integra una suite di sicurezza completa, che include chiavi di crittografia personali e conformità alle normative locali. Il pilastro dell’infrastruttura è gPass, il primo framework tecnologico al mondo pensato per la connessione sicura degli smart glasses.

gPass permette a produttori e sviluppatori di costruire un ecosistema di servizi digitali basato su AI, ampliando gli scenari d’uso in AR e offrendo maggior protezione ai dati biometrici.

Come sottolineato da Guo Peng di Meizu: “Nel pagamento tramite smart glasses, la sicurezza non è una funzionalità, è la sua stessa essenza.”

Pagamenti in AR: nuove opportunità per i merchant

L’integrazione dei pagamenti in realtà aumentata apre la porta a nuove forme di interazione tra merchant e consumatori. Gli smart glasses potranno, per esempio, consentire di:

prenotare un passaggio,

passare dalla prova in camerino all’acquisto immediato,

ridurre costi di magazzino, logistica e tempi operativi,

migliorare la gestione omnicanale.

La versione potenziata di Alipay+ GlassPay verrà introdotta inizialmente a produttori e partner dell’Asia-Pacifico.

Un ecosistema globale in rapida espansione

Oggi Alipay+ connette 1,8 miliardi di account a 100 milioni di merchant in oltre 100 mercati. L’azienda sta inoltre integrando nuove funzionalità, come pagamenti QR e con carta tramite NFC, e funzioni avanzate di AI agentica, tra cui i pagamenti MCP basati sul motore Alipay+ GenAI Cockpit.

Durante il Singapore Fintech Festival 2025, il CEO Peng Yang ha ribadito: “Il pagamento resta il fondamento di tutti i servizi fintech e finanziari.” E ha aggiunto che l’obiettivo è garantire pagamenti globali, in tempo reale e senza interruzioni, come motore di crescita economica.

Le voci dei partner: Xiaomi e Meizu

I primi produttori a integrare le funzionalità di Alipay+ GlassPay sono Xiaomi e Meizu.

Zhang Lei di Xiaomi ha dichiarato: “Gli smart glasses di Xiaomi sono un elemento chiave della strategia AI terminal di Xiaomi… continueremo a espandere la cooperazione con partner in tutto il mondo.”

Guo Peng di Meizu ha aggiunto che questa tecnologia rappresenta un passo decisivo verso una perfetta integrazione della tecnologia nella vita quotidiana, ricordando però che la sicurezza deve restare sempre al primo posto.

Conclusione

Con l’introduzione dell’autenticazione dell’iride nei pagamenti tramite smart glasses, Ant International non solo raggiunge un primato mondiale, ma apre un nuovo capitolo nella convergenza tra AI, AR e fintech. Una rivoluzione che promette esperienze d’acquisto più naturali, sicure e intelligenti, in un ecosistema digitale sempre più integrato.